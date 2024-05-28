Apple en geniş çaplı araştırmalardan birisini yayınladı

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Tam Boyutta Gör Sağlık verilerini takip etmeye başladığı günden bu yana Apple aynı zamanda değer üretmek için de çalışıyor. Mümkün olan ülkelerde çeşitli medikal kuruluşlarla iş birliği yaparak sağlık verilerinin analizini yaptıran Apple, tıp dünyasının en büyük araştırmalarından birisini yayınladı.

Apple ve kulak çınlaması

2 milyara yakın kullanıcısı ile sağlık verilerinin analizi konusunda Apple önemli bir kütüphane haline geldi. Elbette bu çalışmalar Apple ürünlerinin daha fazla öne çıkmasını da sağlıyor. Firma son olarak kulak çınlaması ile ilgili bir araştırma yayınladı.

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160 binden fazla kullanıcının katıldığı çalışma, tıp dünyasının en büyük araştırmalarından birisi kabul ediliyor. Apple bu rahatsızlığın nedeninin tam olarak anlaşılması ve temel düzeyde çözüm bulunmasını amaçlıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 77.6’sı kulak çınlaması veya benzer bir durumu tecrübe ettiğini belirtmiş. Bu rahatsızlık daha çok ellili yaşların sonlarında ortaya çıkıyor. Bu oran 18 yaş seviyesine göre 3 kat daha fazla.

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Erkekler kadınlara göre yüzde 2.7 daha fazla bu rahatsızlığı yaşıyor. Araştırmada yüksek ses seviyelerine maruz kalmanın ve ses travması yaşamanın kulak çınlamasına neden olduğu görülmüş. Kulağı çınlayan katılımcıların yüzde 20’si bu sorunları yaşadıklarını belirtmiş.

Apple bu araştırmada kendi ürünlerinde yer alan pek çok uygulama ya da mod ile kısmen de olsa kulak çınlamasının azaltılabileceğini belirtiyor. Örneğin Apple Watch sağlıksız derecede gürültü olan ortamlarda kullanıcısını uyarabiliyor. Kullanıcılar Health uygulaması ile sesin seviyesini görebiliyor.

Yine AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıkları, kullanıcı sağlıksız ses seviyelerine maruz kalmadan önce gürültü engelleme yapabiliyor ya da Yüksek Sesi Azalt modu ile ses tamamen engellenebiliyor. Apple bu araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaştı.

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Apple kulak çınlamasına çözüm arıyor