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bada 2.0'ın özellikleri netlik kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
57,7b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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bada 2.0'ın özellikleri netlik kazandı
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Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda olan Samsung, isminden daha çok Android'li ürünleriyle bahsettirmesine rağmen; firmanın kendi imzasını taşıyan işletim sistemi olduğunu da unutmamak lazım. Korece'de "Okyanus" anlamına gelen "bada" işletim sistemi sonunda sınıf atlıyor. Wave ile merhaba diyen bada 1.0, Wave 533/723/525 ve 575 ile karşımıza çıkan bada 1.1 ve Wave II'le yayınlanan bada 1.2'den sonra işletim sistemin gelecek büyük versiyonu bada 2.0'ın özellikleri netlik kazandı.

Samsung'un Kore'de düzenlediği bada geliştirici etkinliğinde ortaya çıkan detaylara göre firmanın işletim sistemi, 1.x sürümündeki temel özelliklerin yanına 2.0'da önemli özellikleri bünyesinde bulundurucak. Linux/Mac desteği de sunan geliştirici kitiyle daha fazla geliştiriciyi kendi platformuna çekmeyi amaçlayan Samsung, bada 2.0'da Multitasking, Nexus S daha çok konuşulmaya başlayan NFC, Push Notifications, HTML5 desteği sunarken, çeşitli güvenlik iyileştirmelerini bünyesinde bulunduracak. İşletim sisteminin yeni sürümü, ayrıca, daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacak.

Elektronik devi Samsung ayrıca, bada'lı Wave ailesinin satış sayılarını da düzenlediği etkinlikte duyurmayı ihmal etmedi. Buna göre, 2010 yılının bitmesiyle 5 milyon Wave telefonu satmış olacak olan firma, gelecek yılın ilk yarısında bu satış sayısını iki katına çıkartarak 10 milyon Wave telefonu satmayı amaçlıyor.

bada 2.0'ın özellikleri netlik kazandı
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egeli-efe1983 7 yıl
telefonda beğenilmicek özelliklerin hepsi mevcut yok yok donma kasma reset atma üzerindeki wifi çin in arka mahallelerinde üretilmiş sanırım dibindeki modeme bağlanamıyo iğrenc ötesi bi seri wave serisi samsung tan hiç bu kadarını beklemiyorduk
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Amedra 7 yıl
Ben evet diyorum
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egeli-efe1983 7 yıl
samsun wave m aldım yazılım güncelle yaptım wifi açık iken mesaj yazaken telefon reset atıyo bu derece dandiklik görmedim ben
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masacre45 7 yıl
sevgili bada kullanıcıları bende 5800var nefret ettim symbiyandan..benim istediğim her tür codecli videoyu izleyebilirmiyim wave 2ile şöyle bide nfs shift oynatabilecek internete sisip atmıyacak bunları yapabilirmi..
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cetinbattal 7 yıl
fazlasıyla yapar merak etmeyin

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DH Misafiri 7 yıl
babanız mı yaptı lm bu telefonları, böle ölesiye tartısıyorsunuz.
alınmıs alınmıstır, paran coksa baska alırsın, paran yoksa kullanırsın
o kadarrrrr!!!!!
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bende blackberry 9700 vardı alladılar pulladılar bende aldım valla onu kullansanız wavenize iyice sarılırsınız :D ben netten biriyle takas edip wave aldım ekranı mükkemel işime yarayan uygulamalarıda bulabılıyorum zaten çok uygulama olması önemli değil işe yarayan uygulamaların olması önemli blackberry aldım alalı ne faceye doğru dürüst girebıldım ne video izleyebıldım ne internette gezinebildim sadece adı var işde nete giriyodum sayfa buyuk dıyıp kapanıyordu :D dosya biraz buyuk oldumu dosya buyuk dıyıp ındırmıyodu :D hele bir bis olayı var :D aylık 30 lira o olmadan zaten telefon çöp yani uygulamalarının hepsi ücretli flash desteği yok 3 senedir millet çıkmasını beklıyor youtubeden video izlemek için ıkıtane internet paketi lazım :D oda 50 lirayı buluyor aylık ben waveyle değiştim telefon süper ekran görüntüsü yeter yani bada işletim sistemi blackberry os a 10 basar dokunmatik kullanamazdım bundaki süper yani diğer tellerı kullanmayınca insan anlamıyo windows mobile kullandım bi ara oda badadan çok geride bunu yazdımki telinizden soğumayın BLACKBERRYDEN KURTULDUM ŞÜKÜR :d
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DH Misafiri 8 yıl
bn wawe kullanıyorm ve badadan çok memnunum 1 aydan fazla kullanan herkezde memnun kalacaktr ..
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SuperACc 8 yıl
Bada 2.0 ile daha aktif bir hale gelceğini Düşünüyorum .Ben ilk cıktıgı zamandan beri Nnokia kullanıcısıyım Bir symbiancıyım yani Bukdar senenın geçmesine rağmen symbian kendini düzeltemedi.Nokia modellerini değiştiriken dokunmatik ekranlarda sınıfta kaldı bende Samsunga Geçtim Belki programlar yeteri kadar desteklemiyor ama daha yeni bir işletim sistemi, telefonu verimli bir şekilde kullanabilmek güzel birşey kilitlenme yok ve hızlı dokunmatik bir ekranı var Bada işletim sisteminde 2.0 da daha değişik sistemlere geçeceğini düşünüyorum.program üretici firmalarla anlaşıp tekel bir işletim sistemi olma yönünde ilerliyebilir.Bada 2.0 bunun başlangıcı olacagını düşünüyorum.özellikleri değiştikçe programlarıda değişecektir.
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elektronikmühendisi 8 yıl
Telefonda film izlemek:))
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re-storm 8 yıl
65k renkli ekranlara sahip olanlar ve samoled ekranlara sahip olmayanlar iş dönüşü eve giderken spartakusun 1 bölümünü 5.1 ses efekti ile izlemenin keyfini bilemezler. Spartakus 13 bölüm ama 13 gün sonra bitti bölümler anam nolacak şimdi? Boşuna yazıyorum dimi..
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agamli 8 yıl
Bada tam da olması gerektiği gibi bir işletim sistemi

Samsung her telefonda Android mi kullanacaktı, 2.3 varken bir telefona 2.1 koysa herkesten BAN BAN yağıyor oysa ki herkesin 2.3 e ihtiyacı yok.
Bada kullanıcı dostu bir işletim sistemi, az ve öz yapıyor işte, iphone klonu basit bir sistem.
Mesaj mı yazıcam iki dokunuş, fim izlemek mi 1 tuş iki dokunuş bitti.
nokia gibi simbian mı kullandığını düşünsenize, ya da javadan devam ettiğini. Simbian süperdi de , dokunmatikte olmuyor be.

Bada bence android ve iosun zaten sadece %10unu kullanacaklar için mükemmel bir sistem.. Böyle bile kalabilir gelişmesine gerek yok. widgetları da kaldırabilelim hatta.
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righteous@ 8 yıl
agamli

Bada tam da olması gerektiği gibi bir işletim sistemi

Samsung her telefonda Android mi kullanacaktı, 2.3 varken bir telefona 2.1 koysa herkesten BAN BAN yağıyor oysa ki herkesin 2.3 e ihtiyacı yok.
Bada kullanıcı dostu bir işletim sistemi, az ve öz yapıyor işte, iphone klonu basit bir sistem.
Mesaj mı yazıcam iki dokunuş, fim izlemek mi 1 tuş iki dokunuş bitti.
nokia gibi simbian mı kullandığını düşünsenize, ya da javadan devam ettiğini. Simbian süperdi de , dokunmatikte olmuyor be.

Bada bence android ve iosun zaten sadece %10unu kullanacaklar için mükemmel bir sistem.. Böyle bile kalabilir gelişmesine gerek yok. widgetları da kaldırabilelim hatta.



sence az ve öz bir program yapma mantığıyla bir yere varılabilir yani? çok ilginç bi bakış açısı,eğer senin açından düşünürsek badaya da gerek yok standart işletim sistemli telefonlar da yeter öyleyse..

androidle ilgili söylediğinde aynı şekilde, her yeni sürüm bir önceki aksaklıkların giderildiği ve yeniliklerin geldiği sürümdür en azından samsung dışındaki firma sürümleri böyledir


bi işletim sisteminin yüzde 10 unu kullanacak adam niye işletim sistemli telefon alır, hala standart işletim sistemli telefonlar da mevcut iken piyasada...

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DH Misafiri 8 yıl
Eski model telefonlar ile uyumlu olmayacaksa bu Samsung'un sağlam bir kazığı olur bizim gibi wave alanlara. Eğer öyle birşey yaparlarsa bir daha da hayatta Samsung telefon almam!
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onururgu 8 yıl
resimdeki ok ileriye doğru yazılım alabileceğine işaret ediyor aslında bada 2 samsung wave e gelecek gibi ben temmuzda almıştım wave yi geçen ay galaxy s aldım wave yi babama verdim neden androide geçtim derseniz apacık ortada adam akıllı program yok samsung sanki oyun makinesi çıkarmış devamlı oyun çıkıyor birazda diğer programlara yönelseydi almazdım galaxy s i telefonumda görmek istediğim programlar kendi yazılımı haricinde mp3 player msn skype fring navigasyon programları flash 10.1 bunlar bada da yok veya verimsiz bu yüzden telefon olarak sevdiğim wave i babama verdim ha dersinki galaxy s süpermi o da değil şarjı daha az gidiyor ekranı büyük olduğundan taşımada biraz sıkıntısı var ve pahalı
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