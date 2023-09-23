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    Bilim insanları istenmeyen mutasyonları yüzde 70'e kadar azaltmayı başardı

    Araştırmacılar, bir gen düzenleme aracı olan CRISPR kullanılırken ortaya çıkan istenmeyen mutasyonları yüzde 70'e kadar azaltan yeni bir araç geliştirdi. İştre detaylar:
    İstenmeyen mutasyonlar yüzde 70'e kadar azaltıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, geleneksel CRISPR teknolojisinde kullanılan gen editörünün bölünmesinin, istenmeyen genom mutasyonlarına neden olma şansı önemli ölçüde daha az olan, açılıp kapatılabilen daha hassas bir araç oluşturduğunu keşfettiler. Yeni araçlarının, hastalığa neden olan mutasyonların yaklaşık yarısını potansiyel olarak düzeltebileceği düşünülüyor.

    Yeni yöntem ile hedef dışı düzenlemeleri yüzde 70'in üzerinde azaltıyor

    Çalışmanın başyazarı Hongzhi Zeng, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ekibimiz, gerektiğinde açılıp kapatılabilen, benzersiz bir güvenlik ve doğruluk düzeyi sağlayan çok daha gelişmiş bir versiyon oluşturmak için yola çıktı. Bu araç, genomumuzdaki hastalığa neden olan nokta mutasyonlarının neredeyse yarısını düzeltme potansiyeline sahip." ifadelerine yer verdi.

    Bir gen düzenleme yöntemi olan geleneksel CRISPR teknolojisi, kullanılırken hedef dışı istenmeyen bazı gen düzenlemelerine sebep olmakta. Geleneksel CRISPR, istenen bölgelerde nokta mutasyonları oluşturmak için ya bir adenin baz düzenleyici (ABE) ya da sitozin baz düzenleyici (CBE) kullanır. Araştırmacılar ABE'yi, iki ayrı proteine bölerek yeni bir araç geliştirdi. Böylece yeni bölünmüş gen düzenleme araçlarının, orijinal, bozulmamış ABE'den daha kısa bir süre aktif kalmanın yanı sıra faydaları olduğu tespit edildi.

    Fareler üzerinde başarıyla test edilen araştırma ile ilgili Zeng, "Sağlam bir baz düzenleyici ile karşılaştırıldığında, bizim versiyonumuz hedef dışı düzenlemeleri yüzde 70'in üzerinde azaltıyor ve hedefe yönelik düzenlemelerin doğruluğunu artırıyor." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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