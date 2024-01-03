Dünyanın ilk AMD Ryzen 8040 tableti yakında piyasada

Tam Boyutta Gör AMD’nin Hawk Point kod adlı Ryzen 8040 mobil yongalarını tanıtmasının ardından sistem üreticileri de kolları sıvadı. 2024 yılı ile birlikte sayısız taşınabilir sistem piyasada olacak ancak ilk ürün Minisforum markasından geliyor.

Minisforum V3 neler sunuyor?

Minisforum V3 dünyanın ilk Ryzen 8040 barındıran melez tablet modeli olarak dikkat çekiyor. 14 inçlik bir ekranı olan melez tablet modelinde Ryzen 7 8840U yongasının kullanıldığı tahmin ediliyor. 8 adet Zen 4 çekirdeği olan yongada Radeon 780M grafik birimi oldukça iddialı.

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165Hz tazeleme hızına çıkabilen tablet modeli 500 nit parlaklık sunuyor ve 4096 hassasiyet seviyesine sahip. Çift fan ve 4 bakır tüp ile verimli bir soğutma sunan kasada 32GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar SSD seçenekleri olacak. Minisforum V3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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Minisforum V3 tablet iddialı geliyor