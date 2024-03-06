TürkTraktör, elektrikli traktörünü sergiledi: Pullukla 3,5 saat çalışabiliyor

Tam Boyutta Gör TürkTraktör'ün üretimi "New Holland T3 Electric Power" bahçe traktörü, tek şarj ile pullukla 3,5 saat kullanım imkanı sağlıyor.

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, 5 Mart'ta açılışı yapılan Konya Tarım Fuarı'na TürkTraktör'ün New Holland ve Case IH markalarıyla katıldıklarını söyledi.

Birçok farklı alanda yeni ürünlerin lansmanını yaptıklarını anlatan Canbeyli, "Türkiye'de uzunca bir süredir elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Dünyada da bunu özellikle otomotiv alanında görüyoruz. TürkTraktör olarak 2019'dan beri elektrikli traktör konusunda önemli bir AR-GE faaliyeti yürütmekteyiz. Bunun da ilk çıktısını bugün Konya'da çiftçilerimizle buluşturduk. New Holland T3 Electric Power, bugün standımızda. Çok önemli bir araştırma geliştirme faaliyeti yürüterek bu ürünümüzü çıkarttık. 75 kWh, yaklaşık 100 beygir güce sahip bir traktör." diye konuştu.

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"Saha testlerini başarıyla tamamladı"

Canbeyli, bahçede kullanılabilecek boyutlardaki standart traktörden hiçbir farkının olmadığına işaret ederek, "İçindeki batarya paketi, bu traktöre özel geliştirdiğimiz şanzıman, traktörümüzün en önemli farklarından birisi. Özellikle yeni dönemde sürdürülebilir tarım yapmak amacıyla emisyonu sıfıra indirmek ve organik tarım yapmak isteyen çiftçilerimizin beğenerek kullanacağı bir traktör olacak." ifadesini kullandı.

Traktörün saha testlerini başarıyla tamamladığını vurgulayan Canbeyli, bu yılın sonunda Kasım Aralık gibi ticarileşmesini planladıkları bir ürün olduğunu kaydetti.

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3,5 saat ile 5 saat arası kullanım süresi sunuyor

Canbeyli, traktörün hızlı şarjla 1 saatte doldurulabildiğini söyleyerekşunları söyledi: "Standart şarjla 3,5 saatte dolum yapılıyor. Bahçede kullanımına yönelik bir dizayn var. Buna göre traktör boştayken yaklaşık 10 kWh'lik güce göre 7 saat kullanılabiliyor. Römorkta 15 kWh'lik tüketimle, 5 saat kullanılabiliyor. İlaçlama bahçelerde önemli bir aktivite. İlaçlamada da ortalama 20 kWh'lik tüketim, 3,5-4 saatlik kullanım süresi veriyor. En ağır kullanımlardan birisi olan pulluk için de yaklaşık 25 kWh'lik bir kullanımla 3,5 saatlik kesintisiz bir güç sunuyor. Çiftçilerimizin içten yanmalı bir traktörle sahada ihtiyaç duyduğu işlemlerin tamamını bu elektrikli traktörde de yapacak şekilde geliştirdik. TürkTraktör olarak New Holland markamızın altında geliştirdiğimiz bir ürün. Bugün de ilk defa Konya fuarında çiftçilerimizle buluşturuyoruz."

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