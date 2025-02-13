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    Bakan Uraloğlu: "Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dört büyüklerin stadyumuna 5G şebekesi kurulacağını ve halka açık şekilde denemelerin yapılacağını duyurdu.      
    Bakan Uraloğlu: 'Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak' Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 5G için geri sayım başladı. 5G ihalesi 2025 yılında yapılacak ve ilk sinyal 2026 yılında verilecek. Operatörlerin 5G denemeleri için İstanbul Havalimanı gibi 34 farklı noktada halka açık şekilde 5G hizmeti veriliyor. 5G hizmeti sunulan bölgelere yenisi ekleniyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Dört büyük futbol takımının stadyumunda 5 hizmeti denenecek” dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadına 5G şebekesi kurulacak.

    Stadyumda 5G denemesi ile birlikte binlerce cihazın 5G’yi aynı anda kullanması hakkında sonuçlar elde edilecek. Stadyum gibi kalabalık ortamlarda yoğun internet kullanımı senaryolarında LTE yetersiz kalabiliyordu. 5G’nin nasıl etki göstereceğini hep birlikte göreceğiz.

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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

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    Sempron 3200 20 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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