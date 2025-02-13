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    Güçlü özellikleriyle Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı

    Qualcomm, yeni orta seviye mobil işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4'ü tanıttı. Yeni çipset, selefine göre performans, verimlilik ve oyun performansı gibi birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor.
    Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni orta seviye mobil işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4'ü tanıttı. Yeni çipset, selefine göre performans, verimlilik, oyun performansı, yapay zeka ve kamera gibi birçok alanda önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Snapdragon 6 Gen 4 özellikleri

    Snapdragon 6 Gen 4, TSMC'nin 4nm üretim teknolojisiyle selefine göre daha yüksek enerji verimliliği vadediyor. Önceki nesil Snapdragon 6 Gen 3, Samsung'un 4nm süreciyle üretilmişti. Ayrıca yeni ARMv9 tabanlı CPU çekirdekleriyle performans anlamında da önemli kazanımlarla geliyor. Önceki nesiller ARMv8 tasarımlarını (Cortex-A78/A55) kullanmıştı.

    İşlemcide, Cortex-A720 mimarisine sahip dört adet performans çekirdeği yer alıyor. Bu dört çekirdekten biri 2,3 GHz, üçü ise 2.2 GHz hızında çalışıyor. Bunun yanında, 1.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A520 verimlilik çekirdekleri yer alıyor. Bu yeni çekirdeklerle Snapdragon 6 Gen 4, selefine göre %11 performans artışı sağlıyor. Aynı zamanda %12 daha verimli olduğu belirtiliyor.

    Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında ise, yeni Adreno GPU'su selefine göre %29 performans artışı getiriyor. Ancak Qualcomm, Adreno GPU'sunun detaylarını açıklamadı. Yeni GPU, Snapdragon Game Super Resolution (4K'ya kadar oyun için yükseltme) ve Adreno Frame Motion Engine (güç tüketimini düşük tutarken kare hızını iki katına çıkaran kare üretimi) ile oyun deneyimini iyileştiren modern teknolojileri barındırıyor.

    Snapdragon 6 Gen 4, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM (3.200 MHz'e kadar) ve UFS 3.1 depolama teknolojisine destek sunuyor. Ayrıca, 4K 60 Hz'de harici ekran desteği sunan USB-C 3.1, 10 bit renk ve HDR10+ özelliklerini de destekliyor. Dahili olarak ise, Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz'e kadar yenileme hızı destekleniyor.

    Kamera tarafında, 200 MP'ye kadar sensör desteği sunan üçlü 12 bit ISP yer alıyor. Yeni ISP, 30 fps'de 4K HDR video kaydına izin veriyor. Video için HDR10 ve HLG formatları, fotoğraflar için 10 bit HEIF desteği bulunuyor. Video oynatımı için H.265 ve VP9 kodekleri destekleniyor ancak AV1 desteği bulunmuyor.

    Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 6 Gen 4, INT4'ü destekleyen ailedeki ilk işlemci olma özelliğine sahip. Bu özellik, daha fazla parametreye sahip optimize edilmiş yapay zeka modellerinin sınırlı miktarda RAM'e sığmasını sağlıyor. Bu sayede, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modelleri daha az bellek tüketiyor.

    Bağlantı tarafında 5G modem, 6GHz altı (4x4 MIMO) ve mmWave (2x2 MIMO) frekanslarını ve 2,9Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekliyor. Ayrıca, Wi-Fi 6E, aptX Adaptive özelliğine sahip Bluetooth 5.4 destekleniyor. GPS alıcısı ise üçlü frekans konumlandırmayı (L1/L5/L2) destekliyor.

    Realme, Oppo ve Honor, Snapdragon 6 Gen 4 tabanlı cihazları piyasaya sürecek ilk akıllı telefon üreticileri arasında olacak. Ayrıca, yeni işlemcinin ilk gireceği pazarlardan birinin Hindistan olacağı belirtiliyor. Bu nedenle çok düşük fiyat etiketli telefonlarda dahi Snapdragon 6 Gen 4 yonga setini görebiliriz.

    Kaynakça https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/smartphones/snapdragon-6-series-mobile-platforms/snapdragon-6-gen-4-mobile-platform https://www.gsmarena.com/snapdragon_6_gen_4_unveiled_first_on_tsmc_4nm_node_first_with_armv9_cpu_cores-news-66503.php
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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 saat önce

    Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)

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    Sempron 3200 8 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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