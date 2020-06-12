İBB'den yeni "sarı taksi" modeli: QR kodu ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda üzerinde çalıştıkları yeni taksi modeli hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da 17 bin 395 adet taksi bulunduğunu ve bu sayının yetersiz kaldığını dile getiren İmamoğlu, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını dile getirdi. Söz konusu taksiler, kiralama modeliyle hizmet verecek ve taksilerin sahibi İBB olacak. Kiralama modeli sayesinde daha kontrollü bir sistem ortaya çıkmış olacak.

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İmamoğlu, yeni modelin prensiplerini de açıkladı. Buna göre elbise tek tip olacak ve 3 vardiya çalışılacak. Elektronik sistemle donatılacak bu 5 bin takside QR koduyla, İstanbulkart’la ödeme yapılabilecek. Özel tasarım taksi modeli ve taksicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik yarışmalar da açacaklarını belirten İmamoğlu, böylece bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de başlamış olacaklarını dile getirdi.

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İBB Meclisi’nin bu uzun vadeli modeli onaylaması halinde harekete geçeceklerini belirten İBB Başkanı, böylece taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir model ortaya koyacaklarını dile getirdi.

"8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz"

İmamoğlu’nun açıklamalarında yer verdiği bir başka konu da deniz ulaşımı. İstanbul’da yüzde 3’lere kadar gerileyen deniz ulaşımının payını artıracaklarını belirten İBB Başkanı, bu manada hem metro hatlarının bitişinin hem de boğaza indirilecek yeni füniküler katlarının büyük önem taşıdığını belirtti. Deniz Taksi uygulamasını yeniden devreye alacaklarını belirten İmamoğlu, “8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. Ucuzlaştıracağız. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz” şeklinde konuştu.

https://www.haberturk.com/son-dakika-ekrem-imamoglu-taksi-projesini-acikladi-taksiciler-tepki-gosterdi-haberler-2710455

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