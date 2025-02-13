Güçlü özellikleriyle Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı

Snapdragon 6 Gen 4 özellikleri
Snapdragon 6 Gen 4, TSMC'nin 4nm üretim teknolojisiyle selefine göre daha yüksek enerji verimliliği vadediyor. Önceki nesil Snapdragon 6 Gen 3, Samsung'un 4nm süreciyle üretilmişti. Ayrıca yeni ARMv9 tabanlı CPU çekirdekleriyle performans anlamında da önemli kazanımlarla geliyor. Önceki nesiller ARMv8 tasarımlarını (Cortex-A78/A55) kullanmıştı.
İşlemcide, Cortex-A720 mimarisine sahip dört adet performans çekirdeği yer alıyor. Bu dört çekirdekten biri 2,3 GHz, üçü ise 2.2 GHz hızında çalışıyor. Bunun yanında, 1.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A520 verimlilik çekirdekleri yer alıyor. Bu yeni çekirdeklerle Snapdragon 6 Gen 4, selefine göre %11 performans artışı sağlıyor. Aynı zamanda %12 daha verimli olduğu belirtiliyor.
Snapdragon 6 Gen 4, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM (3.200 MHz'e kadar) ve UFS 3.1 depolama teknolojisine destek sunuyor. Ayrıca, 4K 60 Hz'de harici ekran desteği sunan USB-C 3.1, 10 bit renk ve HDR10+ özelliklerini de destekliyor. Dahili olarak ise, Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz'e kadar yenileme hızı destekleniyor.
Kamera tarafında, 200 MP'ye kadar sensör desteği sunan üçlü 12 bit ISP yer alıyor. Yeni ISP, 30 fps'de 4K HDR video kaydına izin veriyor. Video için HDR10 ve HLG formatları, fotoğraflar için 10 bit HEIF desteği bulunuyor. Video oynatımı için H.265 ve VP9 kodekleri destekleniyor ancak AV1 desteği bulunmuyor.
Bağlantı tarafında 5G modem, 6GHz altı (4x4 MIMO) ve mmWave (2x2 MIMO) frekanslarını ve 2,9Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekliyor. Ayrıca, Wi-Fi 6E, aptX Adaptive özelliğine sahip Bluetooth 5.4 destekleniyor. GPS alıcısı ise üçlü frekans konumlandırmayı (L1/L5/L2) destekliyor.
Realme, Oppo ve Honor, Snapdragon 6 Gen 4 tabanlı cihazları piyasaya sürecek ilk akıllı telefon üreticileri arasında olacak. Ayrıca, yeni işlemcinin ilk gireceği pazarlardan birinin Hindistan olacağı belirtiliyor. Bu nedenle çok düşük fiyat etiketli telefonlarda dahi Snapdragon 6 Gen 4 yonga setini görebiliriz.Kaynakça https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/smartphones/snapdragon-6-series-mobile-platforms/snapdragon-6-gen-4-mobile-platform https://www.gsmarena.com/snapdragon_6_gen_4_unveiled_first_on_tsmc_4nm_node_first_with_armv9_cpu_cores-news-66503.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem