Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi

Tam Boyutta Gör

Avrupa’nın farklı üniversitelerinde görev yapan disiplinler arası bir ekip kanser hastalığının muhtemel tedavisine yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Nano ölçekteki bileşiklerin kullanıldığı ve bağışıklık tedavisiyle desteklenen yöntemde kanserli deney farelerindeki tümörler imha edildi. Tümörlerin demir oksit ve bakır oksit nano parçacıklara karşı direnç gösteremediğini bulan araştırma ekibinden Prof. Stefaan Soenen ve Dr. Bella B. Manshian yaptıkları açıklamada, “Nano ölçekte üretilen malzemelerin normal boyuttaki eşleri karşılaştırıldığında arada farklı özellikler bulunduğunu görebilirsiniz. Çok miktarda demir oksit sindirimi zararlı olabilir ancak bu malzemeler nano ölçekte ve kontrollü miktarda tatbik edilirse oldukça faydalı hale gelebilir.” ifadelerini kullanmış.

İlginizi Çekebilir

Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor

Ayrıca Bkz. "Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı"

Hayvanlardaki deneylerde sadece nano parçacıklarla yapılan tedavi sonrası kanserin tekrarladığını gören araştırmacılar bu aşamada ise bağışıklık tedavisini devreye sokmuş. Bilim insanları aynı zamanda, tümörlü hücrelerini öldürmekle kalmayan bakır oksit bileşiklerin vücudun bağışıklık hücreleri yanında hastalıklarla mücadele ettiğini de keşfetmiş.

Nano malzeme ve bağışıklık tedavisi ikilisinin tümör hücrelerinin tekrar enjekte edildiği farelerde dahi işe yaradığını gören araştırmacılar, yöntemi bir aşı halinde kullanabileceklerine inanıyor. Ekibin iddiasına göre geliştirilen tedavi p53 genindeki (tümör baskılayıcı gen) bir mutasyondan türeyen kanser türlerinin neredeyse yüzde atmışında kullanılabiliyor.

Diğer kanser türleri için farklı nano parçacıklara da geliştirmek isteyen ekip, bir kanser hastasından alınan dokuda da söz konusu yöntemi denemek istiyor. Eğer her şey beklendiği gibi giderse potansiyel tedavi ile ilgili klinik testlere başlanacak.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200109105513.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.