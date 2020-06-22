iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir?

Tam Boyutta Gör

Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte de WWDC20'de duyurulan tüm işletim sistemlerinin ilk geliştirici beta sürümleri yayınlandı. Peki iOS 14 beta nasıl yüklenir?

Şu an yayınlanan iOS 14 geliştici beta sürümünü yalnızca Apple geliştirici hesabı olan geliştiriciler yükleyebiliyor. Ancak 99$ karşılığında satın alınan Apple geliştirici hesabı olmadan da iOS 14 geliştirici betasını yükleyebilmek mümkün. İşte cihazınıza iOS 14 beta yükleyebilmeniz izlemeniz gereken adımlar:

İlginizi Çekebilir

iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler

Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri"

iOS 14 geliştirici betası nasıl yüklenir?

Öncelikle iPhone cihazınızın iOS 14 ile uyumlu olduğundan emin olmalınız. Bu çerçevede iPhone 6s ve sonrası tüm iPhone modellerinin iOS 14 ile uyumlu olduğunu belirtelim.

iOS 14 geliştirici beta sürümünü yüklemeden önce mutlaka yedek almalısınız. Zira bu sürüm ilk geliştirici betası olduğu için birçok hata içerebilir ve veri kaybı yaşamanıza neden olabilir. Ardından aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle buraya tıklayarak, iOS 14 işletim sistemine ait geliştirici beta profilini indirmek üzere "iOS/iPadOS 14 Download" sekmesindeki Download butonuna dokunmalısınız. Ardından iPhone'unuzun ayarlar uygulamasından profiller sekmesinden profili yükle seçeneğine basmalısınız. Geliştirici beta profili başarıyla yüklendikten sonra ekrana gelen yeniden başlat seçeneğine tıklayınız. iPhone'unuz yeniden başladıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13 geliştirici betasını iPhone'unuza kurabilirsiniz.

Benzer şekilde iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim sistemlerinin de geliştirici beta sürümlerini, uyumlu aygıtlarınıza yükleyip test edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.