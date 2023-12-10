Çin’de 300 Nintendo Switch oyununu kaçak olarak ülkeye sokmaya çalışan kadın yakalandı

Tam Boyutta Gör Teknoloji kaçakçılığı ile sık sık gündeme gelen Çin’de sürekli yeni yöntemler geliştiriliyor. Kaçakçılar bu kez tekerlekli sandalye kullanan yaşlı bir kadın aracılığı ile ülkeye Nintendo Switch oyunları sokarken yakalandı.

300 Nintendo Switch oyunu

Çin’de ambargo nedeniyle belirli ürünlerin maliyetlerin artması paralel olarak kaçakçılığı da patlattı. Son yıllarda milyonlarca dolarlık ürünü bir şekilde ülkeye kaçak sokmak isteyen ancak yakalanan insanların haberlerini duyuyoruz.

70 NVIDIA Quadro GPU canlı ıstakozların arasında taşındı 7 ay önce eklendi

Bu kez yaşlı bir kadın, ülkeye giriş yaparken tekerlekli sandalyesine sakladığı 300 adet Nintendo Switch oyunu ile yakalandı. Havalimanı görevlilerinin olağan bir kontrol esnasında kadından şüphelendikleri ve sandalyenin gizli bölmesinde oyunları buldukları ifade ediliyor. Oyunların ise yaklaşık 15 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda da 200 adet canlı ıstakoz kargosuna 70 adet Nvidia Quadro ekran kartı gizleyen bir şebeke yakalanmıştı. Kanun kuvvetleri de sofistike kaçakçılık yöntemleri ile mücadele edebilmek için kendilerini sürekli güncellediklerini ifade ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Tekerlekli sandalyede 300 Nintendo Switch oyunu