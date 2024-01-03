Dünyanın ilk AMD Ryzen 8040 tableti yakında piyasada

Minisforum V3 neler sunuyor?
Minisforum V3 dünyanın ilk Ryzen 8040 barındıran melez tablet modeli olarak dikkat çekiyor. 14 inçlik bir ekranı olan melez tablet modelinde Ryzen 7 8840U yongasının kullanıldığı tahmin ediliyor. 8 adet Zen 4 çekirdeği olan yongada Radeon 780M grafik birimi oldukça iddialı.
165Hz tazeleme hızına çıkabilen tablet modeli 500 nit parlaklık sunuyor ve 4096 hassasiyet seviyesine sahip. Çift fan ve 4 bakır tüp ile verimli bir soğutma sunan kasada 32GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar SSD seçenekleri olacak. Minisforum V3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.