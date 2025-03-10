Ticaret Bakanlığından e-ticaretteki indirimlere sınırlama!

- Bakanlıktan indirim sınırlaması!
- E-ticaret platformları ne kadar indirim yapabilecek?
- Reklam kısıtlamasına uymayan platformlara ciddi ceza uygulanacak
- Yenilenmiş cihaz kampanyalarına teşvik
- E-ticaret platformları, bir satıcıyı cezalandırmadan önce savunma isteyecek
- Satış verileri başka platformlara taşınabilecek
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Bakanlıktan indirim sınırlaması!
E-ticaret platformları arasındaki rekabetin sağlanması için büyük e-ticaret platformların indirim bütçelerine sınırlama getirildi. Platfomların önceki yıldaki satış gelirlene göre indirim bütçesi belirlenecek. Bu bütçenin üzerinde indirimler yapılamayacak.
Doğrudan platform tarafından sağlanan indirimler, hediye çekleri, kuponlar, puanlar ve ödüller indirim bütçesinden eksilecek. Bunlara ek olarak çoklu ürün satın alımlarda sağlanan indirim miktarı, hediye edilen ürünün maddi değeri, ücretsiz kargo hizmeti bedeli, indirim kodu üzerinden sağlanan indirim tutarı gibi çeşitli kampanyalar da indirim bütçesi sınırlamasına dahil olacak. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlenen kampanyalar, deprem, sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda sağlanan kampanyalar indirim sınırlamasının dışında tutulacak.
E-ticaret platformları ne kadar indirim yapabilecek?
Büyük ve çok büyük ölçekli sınıfındaki e-ticaret platformları; net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı uygulanmış tutarının 30 milyar Türk Liralık kısmı için yüzde 2’sine kadar, 30 milyar Türk Lirasının üzerindeki kısmı için ise yüzde 0,2’sine kadar indirim imkanını izleyen takvim yılında sunabilir.
Reklam kısıtlamasına uymayan platformlara ciddi ceza uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına reklam harcama kısıtlaması getirmişti. Reklam bütçelerinin yüzde 25’ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50’ye çıkarıldı. E-ticaret platformlarının üçüncü kişilere, kendi lehine sonuç doğuracak şekilde reklam yaptırmak suretiyle reklam bütçesini aşması ve bu reklam harcamalarında maliyeti hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmaması durumunda ‘Bakanlığı aldatma’ kapsamına girecek ve ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.
Yenilenmiş cihaz kampanyalarına teşvik
Bakanlık, yenilenmiş cihaz satışını teşvik etmek için yenileme çağrısı ve yenilenmiş cihazlar hakkındaki kampanyaların bir bölümünü reklam harcamaları dışında tutacak. Platformun reklam bütçesinin yüzde 5'ine kadar olan kampanyalar ilgili bütçeye dahil edilmeyecek.
E-ticaret platformları, bir satıcıyı cezalandırmadan önce savunma isteyecek
E-ticaret pazaryeri platformları yüz binlerce satıcıya ev sahipliği yapıyor. E-ticaret pazaryerleri müşteriyi korumak için satıcıya komisyon cezası, hak edilen kazançtan kesinti gibi cezalar kesebiliyor. Yeni düzenlemeye göre belge ve kayıtlarla kesinliği doğrulanmayan durumlar haricinde bir platformun bir satıcıya ceza kesebilmesi için önce satıcıdan açıklama talep etmesi gerekecek.
Satış verileri başka platformlara taşınabilecek
Tekelleşmeyi önlemek ve satıcıların diledikleri platforma geçişini kolaylaştırmak için satıcıların satış verilerini ücretsiz şekilde taşımalarına, işlenmiş verilere ücretsiz ve etkin şekilde erişim sağlamalarına imkan tanınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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