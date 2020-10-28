Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik”

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak ve yüksek tüketimin olduğu dönemlerde Rusya, İran ve Azerbaycan boru hatları üzerinden gelen gaz kadar depo kapasitesi sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulması kapsamında hayata geçirilen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydedildi.

Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km güneyinde, Aksaray ili, Sultanhanı ilçesinde hayata geçirilen projede yerin 1100 m ile 1400 m derinliklerindeki tuz tabakaları, 120 km uzaktaki Hirfanlı Barajından boru hattı ile getirilen su sayesinde eritiliyor. Yer altına enjekte edilen su, tuzu eriterek ilgili yerde boşluk oluşmasını sağlıyor. Bu sayede oluşturulan kaverna olarak tanımlanan suni mağaralar ise doğal gaz depoları olarak kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı"

İlginizi Çekebilir

İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu

BOTAŞ sorumluluğunda yürütülen proje iki aşamadan oluşuyor. Depolama tesisinin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası bulunurken bu alanda bu alanda mevcut haliyle 680 milyon metreküp doğalgaz depolanabiliyor. Tesisin tam kapasitede çalışmasıyla birlikte 1,2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

Projenin ikinci fazında ise toplamda 40 kaverna inşa edilmesi planlanıyor. Tesis tamamlandığında ise depolanacak doğalgaz miktarı 4,2 milyar metreküp olacak. Her iki tesiste 2023 yılı hedefiyle depolanacak doğalgaz miktarı da böylece 5,4 milyar metreküpe ulaşacak. Tesisin, Karadeniz'de bulunan rezervden çıkarılacak gazın depolanması için de kullanılması planlanıyor.

Ekosistem canlanıyor

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin bir de çevre boyutu var. Tuz Gölü bilindiği üzere başta Flamingolar olmak üzere birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapmakta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 27 Ekim tarihinde bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde de dile getirdiği üzere Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin Tuz Gölü ekosistemi üzerine etkileri çok önemli olmuş.

Tam Boyutta Gör

Bakan Dönmez’in çevreyi ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisinin sergilendiğini ifade ettiği proje çalışmalarında tuzu eritmek için Hirfanlı Barajı’ndan getirilen tatlı su, sonraki süreçte Tuz gölüne basılıyor. Bu sayede gölün ve tabiatın yeniden canlanması sağlanıyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez’e göre proje öncesi 3 bin-3 bin 500’lere gerileyen flamingo sayısı, projenin bugün geldiği seviyeyle birlikte 25 binli rakamlara ulaşmış.

Devam eden süreçte, Tuz Gölü ekosisteminin çok daha fazla sayıdaki canlıyı kucaklayacak şekilde değiştiğine tanıklık etmeyi umuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.