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    Çin’de 300 Nintendo Switch oyununu kaçak olarak ülkeye sokmaya çalışan kadın yakalandı

    İstakozlar içerisinde kaçırılan Nvidia ekran kartları ve bele sarılan Intel işlemcilerden sonra tekerlekli sandalyenin gizli bölmesine saklanmış 300 adet Nintendo Switch oyunu yakalandı.
    Nintendo Switch Tam Boyutta Gör
    Teknoloji kaçakçılığı ile sık sık gündeme gelen Çin’de sürekli yeni yöntemler geliştiriliyor. Kaçakçılar bu kez tekerlekli sandalye kullanan yaşlı bir kadın aracılığı ile ülkeye Nintendo Switch oyunları sokarken yakalandı.

    300 Nintendo Switch oyunu

    Çin’de ambargo nedeniyle belirli ürünlerin maliyetlerin artması paralel olarak kaçakçılığı da patlattı. Son yıllarda milyonlarca dolarlık ürünü bir şekilde ülkeye kaçak sokmak isteyen ancak yakalanan insanların haberlerini duyuyoruz.

    Bu kez yaşlı bir kadın, ülkeye giriş yaparken tekerlekli sandalyesine sakladığı 300 adet Nintendo Switch oyunu ile yakalandı. Havalimanı görevlilerinin olağan bir kontrol esnasında kadından şüphelendikleri ve sandalyenin gizli bölmesinde oyunları buldukları ifade ediliyor. Oyunların ise yaklaşık 15 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Tekerlekli sandalyede 300 Nintendo Switch oyunu Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda da 200 adet canlı ıstakoz kargosuna 70 adet Nvidia Quadro ekran kartı gizleyen bir şebeke yakalanmıştı. Kanun kuvvetleri de sofistike kaçakçılık yöntemleri ile mücadele edebilmek için kendilerini sürekli güncellediklerini ifade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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