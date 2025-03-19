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    AYANEO Pocket S2 konsolu Snapdragon G3 Gen 3 ile geliyor

    AYANEO Pocket S2 taşınabilir konsol modeli Snapdragon G3 Gen 3 amiral gemisi konsol yongası ile donanımsal ışın izleme sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.       
    AYANEO Pocket S2 Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsol pazarının önemli isimlerinden birisi haline gelen AYANEO iddialı ürünler tanıtmaya devam ediyor. Firma Qualcomm tarafından henüz tanıtılan Snapdragon G3 Gen 3 amiral gemisi konsol yongasını ilk kez kullanma şansına sahip oldu. 

    AYANEO Pocket S2 neler sunuyor?

    AYANEO Pocket S2 konsolunda Snapdragon G3 Gen 3 yongası dikkat çekiyor. Qualcom tarafından tanıtılan Snapdragon G serisi konsol yongalarının en güçlüsü olan Snapdragon G3 Gen 3, 1+5+2 çekirdek dizilimi, Adreno A32, donanımsal ışın izleme, 144Hz tazeleme hızı desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği gibi özelliklere sahip. 

    6.3 inçlik 1440p IPS ekrana sahip olan konsolda Wi-Fi 7, verimli soğutma sistemi, daha büyük batarya, AYANEO yazılım ekosistemi, hassas joystick gibi özellikler yer alıyor. AYANEO Pocket S2 konsolu için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. 
     

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