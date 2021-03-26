B&O Beoplay HX kulaklıklar AirPods Max karşısına çıkıyor

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Kablosuz kulaklık pazarında alt segmentte olduğu kadar üst segmentte de sıkı bir rekabet var. Apple’ın AirPods Max hamlesine sessiz kalmak istemeyen sektör devlerinin tanıtımları gelmeye başladı.

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B&O Beoplay HX özellikleri ve fiyatı

B&O tarafından geliştirilen Beoplay HX kulak üstü kablosuz kulaklık modeli özelleştirilmiş 40mm neodim sürücüler barındırıyor. 4 adet mikrofon en iyi ses kalitesini sağlarken aktif gürültü engelleme özelliğine de katkı sağlıyor.

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Kafa bandı konfrolu malzemeden imal edilirken kulak kısmı da kuzu derisi. Dış kısımdaki dokunmatik alan çeşitli kontroller sağlıyor. Bluetooth 5.2 ile ürün aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.

Kulaklık tek şarj ile 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme süreyi biraz kısaltıyor. Hızlı eşleşme sunan B&O Beoplay HX kulaklık modeli 500 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/b_os_new_beoplay_hx_noise_canceling_headphones_last_an_impressive_35_hours_on_a_single_charge-news-48374.php

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