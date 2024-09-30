Apple Intelligence destekli HomePod detaylanıyor: Ne zaman gelecek?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda akıllı ev teknolojilerine yatırım yapan Apple, bu süreçte birkaç farklı HomePod ürünleri piyasaya sürdü. Ancak Apple ekosistemi kullanıcıları, bir süredir firmanın ekrana sahip bir HomePod piyasaya sürmesini istiyordu. Görünüşe göre Apple, kullanıcıları dinlemiş.

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Ekranlı HomePod iki farklı modele sahip olacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni HomePod hakkında konuştu. Gurman, firmanın iki farklı ekranlı HomePod üzerinde çalıştığını doğruladı.

Gurman, bu cihazların J595 kod adına sahip, büyük ekranlı ve yüksek fiyatlı bir HomePod ve uygun fiyatlı düşük seviye ekranlı HomePod olacağını belirtti. İddialara göre iki cihaz da yeni homeOS işletim sistemine ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olacak. Üst seviye cihazın büyük bir ekrana ve robotik bir kola sahip olacağı ve fiyatının 1000$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Uygun fiyatlı cihazın ise kare şeklinde bir ekrana, A18 yonga setine ve FaceTime kamerasına sahip olacağı belirtiliyor. Yapay zeka özellikleri ile dikkat çekecek olan yeni HomePod ürünlerinin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.



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