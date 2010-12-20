Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda olan Samsung, isminden daha çok Android'li ürünleriyle bahsettirmesine rağmen; firmanın kendi imzasını taşıyan işletim sistemi olduğunu da unutmamak lazım. Korece'de "Okyanus" anlamına gelen "bada" işletim sistemi sonunda sınıf atlıyor. Wave ile merhaba diyen bada 1.0, Wave 533/723/525 ve 575 ile karşımıza çıkan bada 1.1 ve Wave II'le yayınlanan bada 1.2'den sonra işletim sistemin gelecek büyük versiyonu bada 2.0'ın özellikleri netlik kazandı.

Samsung'un Kore'de düzenlediği bada geliştirici etkinliğinde ortaya çıkan detaylara göre firmanın işletim sistemi, 1.x sürümündeki temel özelliklerin yanına 2.0'da önemli özellikleri bünyesinde bulundurucak. Linux/Mac desteği de sunan geliştirici kitiyle daha fazla geliştiriciyi kendi platformuna çekmeyi amaçlayan Samsung, bada 2.0'da Multitasking, Nexus S daha çok konuşulmaya başlayan NFC, Push Notifications, HTML5 desteği sunarken, çeşitli güvenlik iyileştirmelerini bünyesinde bulunduracak. İşletim sisteminin yeni sürümü, ayrıca, daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacak.

Elektronik devi Samsung ayrıca, bada'lı Wave ailesinin satış sayılarını da düzenlediği etkinlikte duyurmayı ihmal etmedi. Buna göre, 2010 yılının bitmesiyle 5 milyon Wave telefonu satmış olacak olan firma, gelecek yılın ilk yarısında bu satış sayısını iki katına çıkartarak 10 milyon Wave telefonu satmayı amaçlıyor.