Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın akıllı telefon pazarında Samsung'u geçerek liderliği alması bekleniyor

    Samsung, bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon markası unvanını kaybedebilir. Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte yakaladığı büyüme ivmesi neticesinde liderlik koltuğuna geçeceği tahmin ediliyor.

    Apple, telefon pazarında Samsung'u geçerek liderliği alabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni bir piyasa analiz raporuna göre Samsung, bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon markası unvanını kaybedebilir. Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte yakaladığı büyüme ivmesi neticesinde liderlik koltuğuna geçeceği tahmin ediliyor.

    Bloomberg’in aktardığı Counterpoint Research raporuna göre Apple’ın bu yıl %10 büyümesi bekleniyor. Buna karşılık Samsung’un büyümesinin %4,6 seviyesinde kalacağı, küresel akıllı telefon pazarının ise yalnızca %3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor. Apple’ın global pazar payının %19,4’e ulaşması öngörülüyor.

    Apple'ın liderliği 2029'a kadar sürebilir

    Milyonlarca kullanıcı eski iPhone modellerinden iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’e geçiş yapmış durumda. Ayrıca pek çok Android kullanıcısının da prestij algısı ve istikrarlı performans nedeniyle iPhone’a yöneldiği belirtiliyor. Apple, özellikle ABD ve Çin gibi kilit pazarlarda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı başardı. Rapora göre Apple’ın bu liderliğinin en az 2029’a kadar sürmesi bekleniyor.

    Son yıllarda Samsung, yeni telefonlarını pazarlarken donanımdan çok yazılım geliştirmelerine ağırlık verdi. Apple ise işlemci gücü ve ekosistem entegrasyonu gibi alanlarda kayda değer yenilikler sunmaya devam etti.

    Apple, temel iPhone 17 modelinin fiyatını 799 dolarda tutarken aynı zamanda yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, yansıma önleyici kaplama, tamamen yenilenmiş ön kamera sensörü, daha hızlı şarj ve daha büyük bir pil gibi güçlü yükseltmeleri de cihazlarına ekledi.

    Samsung’un akıllı telefon pazarındaki liderliğini yeniden kazanmak istiyorsa ciddi adımlar atması gerekecek. Uygun fiyatlı ve orta segment cihazlarda daha güçlü performans, üst seviye modellerde daha iddialı kamera donanımı ve genel olarak daha büyük bataryalar sunması şart görünüyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/apple-set-to-become-world-s-top-phone-maker-overtaking-samsung https://www.sammobile.com/news/apple-dethrone-samsung-worlds-biggest-smartphone-brand/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba fan açmıyor hararet yükseliyor gelin arabası yazıları en iyi araba lastik pompası kamagra jel horlayan oda arkadaşı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum