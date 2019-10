Band of Brothers ve The Pacific’in devamı niteliğinde olan Masters of the Air, Apple TV+’a geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın video akış servisi Apple TV+, saflarına kattığı isimler ve içeriklerle rakipleri için alternatif olmaya hazırlanıyor. 1 Kasım tarihinde yayın hayatına başlyacak olan servisin yeni duyurusu, II. Dünya Savaşı temalı içerikleri tercih edenleri oldukça sevindirecekmiş gibi duruyor.

2001 yılında ekranlara gelen Kardeşler Takımı (Band of Brothers) ve 2010 yılında yayınlanan Pasifik (The Pacific) dizilerinin devamı niteliğindeki Gökyüzünün Efendileri (Masters of the Air) adlı dizinin devamı Apple’dan yapılan duyuruya göre yeni serviste yayınlanacak. Yeni dizinin yapımcıları arasında eski dizilerde olduğu gibi yine Steven Spielberg ve Tom Hanks’i göreceğimiz ifade ediliyor.

Tarihçi Donald Miller’ın aynı isimli eserinden esinlenecek dizi, II. Dünya Savaşında yer alan 8. Hava Kuvveti’nin havacı personeline odaklanacak. ABD’nin Batı Avrupa’da konuşlandırdığı en büyük hava birliği olan 8. Hava Kuvveti, Normandiya’nın işgali ve Dresden’in bombalanması gibi görevlerde yer almıştı.

HBO tarafından 2013 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan Masters of the Air, görünüşe göre Apple TV+ ile hayat bulacak. Yeni dizinin senaristliğini ise Band of Brothers’da da görev alan John Orloff üstlenecek.

