Bakan Uraloğlu: "Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak"

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 5G için geri sayım başladı. 5G ihalesi 2025 yılında yapılacak ve ilk sinyal 2026 yılında verilecek. Operatörlerin 5G denemeleri için İstanbul Havalimanı gibi 34 farklı noktada halka açık şekilde 5G hizmeti veriliyor. 5G hizmeti sunulan bölgelere yenisi ekleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Dört büyük futbol takımının stadyumunda 5 hizmeti denenecek” dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadına 5G şebekesi kurulacak.

Stadyumda 5G denemesi ile birlikte binlerce cihazın 5G’yi aynı anda kullanması hakkında sonuçlar elde edilecek. Stadyum gibi kalabalık ortamlarda yoğun internet kullanımı senaryolarında LTE yetersiz kalabiliyordu. 5G’nin nasıl etki göstereceğini hep birlikte göreceğiz.

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