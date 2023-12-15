AYANEO’dan Mac esintileri taşıyan retro PC

Bugüne kadar taşınabilir tarzda masaüstü oyun konsolları ile tanıdığımız Çinli AYANEO firması bu kez çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. AYANEO Retro Mini PC projesi tanıdık bir efsaneden ilham alıyor.

AYANEO Retro Mini PC özellikleri ve fiyatı

AYANEO Retro Mini PC modeli AMD Ryzen 3 3200U ve Ryzen 7 5700U yongaları ile geliyor. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri yanında Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi bağlantı seçenekleri de mevcut.

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Belirli ölçüde oyun da oynatabilen AYANEO Retro mini PC modeli, Indiegogo platformunda barebone olarak 199$ başlangıç fiyatına sahip. En üst seviyede 419$ bağış fiyatı belirlenmiş. Aralık sonlarında piyasaya çıkacak olan proje yüzde 10 civarında fiyat artışı yaşayacak. Hedef miktar ise kampanya bitmeden toplanmış durumda.

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AYANEO Retro Mini PC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı