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    İBB'den yeni "sarı taksi" modeli: QR kodu ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehre 5 bin yeni taksi kazandırmak üzere yeni bir model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Kiralama modeliyle hizmet verecek taksilerin sahibi İBB olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İBB'den yeni
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda üzerinde çalıştıkları yeni taksi modeli hakkında açıklamalarda bulundu.

    İstanbul’da 17 bin 395 adet taksi bulunduğunu ve bu sayının yetersiz kaldığını dile getiren İmamoğlu, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını dile getirdi. Söz konusu taksiler, kiralama modeliyle hizmet verecek ve taksilerin sahibi İBB olacak. Kiralama modeli sayesinde daha kontrollü bir sistem ortaya çıkmış olacak.

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    İmamoğlu, yeni modelin prensiplerini de açıkladı. Buna göre elbise tek tip olacak ve 3 vardiya çalışılacak. Elektronik sistemle donatılacak bu 5 bin takside QR koduyla, İstanbulkart’la ödeme yapılabilecek. Özel tasarım taksi modeli ve taksicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik yarışmalar da açacaklarını belirten İmamoğlu, böylece bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de başlamış olacaklarını dile getirdi.

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    İBB Meclisi’nin bu uzun vadeli modeli onaylaması halinde harekete geçeceklerini belirten İBB Başkanı, böylece taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir model ortaya koyacaklarını dile getirdi.

    "8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz"

    İmamoğlu’nun açıklamalarında yer verdiği bir başka konu da deniz ulaşımı. İstanbul’da yüzde 3’lere kadar gerileyen deniz ulaşımının payını artıracaklarını belirten İBB Başkanı, bu manada hem metro hatlarının bitişinin hem de boğaza indirilecek yeni füniküler katlarının büyük önem taşıdığını belirtti. Deniz Taksi uygulamasını yeniden devreye alacaklarını belirten İmamoğlu, “8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. Ucuzlaştıracağız. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz” şeklinde konuştu.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-ekrem-imamoglu-taksi-projesini-acikladi-taksiciler-tepki-gosterdi-haberler-2710455 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. en beğenilen
    Hiç kimse İmamoğlu'na sallamasın. İstanbul'u 10 yıl ileriye götürür bu proje.
    Yanıtla +12
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    alfonso92 (on ) 1 sa.
    bu projeyede laf edecek varsa bilemiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 sa. alfonso92
    taksicilerin tansiyonu çıkmış haberi duyunca oda başkanı açıklama yapmış ööle diolar
    Yanıtla +2
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    DeepImpact. 1 sa.
    Güzel proje umarım uygulanır ama sanmıyorum Reis, Taksici esnaflara yaranmak için bu olaya müdahale edecek
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 49 dk.
    Güzel olur. Uber kalitesinde bir hizmet olursa o zaman talep de artar, zaten belediye bu işe el atması gerekiyordu.
    Yanıtla +1
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    mcrew (kemal kemal) 53 dk.
    54 yıldır yapılamayani yapıyor İmamoğlu helal olsun.

    Kiralık olarak çalışması kuralların da farklı olacağı anlamına geliyor.



    Muhtemelen insanlar belediyenin kiralık taksitlerini kullanmak isteyecek sürekli bir yığın oluşacak.

    Diger taksiciler de belki bu şekilde hizmet kalitesini arttırmaya çalışır



    Bir de yolculuğu bitir dediğinde fiş kesen ve fis de kullanan istikamet hakkında bilgi veren ya da bu bilgiye ulaşmak için kod veren bilgiler de olmalı.
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    ürüng ayıg toyon (... ...) 59 dk.
    İyi fikir,ama aşırı liberallerin sosyal medyada bu olayı eleştirdiğini gördüm.
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa.
    önce anadil Türkçe'yi öğren sonra başkalarının zekasına laf atarsın a pardon 30 yılda anadilini öğrenememiş birisine zekadan bahsettim..
    edit: mesajı silmiş kaçmış daha blok atacaktım
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Portraitclub 1 sa. Jacobıan
    Bırak hocam belliki boş birisi hemen yorumunu silmiş.
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    İrfan Galip Bey 1 sa. yeni yorumcu
    Sarı teröristlere destek olacak hiçbir projeyi desteklemiyorum. Uber falan olsaydı neyse.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 1 sa.
    Şehirlere çözüm lazım, cidden rahatlatır böyle projeler. Aranılan yaklaşım bu, güzel alternatifler. İstanbul çok sıkıntı yaşıyor, herkes rahatlar. Taksicilerin de durumu takip edilirse her bölgede insanlar gerilmez.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa.
    uzay çağı teknolojisi başlatıyor başkan. 2 sene gider övgüler. birde son teknoloji çeşme taktırmıştı helal be
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    ona97 1 sa.
    Geri viteste götürür ileriye.
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    alfonso92 (on ) 1 sa.
    bu projeyede laf edecek varsa bilemiyorum
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 sa. alfonso92
    taksicilerin tansiyonu çıkmış haberi duyunca oda başkanı açıklama yapmış ööle diolar
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    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    5 etiket daha sarı taksi istanbul taksi istanbulkartla ödeme Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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