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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Band of Brothers ve The Pacific’in devamı niteliğinde olan Masters of the Air, Apple TV+’a geliyor

    Gravity ve Roma filmlerinin yönetmeni Alfonso Cuarón ile de anlaşan Apple, II. Dünya Savaşı temalı içerik sevenleri mutlu edecek Masters of the Air isimli dizinin de platforma geleceğini duyurdu.
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    apple tv
    Gökhan G.
    Editör
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    Band of Brothers ve The Pacific’in devamı niteliğinde olan Masters of the Air, Apple TV+’a geliyor
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    Apple’ın video akış servisi Apple TV+, saflarına kattığı isimler ve içeriklerle rakipleri için alternatif olmaya hazırlanıyor. 1 Kasım tarihinde yayın hayatına başlyacak olan servisin yeni duyurusu, II. Dünya Savaşı temalı içerikleri tercih edenleri oldukça sevindirecekmiş gibi duruyor.

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    2001 yılında ekranlara gelen Kardeşler Takımı (Band of Brothers) ve 2010 yılında yayınlanan Pasifik (The Pacific) dizilerinin devamı niteliğindeki Gökyüzünün Efendileri (Masters of the Air) adlı dizinin devamı Apple’dan yapılan duyuruya göre yeni serviste yayınlanacak. Yeni dizinin yapımcıları arasında eski dizilerde olduğu gibi yine Steven Spielberg ve Tom Hanks’i göreceğimiz ifade ediliyor.

    Band of Brothers ve The Pacific’in devamı niteliğinde olan Masters of the Air, Apple TV+’a geliyor
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    Tarihçi Donald Miller’ın aynı isimli eserinden esinlenecek dizi, II. Dünya Savaşında yer alan 8. Hava Kuvveti’nin havacı personeline odaklanacak. ABD’nin Batı Avrupa’da konuşlandırdığı en büyük hava birliği olan 8. Hava Kuvveti, Normandiya’nın işgali ve Dresden’in bombalanması gibi görevlerde yer almıştı.

    HBO tarafından 2013 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan Masters of the Air, görünüşe göre Apple TV+ ile hayat bulacak. Yeni dizinin senaristliğini ise Band of Brothers’da da görev alan John Orloff üstlenecek.



    https://www.engadget.com/2019/10/11/masters-of-the-air-apple-tv-plus/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAFYKLGdMhTleDQ8gLL_dEwL5S3njtVZ_B9WlbThE1qt0LzdWJ5tF2FZkbVrDGxuwMJU15tA2nsk9O7ubX6JC-bokf0oLck8Ke2Va-pHMMXosJwoKmdO0JXHr0n7kbDrowFHA22twzbLW-tU7W_ZgvLzy-frhbtmDM47RXfDVbU3L&guccounter=2 Yorum Yaz
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    napolyon94 39 dk.
    Her 10 senede bir geliyor, dolayisi ile bekliyorduk ve guzel bir haber oldu.
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