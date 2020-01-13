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    Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi

    Bakır tabanlı nano parçacıkların kullanıldığı bir yöntemde, belli bir genin mutasyonu sonucu ortaya çıkan kanser türlerinin çoğu hayvanlarda yapılan testler sırasında tedavi edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi
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    Avrupa’nın farklı üniversitelerinde görev yapan disiplinler arası bir ekip kanser hastalığının muhtemel tedavisine yönelik önemli bir başarıya imza attı.

    Nano ölçekteki bileşiklerin kullanıldığı ve bağışıklık tedavisiyle desteklenen yöntemde kanserli deney farelerindeki tümörler imha edildi. Tümörlerin demir oksit ve bakır oksit nano parçacıklara karşı direnç gösteremediğini bulan araştırma ekibinden Prof. Stefaan Soenen ve Dr. Bella B. Manshian yaptıkları açıklamada, “Nano ölçekte üretilen malzemelerin normal boyuttaki eşleri karşılaştırıldığında arada farklı özellikler bulunduğunu görebilirsiniz. Çok miktarda demir oksit sindirimi zararlı olabilir ancak bu malzemeler nano ölçekte ve kontrollü miktarda tatbik edilirse oldukça faydalı hale gelebilir.” ifadelerini kullanmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor

    Ayrıca Bkz. "Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı"

    Hayvanlardaki deneylerde sadece nano parçacıklarla yapılan tedavi sonrası kanserin tekrarladığını gören araştırmacılar bu aşamada ise bağışıklık tedavisini devreye sokmuş. Bilim insanları aynı zamanda, tümörlü hücrelerini öldürmekle kalmayan bakır oksit bileşiklerin vücudun bağışıklık hücreleri yanında hastalıklarla mücadele ettiğini de keşfetmiş.

    Nano malzeme ve bağışıklık tedavisi ikilisinin tümör hücrelerinin tekrar enjekte edildiği farelerde dahi işe yaradığını gören araştırmacılar, yöntemi bir aşı halinde kullanabileceklerine inanıyor. Ekibin iddiasına göre geliştirilen tedavi p53 genindeki (tümör baskılayıcı gen) bir mutasyondan türeyen kanser türlerinin neredeyse yüzde atmışında kullanılabiliyor.

    Diğer kanser türleri için farklı nano parçacıklara da geliştirmek isteyen ekip, bir kanser hastasından alınan dokuda da söz konusu yöntemi denemek istiyor. Eğer her şey beklendiği gibi giderse potansiyel tedavi ile ilgili klinik testlere başlanacak.



    https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200109105513.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hamunpatra 1 hf. en beğenilen
    30 senedir bu haberleri duyarım. Ama hicbir zaman kansere çözüm bulunmuyor. Geçen senelerde kuba tedavisi diye birşey çıkmıştı. Bizde inanıp peşine düşmüştük. Hepsi oara tuzağı çıktı. Sadece raporlara bakmaya 5 bin TL istiyorlardı. Iyi olmayacak hastaya yalandan ümit veriyorlar sonra ortada bırakıyorlar. Lütfen bubtarz haberlere inanmayın. Can yoldaşını bu illetten kaybetmiş biri olarak yazıyorum.
    30 senedir bu haberleri duyarım. Ama hicbir zaman kansere çözüm bulunmuyor. Geçen senelerde kuba tedavisi diye birşey çıkmıştı. Bizde inanıp peşine düşmüştük. H...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    agent1453 1 hf. hamunpatra
    Allah rahmet eylesin.
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    combaba 1 hf.
    işi mantığı aslında şu: Çinlilerin geliştirdiği bir uygulama vardı Akupunktur. Bu tedavi şeklinde enerjisi düşük olan bölgelere enerjisi yeterli olan bölgelerden bypass ile enerji aktarımı yapılıyordu. Buradaki sistem aynı mantık üzerine çalışıyor. Kanserin çalışma şekli demek ki önce bulaşacağı hücrenin enerjisini düşürüyor. Sonra kendi sistemini yerleştiriyor. Bakırın iletkenliği ile dışarıdan bypass ile enerji transferi olunca iyileşme görülmüş. Önerim şu: Öncelikle bunu altınla denesinler. Ve hangi alanların enerjisi yeterlidir onları sptayı, micro seviyede akupunktur uygulasınlar. İnşallah daha kısa zamanda iyileşir. Eğer kanser türleri bu enerji sömürme ile çalışıyorsa Neredeyse bütün kanser çeşitleri bu yöntemle hemde çok ucuza tedavi edilir. Eğer birileri bu konu hakkında çalışan kimselere ulaşabilirse onlara bu görüşü göndersinler derim.
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    SEO19 1 hf.
    bu ne kardeşim ! bir türlü ölmeyen insan sürüsüne doğru gidiyoruz

    bu gidişle SSK emekli maaşları yüzünden batacak !
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    alemdar1933 1 hf.
    aynen katılıyorum kanser tedavisinde çılgın yöntemler oyalıyor gelecektede çıkacak cannabis oil bunun tek çaresi bince kurtuluş hikayesi var internette hastası olan araştırsın başınız sağolsun
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    hamunpatra 1 hf. en beğenilen
    30 senedir bu haberleri duyarım. Ama hicbir zaman kansere çözüm bulunmuyor. Geçen senelerde kuba tedavisi diye birşey çıkmıştı. Bizde inanıp peşine düşmüştük. Hepsi oara tuzağı çıktı. Sadece raporlara bakmaya 5 bin TL istiyorlardı. Iyi olmayacak hastaya yalandan ümit veriyorlar sonra ortada bırakıyorlar. Lütfen bubtarz haberlere inanmayın. Can yoldaşını bu illetten kaybetmiş biri olarak yazıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    agent1453 1 hf. hamunpatra
    Allah rahmet eylesin.
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    darkaura 1 hf. hamunpatra
    cunku hastaligi yapan yabanci bir faktor degil, insanin kendi hucresi. saglikli hucreye zarar vermeden gene ayni insanin hucresi olan kanserli hucreyi oldurmek cok zor. mevcut tedaviler aradaki cok ufak farklara oynuyor. baska bir durumda kanser hastasi kadar kanser tipinin olmasi. hemen her hastanin farkli bir tip kanseri var. hal boyle olunca zaten ufak farklara oynayan tedaviler iyice zorlasiyor. ama onumuzdeki 10 yilda buyuk degisiklikler olacak. simdiye kadar yapilan tedaviler, ilaclar hali bombardimani gibiydi, kanser hucresi kadar saglikli hucreleride vuruyor, aradan bir iki kanser hucresi sag kalsin kullanilan ilaclara karsi bagisiklik kazanmis halde daha guclu geri donuyor. kanser icin gereken sey hali bombardimani degil, nokta hedef vuran akilli bombalar. ilerleyen genetik teknolojileriyle bu tip tedaviler yolda hatta geldiler deneniyorlar. mesela su an erken asamada uygulanan genetigi degitirilmis akyuvar hucreleri var. bagisiklik hucrelerinin genlerini degistirip o insandaki kanser turunu hedef almasini sagliyorlar. su an denenen basarili sonuclar alan bir teknik. diger bir yontemse genetigi degistirilmis bakteriler. bakterilerin genleri kanser ilaclari uretecekleri sekilde degistiriliyor ama bu bakteriler sadece tumorlerde bulunan dusuk oksijenli asidik ortamda ureyecek sekilde programlaniyor. bakteri tumorun oldugu yerde hizla ureyip ilaci salgiliyor, nokta atis kanser hucreleri olduruyor, ayrica tumor icinde enfeksiyon yaratarak bagisiklik sistemininde kansere saldirmasina neden oluyor. hatta ted-ed in bunla ilgili guzel bir videosuda var, alta koyiyim. turkce altyazisida olacak.



    bunlar sadece 2 ornek. genetikdeki ilerlemeyle gelistirilen yada gelistirilebilecek nokta atis sayisiz tedavi var. 10-20yil sonra kanser simdiki kadar olumcul olmayacak.
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