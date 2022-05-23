Ryzen 6000 Mendocino APU serisi tanıtıldı

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AMD’nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemci ailesini tanıtmasının ardından biraz farklı bir APU serisinin de tanıtımı yapıldı. Ryzen 6000 Mendocino APU serisi eski ve yeni teknolojileri harmanlayarak maliyete oynuyor.

Ryzen 6000 Mendocino APU serisi

Ryzen 6000 Mendocino APU serisi biraz daha alt seviye ve günlük kullanım dizüstü modellerine yönelik olarak geliştirildi. 6nm sürecinde Zen 2 çekirdekleri ve RDNA 2 grafik birimlerini bir arada barındırıyor. Genel olarak 399$-699$ aralığındaki cihazlar hedefleniyor.

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4 çekirdek ve 8 izlek birimine kadar ölçeklendirilen APU serisinin Steam Deck konsolundaki Van Gogh tasarımını temel aldığı tahmin ediliyor. 10 saate kadar pil ömrü sunabilen işlemcilerin yılın sonlarına doğru piyasada olacağı açıklandı. Henüz seride hangi modeller var bilinmiyor.

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Ryzen 6000 Mendocino APU serisi karşınızda