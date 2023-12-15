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    AYANEO’dan Mac esintileri taşıyan retro PC

    AYANEO Retro Mini PC modeli tasarım olarak geçmiş dönem Mac konseptlerini hatırlatırken grafik birimi ile de belirli bir seviyeye kadar oyun oynatabiliyor.      
    AYANEO Retro Mini PC
    Bugüne kadar taşınabilir tarzda masaüstü oyun konsolları ile tanıdığımız Çinli AYANEO firması bu kez çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. AYANEO Retro Mini PC projesi tanıdık bir efsaneden ilham alıyor.

    AYANEO Retro Mini PC özellikleri ve fiyatı

    AYANEO Retro Mini PC modeli AMD Ryzen 3 3200U ve Ryzen 7 5700U yongaları ile geliyor. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri yanında Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi bağlantı seçenekleri de mevcut.

    Belirli ölçüde oyun da oynatabilen AYANEO Retro mini PC modeli, Indiegogo platformunda barebone olarak 199$ başlangıç fiyatına sahip. En üst seviyede 419$ bağış fiyatı belirlenmiş. Aralık sonlarında piyasaya çıkacak olan proje yüzde 10 civarında fiyat artışı yaşayacak. Hedef miktar ise kampanya bitmeden toplanmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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