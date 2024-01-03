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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk AMD Ryzen 8040 tableti yakında piyasada

    Minisforum V3 tablet modeli ilk Ryzen 8040 taşınabilir sistemi olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak olan cihaz grafik tarafında da iddialı. 
    Minisforum V3 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Hawk Point kod adlı Ryzen 8040 mobil yongalarını tanıtmasının ardından sistem üreticileri de kolları sıvadı. 2024 yılı ile birlikte sayısız taşınabilir sistem piyasada olacak ancak ilk ürün Minisforum markasından geliyor.

    Minisforum V3 neler sunuyor?

    Minisforum V3 dünyanın ilk Ryzen 8040 barındıran melez tablet modeli olarak dikkat çekiyor. 14 inçlik bir ekranı olan melez tablet modelinde Ryzen 7 8840U yongasının kullanıldığı tahmin ediliyor. 8 adet Zen 4 çekirdeği olan yongada Radeon 780M grafik birimi oldukça iddialı.

    165Hz tazeleme hızına çıkabilen tablet modeli 500 nit parlaklık sunuyor ve 4096 hassasiyet seviyesine sahip. Çift fan ve 4 bakır tüp ile verimli bir soğutma sunan kasada 32GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar SSD seçenekleri olacak. Minisforum V3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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