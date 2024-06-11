Apple tvOS 18: İşte tüm yenilikler

tvOS 18 yenilikler 📺
WWDC 24'ün en büyük duyuruları iOS 18 ve Apple Intelligence olurken, Apple tvOS, HomePod ve AirPods'u da unutmadı. Yeniliklere gelirsek, Apple TV+, tvOS 18 ile "InSight" özelliğine kavuşuyor. Ekranda hangi oyuncuların olduğunu ve hangi şarkının çaldığını görüntülemenizi sağlayan bu özellik, aynı zamanda Apple Music gibi diğer hizmetlerle birlikte çalışacak.
Ayrıca tvOS'larda bundan sonra seçtiğimiz fotoğraflarımızı ekran koruyucu olarak seçebileceğiz. Son olarak TvOS 18, yeni ekran koruyucu seçenekleri ve yeniden tasarlanmış Apple Fitness+ uygulamasıyla geliyor.
HomePod ve HomePod mini Güncellemeleri
Apple, TvOS 18'e ek olarak HomePod ve HomePod mini için de bir yazılım güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme, SharePlay kullanarak hoparlörler üzerindeki kontrolü paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca aktif bir Apple Music aboneliğine de ihtiyaç duymacak.
tvOS 18 çıkış tarihi 📅
WWDC24 etkinliğinde tvOS 18 ile ilgili paylaşılan yenilikler bunlarla sınırlı. Peki tvOS 18 ne zaman çıkıyor? Apple, tvOS 18’i bu sonbaharda Apple TV HD ve üç nesil Apple TV 4K'ya getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.