AYANEO Pocket S2 konsolu Snapdragon G3 Gen 3 ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsol pazarının önemli isimlerinden birisi haline gelen AYANEO iddialı ürünler tanıtmaya devam ediyor. Firma Qualcomm tarafından henüz tanıtılan Snapdragon G3 Gen 3 amiral gemisi konsol yongasını ilk kez kullanma şansına sahip oldu.

AYANEO Pocket S2 neler sunuyor?

AYANEO Pocket S2 konsolunda Snapdragon G3 Gen 3 yongası dikkat çekiyor. Qualcom tarafından tanıtılan Snapdragon G serisi konsol yongalarının en güçlüsü olan Snapdragon G3 Gen 3, 1+5+2 çekirdek dizilimi, Adreno A32, donanımsal ışın izleme, 144Hz tazeleme hızı desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği gibi özelliklere sahip.

Ayaneo Pocket Micro Classic nihayet geliyor 5 gün önce eklendi

6.3 inçlik 1440p IPS ekrana sahip olan konsolda Wi-Fi 7, verimli soğutma sistemi, daha büyük batarya, AYANEO yazılım ekosistemi, hassas joystick gibi özellikler yer alıyor. AYANEO Pocket S2 konsolu için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı.



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