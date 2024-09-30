Apple Intelligence destekli HomePod detaylanıyor: Ne zaman gelecek?

Ekranlı HomePod iki farklı modele sahip olacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni HomePod hakkında konuştu. Gurman, firmanın iki farklı ekranlı HomePod üzerinde çalıştığını doğruladı.
Gurman, bu cihazların J595 kod adına sahip, büyük ekranlı ve yüksek fiyatlı bir HomePod ve uygun fiyatlı düşük seviye ekranlı HomePod olacağını belirtti. İddialara göre iki cihaz da yeni homeOS işletim sistemine ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olacak. Üst seviye cihazın büyük bir ekrana ve robotik bir kola sahip olacağı ve fiyatının 1000$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Uygun fiyatlı cihazın ise kare şeklinde bir ekrana, A18 yonga setine ve FaceTime kamerasına sahip olacağı belirtiliyor. Yapay zeka özellikleri ile dikkat çekecek olan yeni HomePod ürünlerinin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu