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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B&O Beoplay HX kulaklıklar AirPods Max karşısına çıkıyor

    B&O markasının Beoplay HX kablosuz kulaklık modeli 40mm sürücüler, 40 saate varan pil ömrü, aktif gürültü engelleme gibi özellikleri premium fiyat etiketi ile sunuyor.
    26 Mart 2021, 15:30 (2 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    B&O Beoplay HX kulaklıklar AirPods Max karşısına çıkıyor
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    Kablosuz kulaklık pazarında alt segmentte olduğu kadar üst segmentte de sıkı bir rekabet var. Apple’ın AirPods Max hamlesine sessiz kalmak istemeyen sektör devlerinin tanıtımları gelmeye başladı.

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    B&O Beoplay HX özellikleri ve fiyatı

    B&O tarafından geliştirilen Beoplay HX kulak üstü kablosuz kulaklık modeli özelleştirilmiş 40mm neodim sürücüler barındırıyor. 4 adet mikrofon en iyi ses kalitesini sağlarken aktif gürültü engelleme özelliğine de katkı sağlıyor.

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    Kafa bandı konfrolu malzemeden imal edilirken kulak kısmı da kuzu derisi. Dış kısımdaki dokunmatik alan çeşitli kontroller sağlıyor. Bluetooth 5.2 ile ürün aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.

    Kulaklık tek şarj ile 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme süreyi biraz kısaltıyor. Hızlı eşleşme sunan B&O Beoplay HX kulaklık modeli 500 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/b_os_new_beoplay_hx_noise_canceling_headphones_last_an_impressive_35_hours_on_a_single_charge-news-48374.php
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karşısına mı çıkıyor?

    Hadakdlalxskdjsjsns

    Esas HX çıkıyor diye Apple'ın gidip el öpmesi lazım XD
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    X Xloud 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen aynen airpods max'ın karşısına çıkıyo aynen b&o nunda ilk kafaüstü kulaklığı zaten dimi. Öyhh bu kadarda genizden alınmaz
    1 Yanıt Yanıtla
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 10 dk. ( Mesaj Silindi ) Xloud
    asıl söylemek istediği alternatif olduğuydu. benzer ürünler olmalarından bahsediyor. yoksa mukayese etmek için tabi apple karşısına çıkmış sayılır aslında
    1 Yanıt Yanıtla
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