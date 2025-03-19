AYANEO ilk Android oyun tabletini duyurdu

AYANEO Gaming Pad nedir?
AYANEO Gaming Pad modeli 8.3 inçlik LCD ekranında 1440p çözünürlük sunarken 120Hz tazeleme hızı ile akıcı bir deneyim vadediyor. Tamamen metal bir çerçevesi olan tabletin Explorer Edition versiyonunda şeffaf bir arka kapak yer alıyor.
1+5+2 çekirdek dizilimi, Adreno A32, donanımsal ışın izleme, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği gibi özelliklerle gelen Snapdragon G3 Gen 3 yongası sayesinde segmentinde de çok iddialı. 50MP+13MP arka kamerası olan tablet harici bir teleskopik kontrolcü desteği de sunuyor. 4 hoparlörü olan AYANEO Gaming Pad için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı.
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!