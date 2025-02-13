Bakan Uraloğlu: "Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Dört büyük futbol takımının stadyumunda 5 hizmeti denenecek” dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadına 5G şebekesi kurulacak.
Stadyumda 5G denemesi ile birlikte binlerce cihazın 5G’yi aynı anda kullanması hakkında sonuçlar elde edilecek. Stadyum gibi kalabalık ortamlarda yoğun internet kullanımı senaryolarında LTE yetersiz kalabiliyordu. 5G’nin nasıl etki göstereceğini hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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