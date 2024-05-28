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    Apple en geniş çaplı araştırmalardan birisini yayınladı

    Günümüz dünyasının önemli rahatsızlıklarından birisi olan kulak çınlaması konusunda Apple geniş çaplı bir araştırma yaptı. Sonuçlarını ise Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı.
    Apple Tam Boyutta Gör
    Sağlık verilerini takip etmeye başladığı günden bu yana Apple aynı zamanda değer üretmek için de çalışıyor. Mümkün olan ülkelerde çeşitli medikal kuruluşlarla iş birliği yaparak sağlık verilerinin analizini yaptıran Apple, tıp dünyasının en büyük araştırmalarından birisini yayınladı.

    Apple ve kulak çınlaması

    2 milyara yakın kullanıcısı ile sağlık verilerinin analizi konusunda Apple önemli bir kütüphane haline geldi. Elbette bu çalışmalar Apple ürünlerinin daha fazla öne çıkmasını da sağlıyor. Firma son olarak kulak çınlaması ile ilgili bir araştırma yayınladı.

    160 binden fazla kullanıcının katıldığı çalışma, tıp dünyasının en büyük araştırmalarından birisi kabul ediliyor. Apple bu rahatsızlığın nedeninin tam olarak anlaşılması ve temel düzeyde çözüm bulunmasını amaçlıyor.

    Araştırmaya katılanların yüzde 77.6’sı kulak çınlaması veya benzer bir durumu tecrübe ettiğini belirtmiş. Bu rahatsızlık daha çok ellili yaşların sonlarında ortaya çıkıyor. Bu oran 18 yaş seviyesine göre 3 kat daha fazla.

    Apple kulak çınlamasına çözüm arıyor Tam Boyutta Gör

    Erkekler kadınlara göre yüzde 2.7 daha fazla bu rahatsızlığı yaşıyor. Araştırmada yüksek ses seviyelerine maruz kalmanın ve ses travması yaşamanın kulak çınlamasına neden olduğu görülmüş. Kulağı çınlayan katılımcıların yüzde 20’si bu sorunları yaşadıklarını belirtmiş.

    Apple bu araştırmada kendi ürünlerinde yer alan pek çok uygulama ya da mod ile kısmen de olsa kulak çınlamasının azaltılabileceğini belirtiyor. Örneğin Apple Watch sağlıksız derecede gürültü olan ortamlarda kullanıcısını uyarabiliyor. Kullanıcılar Health uygulaması ile sesin seviyesini görebiliyor.

    Yine AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıkları, kullanıcı sağlıksız ses seviyelerine maruz kalmadan önce gürültü engelleme yapabiliyor ya da Yüksek Sesi Azalt modu ile ses tamamen engellenebiliyor. Apple bu araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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