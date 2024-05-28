Apple en geniş çaplı araştırmalardan birisini yayınladı

Apple ve kulak çınlaması
2 milyara yakın kullanıcısı ile sağlık verilerinin analizi konusunda Apple önemli bir kütüphane haline geldi. Elbette bu çalışmalar Apple ürünlerinin daha fazla öne çıkmasını da sağlıyor. Firma son olarak kulak çınlaması ile ilgili bir araştırma yayınladı.
160 binden fazla kullanıcının katıldığı çalışma, tıp dünyasının en büyük araştırmalarından birisi kabul ediliyor. Apple bu rahatsızlığın nedeninin tam olarak anlaşılması ve temel düzeyde çözüm bulunmasını amaçlıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 77.6’sı kulak çınlaması veya benzer bir durumu tecrübe ettiğini belirtmiş. Bu rahatsızlık daha çok ellili yaşların sonlarında ortaya çıkıyor. Bu oran 18 yaş seviyesine göre 3 kat daha fazla.
Erkekler kadınlara göre yüzde 2.7 daha fazla bu rahatsızlığı yaşıyor. Araştırmada yüksek ses seviyelerine maruz kalmanın ve ses travması yaşamanın kulak çınlamasına neden olduğu görülmüş. Kulağı çınlayan katılımcıların yüzde 20’si bu sorunları yaşadıklarını belirtmiş.
Apple bu araştırmada kendi ürünlerinde yer alan pek çok uygulama ya da mod ile kısmen de olsa kulak çınlamasının azaltılabileceğini belirtiyor. Örneğin Apple Watch sağlıksız derecede gürültü olan ortamlarda kullanıcısını uyarabiliyor. Kullanıcılar Health uygulaması ile sesin seviyesini görebiliyor.
Yine AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıkları, kullanıcı sağlıksız ses seviyelerine maruz kalmadan önce gürültü engelleme yapabiliyor ya da Yüksek Sesi Azalt modu ile ses tamamen engellenebiliyor. Apple bu araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.