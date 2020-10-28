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    Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik”

    Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın depolanması kapsamında hayat geçirilen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydedildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik”
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    Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak ve yüksek tüketimin olduğu dönemlerde Rusya, İran ve Azerbaycan boru hatları üzerinden gelen gaz kadar depo kapasitesi sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulması kapsamında hayata geçirilen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydedildi.

    Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km güneyinde, Aksaray ili, Sultanhanı ilçesinde hayata geçirilen projede yerin 1100 m ile 1400 m derinliklerindeki tuz tabakaları, 120 km uzaktaki Hirfanlı Barajından boru hattı ile getirilen su sayesinde eritiliyor. Yer altına enjekte edilen su, tuzu eriterek ilgili yerde boşluk oluşmasını sağlıyor. Bu sayede oluşturulan kaverna olarak tanımlanan suni mağaralar ise doğal gaz depoları olarak kullanılıyor.

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    BOTAŞ sorumluluğunda yürütülen proje iki aşamadan oluşuyor. Depolama tesisinin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası bulunurken bu alanda bu alanda mevcut haliyle 680 milyon metreküp doğalgaz depolanabiliyor. Tesisin tam kapasitede çalışmasıyla birlikte 1,2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor.

    Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik”
    Tam Boyutta Gör

    Projenin ikinci fazında ise toplamda 40 kaverna inşa edilmesi planlanıyor. Tesis tamamlandığında ise depolanacak doğalgaz miktarı 4,2 milyar metreküp olacak. Her iki tesiste 2023 yılı hedefiyle depolanacak doğalgaz miktarı da böylece 5,4 milyar metreküpe ulaşacak. Tesisin, Karadeniz'de bulunan rezervden çıkarılacak gazın depolanması için de kullanılması planlanıyor. 

    Ekosistem canlanıyor

    Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin bir de çevre boyutu var. Tuz Gölü bilindiği üzere başta Flamingolar olmak üzere birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapmakta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 27 Ekim tarihinde bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde de dile getirdiği üzere Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin Tuz Gölü ekosistemi üzerine etkileri çok önemli olmuş.

    Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik”
    Tam Boyutta Gör

    Bakan Dönmez’in çevreyi ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisinin sergilendiğini ifade ettiği proje çalışmalarında tuzu eritmek için Hirfanlı Barajı’ndan getirilen tatlı su, sonraki süreçte Tuz gölüne basılıyor. Bu sayede gölün ve tabiatın yeniden canlanması sağlanıyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez’e göre proje öncesi 3 bin-3 bin 500’lere gerileyen flamingo sayısı, projenin bugün geldiği seviyeyle birlikte 25 binli rakamlara ulaşmış.

    Devam eden süreçte, Tuz Gölü ekosisteminin çok daha fazla sayıdaki canlıyı kucaklayacak şekilde değiştiğine tanıklık etmeyi umuyoruz.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/salgina-ragmen-tuz-golu-depolama-projesi-tam-gaz-ilerliyor/1854678 https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/bakan-donmez-turkiye-nin-en-buyuk-mega-projelerinden-birini-hayata-geciriyoruz/406682/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 1 sa.
    Seçim geliyor galiba!
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa.
    Dolar 8TL, pardon bu habere uymadı.
    tamam buldum, bana ne faydası var elektrik faturam azmı gelecek
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. (düzenlendi)
    ihaleyi hangi mütahitlik firması alıyor bunu yazsanıza !
    Yanıtla +1
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