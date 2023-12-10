Çin’de 300 Nintendo Switch oyununu kaçak olarak ülkeye sokmaya çalışan kadın yakalandı

300 Nintendo Switch oyunu
Çin’de ambargo nedeniyle belirli ürünlerin maliyetlerin artması paralel olarak kaçakçılığı da patlattı. Son yıllarda milyonlarca dolarlık ürünü bir şekilde ülkeye kaçak sokmak isteyen ancak yakalanan insanların haberlerini duyuyoruz.
Bu kez yaşlı bir kadın, ülkeye giriş yaparken tekerlekli sandalyesine sakladığı 300 adet Nintendo Switch oyunu ile yakalandı. Havalimanı görevlilerinin olağan bir kontrol esnasında kadından şüphelendikleri ve sandalyenin gizli bölmesinde oyunları buldukları ifade ediliyor. Oyunların ise yaklaşık 15 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda da 200 adet canlı ıstakoz kargosuna 70 adet Nvidia Quadro ekran kartı gizleyen bir şebeke yakalanmıştı. Kanun kuvvetleri de sofistike kaçakçılık yöntemleri ile mücadele edebilmek için kendilerini sürekli güncellediklerini ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.