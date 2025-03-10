Ticaret Bakanlığından e-ticaretteki indirimlere sınırlama!

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına yönelik yeni düzenleme yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile e-ticaret platformlarının indirim bütçelerine sınırlama getirildi. Platformların reklam harcamalarına sıkı denetim yapılacak ve büyük cezalar uygulanacak.

Bakanlıktan indirim sınırlaması!

E-ticaret platformları arasındaki rekabetin sağlanması için büyük e-ticaret platformların indirim bütçelerine sınırlama getirildi. Platfomların önceki yıldaki satış gelirlene göre indirim bütçesi belirlenecek. Bu bütçenin üzerinde indirimler yapılamayacak.

Doğrudan platform tarafından sağlanan indirimler, hediye çekleri, kuponlar, puanlar ve ödüller indirim bütçesinden eksilecek. Bunlara ek olarak çoklu ürün satın alımlarda sağlanan indirim miktarı, hediye edilen ürünün maddi değeri, ücretsiz kargo hizmeti bedeli, indirim kodu üzerinden sağlanan indirim tutarı gibi çeşitli kampanyalar da indirim bütçesi sınırlamasına dahil olacak. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlenen kampanyalar, deprem, sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda sağlanan kampanyalar indirim sınırlamasının dışında tutulacak.

E-ticaret platformları ne kadar indirim yapabilecek?

Büyük ve çok büyük ölçekli sınıfındaki e-ticaret platformları; net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı uygulanmış tutarının 30 milyar Türk Liralık kısmı için yüzde 2’sine kadar, 30 milyar Türk Lirasının üzerindeki kısmı için ise yüzde 0,2’sine kadar indirim imkanını izleyen takvim yılında sunabilir.

Tam Boyutta Gör Söz konusu düzenleme ile gelecek yıldan itibaren Amazon, n11, Hepsiburada, Trendyol gibi dev e-ticaret platformlarının indirim bütçeleri sınırlandırılacak. 2026 yılında bu platformlardaki kampanyalarda ciddi düşüş görebiliriz.

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Reklam kısıtlamasına uymayan platformlara ciddi ceza uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına reklam harcama kısıtlaması getirmişti. Reklam bütçelerinin yüzde 25’ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50’ye çıkarıldı. E-ticaret platformlarının üçüncü kişilere, kendi lehine sonuç doğuracak şekilde reklam yaptırmak suretiyle reklam bütçesini aşması ve bu reklam harcamalarında maliyeti hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmaması durumunda ‘Bakanlığı aldatma’ kapsamına girecek ve ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, ürün ve platform tanıtımı ürün ve platform tanıtımı yapan sosyal medya fenomenlerini de takibe alacak. E-ticaret platformları; YouTube, sosyal medya ve influencer iş birlikleriyle yapılan tüm reklam çalışmalarından sorumlu olacak. Platformlar, bu harcamaları şeffaf bir şekilde Bakanlığa bildirmek zorunda kalacak. Aksi takdirde ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Yenilenmiş cihaz kampanyalarına teşvik

Bakanlık, yenilenmiş cihaz satışını teşvik etmek için yenileme çağrısı ve yenilenmiş cihazlar hakkındaki kampanyaların bir bölümünü reklam harcamaları dışında tutacak. Platformun reklam bütçesinin yüzde 5'ine kadar olan kampanyalar ilgili bütçeye dahil edilmeyecek.

E-ticaret platformları, bir satıcıyı cezalandırmadan önce savunma isteyecek

E-ticaret pazaryeri platformları yüz binlerce satıcıya ev sahipliği yapıyor. E-ticaret pazaryerleri müşteriyi korumak için satıcıya komisyon cezası, hak edilen kazançtan kesinti gibi cezalar kesebiliyor. Yeni düzenlemeye göre belge ve kayıtlarla kesinliği doğrulanmayan durumlar haricinde bir platformun bir satıcıya ceza kesebilmesi için önce satıcıdan açıklama talep etmesi gerekecek.

Satış verileri başka platformlara taşınabilecek

Tekelleşmeyi önlemek ve satıcıların diledikleri platforma geçişini kolaylaştırmak için satıcıların satış verilerini ücretsiz şekilde taşımalarına, işlenmiş verilere ücretsiz ve etkin şekilde erişim sağlamalarına imkan tanınacak.

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Ticaret Bakanlığından e-ticaretteki indirimlere kısıtlama!