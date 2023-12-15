AYANEO’dan Mac esintileri taşıyan retro PC

AYANEO Retro Mini PC özellikleri ve fiyatı
AYANEO Retro Mini PC modeli AMD Ryzen 3 3200U ve Ryzen 7 5700U yongaları ile geliyor. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri yanında Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi bağlantı seçenekleri de mevcut.
Belirli ölçüde oyun da oynatabilen AYANEO Retro mini PC modeli, Indiegogo platformunda barebone olarak 199$ başlangıç fiyatına sahip. En üst seviyede 419$ bağış fiyatı belirlenmiş. Aralık sonlarında piyasaya çıkacak olan proje yüzde 10 civarında fiyat artışı yaşayacak. Hedef miktar ise kampanya bitmeden toplanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.