Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numaralara son!

- Ücretsiz numara sorgulama yöntemleri 📲
- 1. Google araması ile bilinmeyen numara sorgulama 🔎
- 2. Numara sorgulama sitesi ile arayan kim öğrenme 🌐
- 3. 11880 ile numaradan isim sorgulama 📞
- 4. SMS ile numara sorgulama 📱
- Numaradan isim sorgulama uygulamaları 📲
- 1️⃣ TrueCaller
- 2️⃣ Hiya
- 3️⃣ Mr. Number
- 4️⃣ True ID Caller Name
- 5️⃣ Whoscall
- 6️⃣ UpCall
- İsimden numara sorgulama nasıl yapılır 💬
- BTK numara sorgulama nasıl yapılır 📱
- Numara taşıma sorgulama e-Devlet üzerinden nasıl yapılır 📲
- Yorumlar
Son birkaç yıldır 0850’li numaralar dışında 0555 gibi normal cep telefonu numaralarından istenmeyen aramalarda artış var. Neredeyse her gün, bazen gün içinde ardı ardına bilinmeyen numaralar üzerinden arama alıyoruz ve "arayan kim acaba?" sorusunu soruyoruz. İstenmeyen aramaları engellemek de bir çözüm ancak bu numaralar evde veya iş yerinde kullandığımız bir servise ait olabiliyor. Numara engelli olduğundan, özel sunulan kampanyayı kaçırmış oluyoruz. Bu yüzden engellemeden önce çeşitli numaradan isim sorgulama yöntemleriyle “Bu numara kime ait” sorgusu yapmakta fayda var. Peki, bilinmeyen numara sorgulama ücretsiz olarak nasıl yapılır?
Ücretsiz numara sorgulama yöntemleri 📲
1. Google araması ile bilinmeyen numara sorgulama 🔎
Arayan numara sabit hat veya saygın bir işletmeye aitse hızlı bir şekilde muhtemelen doğru bir sonuç alırsınız. Üstlerde görmüyorsanız, biraz altlara inerek “Bu numara kimin?” cevabını alacağınız çeşitli numara sorgulama sitelerine bakın. Kişisel telefon numarasıysa (kendi numaranızı da yazarak deneyebilirsiniz) muhtemelen bir sonuca ulaşamayacaksınız. Bu yüzden Google, her zaman yabancı bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmenin en iyi yolu değil.
2. Numara sorgulama sitesi ile arayan kim öğrenme 🌐
- Ücretsiz numara sorgulama sitesini açın.
- Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz numarayı başında 0 olmadan yazın.
- Güvenlik kodunu girin ve “Sorgulama yap” butonuna tıklayın.
- Çıkan sonuçlar arasında “Güvenli” yorumlara bakın.
3. 11880 ile numaradan isim sorgulama 📞
Sizi arayan cep veya sabit telefon numarasının kime ait olduğunu hemen bulabiliyorsunuz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, hangi operatörün abonesi olduğunuz fark etmeksizin hızlıca tel no sorgulama işlemini yapabiliyorsunuz ancak numaradan isim sorgulama servisinin kullanımı ücretli.
4. SMS ile numara sorgulama 📱
- Turkcell numara sorgulama ▶ Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını yazıp 2200’a SMS gönderin.
- Vodafone numara sorgulama ▶ KIM yazıp boşluk bırakıp 10 haneli GSM numarasını yazarak 7048’e SMS gönderin.
- Türk Telekom numara sorgulama ▶ Kişinin numarasını yazıp 11855’e SMS gönderin.
Numaradan isim sorgulama uygulamaları 📲
1️⃣ TrueCaller
200 milyon kullanıcının yardımıyla oluşturulan büyük bir spam listesiyle desteklendiği için, “bu numara kimin ya da arayan kim ki?” cevabını en hızlı şekilde alabileceğiniz uygulamaların başında geliyor. TrueCaller’ı varsayılan arama uygulamanız da yapabiliyorsunuz.
2️⃣ Hiya
Telefon numarasını algılıyor ve arayan numara kimin gösteriyor. Ayrıca numaradan isim sorgulama için yerleşik bir çeviriciye sahip. Dolandırıcılık aramalarını reddetme, spam numaraları ve kısa mesajları kara listeye alm gibi bir dizi özellikle geliyor. Uygulama, istenmeyen aramaları hızlıca algılıyor.
3️⃣ Mr. Number
En iyi yabancı numara sorgulama uygulamaları arasında olan Mr. Number, arayan kim göstermenin yanı sıra istenmeyen mesajları, dolandırıcı ve spam aramaları engelleyebiliyor. Uygulama, kullanıcılar tarafından bildirilen numaralara göre tüm dolandırıcı aramaları ve istenmeyen smsleri engelliyor. Daha da güzeli, belli alan kodu ve ülkeden gelen aramaları da engelleyebiliyor.
4️⃣ True ID Caller Name
Uygulama, arama geçmişinizi gösteren basit ve kullanımı kolay bir arayüz ve gelen, giden, cevapsız ve reddedilen aramaların toplam sayısını gösteren bir analiz sayfasına sahip. Bilinmeye numara bulma, numaraları beyaz listeye ekleme, mesaj gönderme ücretsiz sürümde sunuluyor. Arama engelleme fonksiyonu ücretli sürümde mevcut.
5️⃣ Whoscall
Arayan kim uygulaması, çevrimdışı veritabanına sahip olduğundan internet bağlantınız olmadığında dahi rehberinizde olmayan yabancı numaranın kime ait olduğunu görebiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama, güvenilir olmasıyla öne çıkıyor.
6️⃣ UpCall
İsimden numara sorgulama nasıl yapılır 💬
Vodafone abonesiyseniz 11842, Turkcell abonesiyseniz 11832, Türk Telekom abonesiyseniz 11855’e kısa mesaj göndererek isim soyad bilgisinden telefon no sorgulama yapabilirsiniz. Operatörlerin bilinmeyen numaralar servisi dışında 11880’i arayarak (dakikası 8 TL) isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. İsimden numara sorgulama sitelerinin (sorgulapp gibi) çok güvenilir olmadığını belirtmekte fayda var.
BTK numara sorgulama nasıl yapılır 📱
- e-Devlet uygulamasını açın.
- TC. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet’e giriş yapın.
- Arama bölümüne “numara sorgulama” yazın.
- Mobil hat sorgulama üzerine dokunun.
- Adınıza kayıtlı tüm hatlar çıkacaktır.
Numara taşıma sorgulama e-Devlet üzerinden nasıl yapılır 📲
- e-Devlet üzerinden BTK numara taşıma sorgulama sayfasına gidin.
- Telefon numarasını başında sıfır olmadan girin ve “Sorgula” butonuna tıklayın.
- İlgili telefon numarasının hangi operatörden hizmet aldığı bilgisi gelecektir.
Bazen rehberimizde olmayan bir numara aradığında kime ait olduğunu öğrenmek için numaradan isim sorgulama ihtiyacı duyabiliyoruz. Bazen de bir kişinin telefon numarasını bulmak için isimden numara sorgulama yapmamız gerekebiliyor. e-Devlet üzerinden yalnızca mobil hat sorgulama yapılabildiğinden numara sorgulama nasıl yapılır? çok soruluyor. En iyi arayan kim uygulamalarına da yer verdiğimiz bu rehber yazıda tüm numara sorgulama yollarını bulabilirsiniz.Kaynakça https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima https://www.vodafone.com.tr/yardim/bir-vodafone-numarasinin-kime-ait-oldugunu-nasil-ogrenebilirim https://www.turkcell.com.tr/servisler/upcall Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: