Ücretsiz numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numaralara son!

Son birkaç yıldır 0850’li numaralar dışında 0555 gibi normal cep telefonu numaralarından istenmeyen aramalarda artış var. Neredeyse her gün, bazen gün içinde ardı ardına bilinmeyen numaralar üzerinden arama alıyoruz ve "arayan kim acaba?" sorusunu soruyoruz. İstenmeyen aramaları engellemek de bir çözüm ancak bu numaralar evde veya iş yerinde kullandığımız bir servise ait olabiliyor. Numara engelli olduğundan, özel sunulan kampanyayı kaçırmış oluyoruz. Bu yüzden engellemeden önce çeşitli numaradan isim sorgulama yöntemleriyle “Bu numara kime ait” sorgusu yapmakta fayda var. Peki, bilinmeyen numara sorgulama ücretsiz olarak nasıl yapılır?

Ücretsiz numara sorgulama yöntemleri 📲 Tam Boyutta Gör Telefon numarası kime ait, nasıl öğrenirim? diye soranlar için öncelikle birkaç numaradan isim sorgulama yöntemi olduğunu belirtelim. 11880 numara sorgulama, bilinmeyen numara SMS ile sorgulama, Turkcell’in bilinmeyen numara servisi ile numara sorgulama, Truecaller ve Caller ID gibi üçüncü parti uygulamalar ve siteler aracılığıyla bir telefon numarasının kime ait olduğu bulunabiliyor. Numaradan isim sorgulama nasıl yapılır? görelim. 1. Google araması ile bilinmeyen numara sorgulama 🔎 Tam Boyutta Gör Telefon numarasından isim bulma yöntemlerinin başında Google araması geliyor. Sizi arayan numaranın kim olduğunu öğrenmek için tek yapmanız gereken, Google’a telefon numarasını yazıp sonuna “kime ait” ibaresini eklemek. Arayan numara sabit hat veya saygın bir işletmeye aitse hızlı bir şekilde muhtemelen doğru bir sonuç alırsınız. Üstlerde görmüyorsanız, biraz altlara inerek “Bu numara kimin?” cevabını alacağınız çeşitli numara sorgulama sitelerine bakın. Kişisel telefon numarasıysa (kendi numaranızı da yazarak deneyebilirsiniz) muhtemelen bir sonuca ulaşamayacaksınız. Bu yüzden Google, her zaman yabancı bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmenin en iyi yolu değil. 2. Numara sorgulama sitesi ile arayan kim öğrenme 🌐 Tam Boyutta Gör Numara arama ve sorgulama siteleri, telefonunuza gelen yabancı bir aramanın kime ait olduğunu bulmanın en kolay ve güvenli yollarından biridir. Numara sorgulama sitesi ile arayan kim nasıl öğrenilir adım adım görelim: Ücretsiz numara sorgulama sitesini açın. Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz numarayı başında 0 olmadan yazın. Güvenlik kodunu girin ve “Sorgulama yap” butonuna tıklayın. Çıkan sonuçlar arasında “Güvenli” yorumlara bakın. 3. 11880 ile numaradan isim sorgulama 📞 Tam Boyutta Gör Bilinmeyen numaralar servisi 11880, sizi arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenebileceğiniz bir hizmet. Sizi arayan cep veya sabit telefon numarasının kime ait olduğunu hemen bulabiliyorsunuz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, hangi operatörün abonesi olduğunuz fark etmeksizin hızlıca tel no sorgulama işlemini yapabiliyorsunuz ancak numaradan isim sorgulama servisinin kullanımı ücretli. 4. SMS ile numara sorgulama 📱 Tam Boyutta Gör Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, her operatörün sms ile numaradan isim sorgulama servisi bulunuyor. Peki, bilinmeyen numara aradığında telefon numarasının kime ait olduğunu bulmak için hangi numaraya sms göndermek gerekiyor? Turkcell numara sorgulama ▶ Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını yazıp 2200’a SMS gönderin.

Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını yazıp 2200’a SMS gönderin. Vodafone numara sorgulama ▶ KIM yazıp boşluk bırakıp 10 haneli GSM numarasını yazarak 7048’e SMS gönderin.

KIM yazıp boşluk bırakıp 10 haneli GSM numarasını yazarak 7048’e SMS gönderin. Türk Telekom numara sorgulama ▶ Kişinin numarasını yazıp 11855’e SMS gönderin.

Turkcell ve Vodafone pop up mesaj kapatma nasıl yapılır? 5 ay önce eklendi

İsimden numara sorgulama nasıl yapılır 💬 Tam Boyutta Gör İsimden telefon numarası bulmanız mı gerekiyor? Operatörlerin bilinmeyen numaralar servisini kullanabilir, 11880’yi arayabilir veya mesajla bir kişinin telefon numarasını bulabilirsiniz. Vodafone abonesiyseniz 11842, Turkcell abonesiyseniz 11832, Türk Telekom abonesiyseniz 11855’e kısa mesaj göndererek isim soyad bilgisinden telefon no sorgulama yapabilirsiniz. Operatörlerin bilinmeyen numaralar servisi dışında 11880’i arayarak (dakikası 8 TL) isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. İsimden numara sorgulama sitelerinin (sorgulapp gibi) çok güvenilir olmadığını belirtmekte fayda var.

BTK numara sorgulama nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör e-Devlet üzerinden BTK numara sorgulama işlemiyle adınıza kaç hat var kolayca öğrenebilirsiniz. Mobil hat sorgulama nasıl yapılır adım adım görelim: e-Devlet uygulamasını açın. TC. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet’e giriş yapın. Arama bölümüne “numara sorgulama” yazın. Mobil hat sorgulama üzerine dokunun. Adınıza kayıtlı tüm hatlar çıkacaktır.

Numara taşıma sorgulama e-Devlet üzerinden nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör Hat taşıma işlemi gerçekleştirdiniz ve numaranızın yeni operatöre geçip geçmediğini öğrenmek mi istiyorsunuz? Veya herhangi bir Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom (TT Mobil) numarasının hangi operatöre kayıtlı olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? e-Devlet Kapısı üzerinden numara taşıma sorgulama yapabilirsiniz. Telefon numarasının hangi operatöre ait olduğu bilgisini almak için izlemeniz gereken adımlar şunlar: e-Devlet üzerinden BTK numara taşıma sorgulama sayfasına gidin. Telefon numarasını başında sıfır olmadan girin ve “Sorgula” butonuna tıklayın. İlgili telefon numarasının hangi operatörden hizmet aldığı bilgisi gelecektir.

Bazen rehberimizde olmayan bir numara aradığında kime ait olduğunu öğrenmek için numaradan isim sorgulama ihtiyacı duyabiliyoruz. Bazen de bir kişinin telefon numarasını bulmak için isimden numara sorgulama yapmamız gerekebiliyor. e-Devlet üzerinden yalnızca mobil hat sorgulama yapılabildiğinden numara sorgulama nasıl yapılır? çok soruluyor. En iyi arayan kim uygulamalarına da yer verdiğimiz bu rehber yazıda tüm numara sorgulama yollarını bulabilirsiniz.

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