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    TürkTraktör, elektrikli traktörünü sergiledi: Pullukla 3,5 saat çalışabiliyor

    TürkTraktör üretimi "New Holland T3 Electric Power", tek şarj ile pullukla 3,5 saat kullanım imkanı sağlıyor. 100 beygir güce sahip traktör, içten yanmalı traktörlerin yaptığı her işi yapabiliyor.
    TürkTraktör, elektrikli traktörünü sergiledi Tam Boyutta Gör
    TürkTraktör'ün üretimi "New Holland T3 Electric Power" bahçe traktörü, tek şarj ile pullukla 3,5 saat kullanım imkanı sağlıyor.

    TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, 5 Mart'ta açılışı yapılan Konya Tarım Fuarı'na TürkTraktör'ün New Holland ve Case IH markalarıyla katıldıklarını söyledi.

    Birçok farklı alanda yeni ürünlerin lansmanını yaptıklarını anlatan Canbeyli, "Türkiye'de uzunca bir süredir elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Dünyada da bunu özellikle otomotiv alanında görüyoruz. TürkTraktör olarak 2019'dan beri elektrikli traktör konusunda önemli bir AR-GE faaliyeti yürütmekteyiz. Bunun da ilk çıktısını bugün Konya'da çiftçilerimizle buluşturduk. New Holland T3 Electric Power, bugün standımızda. Çok önemli bir araştırma geliştirme faaliyeti yürüterek bu ürünümüzü çıkarttık. 75 kWh, yaklaşık 100 beygir güce sahip bir traktör." diye konuştu.

    TürkTraktör, elektrikli traktörünü sergiledi Tam Boyutta Gör

    "Saha testlerini başarıyla tamamladı"

    Canbeyli, bahçede kullanılabilecek boyutlardaki standart traktörden hiçbir farkının olmadığına işaret ederek, "İçindeki batarya paketi, bu traktöre özel geliştirdiğimiz şanzıman, traktörümüzün en önemli farklarından birisi. Özellikle yeni dönemde sürdürülebilir tarım yapmak amacıyla emisyonu sıfıra indirmek ve organik tarım yapmak isteyen çiftçilerimizin beğenerek kullanacağı bir traktör olacak." ifadesini kullandı.

    Traktörün saha testlerini başarıyla tamamladığını vurgulayan Canbeyli, bu yılın sonunda Kasım Aralık gibi ticarileşmesini planladıkları bir ürün olduğunu kaydetti.

    3,5 saat ile 5 saat arası kullanım süresi sunuyor

    Canbeyli, traktörün hızlı şarjla 1 saatte doldurulabildiğini söyleyerekşunları söyledi: "Standart şarjla 3,5 saatte dolum yapılıyor. Bahçede kullanımına yönelik bir dizayn var. Buna göre traktör boştayken yaklaşık 10 kWh'lik güce göre 7 saat kullanılabiliyor. Römorkta 15 kWh'lik tüketimle, 5 saat kullanılabiliyor. İlaçlama bahçelerde önemli bir aktivite. İlaçlamada da ortalama 20 kWh'lik tüketim, 3,5-4 saatlik kullanım süresi veriyor. En ağır kullanımlardan birisi olan pulluk için de yaklaşık 25 kWh'lik bir kullanımla 3,5 saatlik kesintisiz bir güç sunuyor. Çiftçilerimizin içten yanmalı bir traktörle sahada ihtiyaç duyduğu işlemlerin tamamını bu elektrikli traktörde de yapacak şekilde geliştirdik. TürkTraktör olarak New Holland markamızın altında geliştirdiğimiz bir ürün. Bugün de ilk defa Konya fuarında çiftçilerimizle buluşturuyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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