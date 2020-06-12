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    Bakan açıkladı: Elektrikli traktör bu yıl üretilecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl prototipi tanıtılan ve geçen sürede testleri yapılan elektrikli traktörün 2021'e varmadan üretim bandından ineceğini belirtti.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan açıkladı: Elektrikli traktör bu yıl üretilecek

    Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde prototipi tanıtılan yerli elektrikli traktörden haber var. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, traktörün 2020 yılı sona ermeden üretim bandından ineceğini belirtti.

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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pakdemirli, “elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili ilk kıvılcımı biz yaktık. Bimiz TAGEM enstitümüz bu konudaki testleri yaptı. Traktör dört dörtlük. Önemli olan bunu seri üretime geçirebilmek. Seri üretim için bir bankayla prototipi yapan firma ortak oldular. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde bantlardan indireceğiz” dedi.

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    Elektrikli traktöre yönelik talebin yüksek olduğunu belirten Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyadan böyle bir talep var. Çiftçiye sorsak en büyük gider kalemi yakıt diyecek, yüzde 90 oranında yakıtı azaltan endüstriyel bir makine yaptık. İnşallah seri üretimle beraber çiftçimizle buluşacak. Türk çiftçisi dünyadan önce bunları kullanma ayrıcalığına sahip olacak. 2021’e varmadan yapmış olacağız. Biz TİGEM olarak 10 tane sipariş verdik. Test yapmış olacağız bu süreçte”

    Elektrikli traktörün özellikleriyle alakalı henüz çok bir bilgi yok. Geçen yılki tanıtımda 45 dakika şarj süresi, 105 beygir güç ve 20 lira maliyetle 7 saatlik çalışma gibi detaylardan bahsedilmişti. Ayrıca 65, 105 ve 250 beygirlik olmak üzere üç farklı versiyon üretilebileceği de gelen bilgiler arasındaydı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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