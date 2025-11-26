Apple'ın akıllı telefon pazarında Samsung'u geçerek liderliği alması bekleniyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni bir piyasa analiz raporuna göre Samsung, bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon markası unvanını kaybedebilir. Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte yakaladığı büyüme ivmesi neticesinde liderlik koltuğuna geçeceği tahmin ediliyor.

Bloomberg’in aktardığı Counterpoint Research raporuna göre Apple’ın bu yıl %10 büyümesi bekleniyor. Buna karşılık Samsung’un büyümesinin %4,6 seviyesinde kalacağı, küresel akıllı telefon pazarının ise yalnızca %3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor. Apple’ın global pazar payının %19,4’e ulaşması öngörülüyor.

Apple'ın liderliği 2029'a kadar sürebilir

Milyonlarca kullanıcı eski iPhone modellerinden iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’e geçiş yapmış durumda. Ayrıca pek çok Android kullanıcısının da prestij algısı ve istikrarlı performans nedeniyle iPhone’a yöneldiği belirtiliyor. Apple, özellikle ABD ve Çin gibi kilit pazarlarda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı başardı. Rapora göre Apple’ın bu liderliğinin en az 2029’a kadar sürmesi bekleniyor.

Son yıllarda Samsung, yeni telefonlarını pazarlarken donanımdan çok yazılım geliştirmelerine ağırlık verdi. Apple ise işlemci gücü ve ekosistem entegrasyonu gibi alanlarda kayda değer yenilikler sunmaya devam etti.

Apple, temel iPhone 17 modelinin fiyatını 799 dolarda tutarken aynı zamanda yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, yansıma önleyici kaplama, tamamen yenilenmiş ön kamera sensörü, daha hızlı şarj ve daha büyük bir pil gibi güçlü yükseltmeleri de cihazlarına ekledi.

Samsung’un akıllı telefon pazarındaki liderliğini yeniden kazanmak istiyorsa ciddi adımlar atması gerekecek. Uygun fiyatlı ve orta segment cihazlarda daha güçlü performans, üst seviye modellerde daha iddialı kamera donanımı ve genel olarak daha büyük bataryalar sunması şart görünüyor.

