Apple tvOS 18: İşte tüm yenilikler

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tvOS 18 yenilikler 📺

WWDC 24'ün en büyük duyuruları iOS 18 ve Apple Intelligence olurken, Apple tvOS, HomePod ve AirPods'u da unutmadı. Yeniliklere gelirsek, Apple TV+, tvOS 18 ile "InSight" özelliğine kavuşuyor. Ekranda hangi oyuncuların olduğunu ve hangi şarkının çaldığını görüntülemenizi sağlayan bu özellik, aynı zamanda Apple Music gibi diğer hizmetlerle birlikte çalışacak.

Tam Boyutta Gör Böylece beğendiğiniz şarkıları çalma listelerine hızlı bir biçimde ekleyebileceksiniz. Ayrıca iPhone’unuz uzaktan kumanda olarak bağlıyken de kullanılabilecek.

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Tam Boyutta Gör TvOS 18 ile kullanıma sunulacak bir diğer özellik ise, Enhanced Dialog (Gelişmiş Diyalog). HomePod, AirPods ve üçüncü taraf hoparlörler ile uyumlu olan bu özellik, makine öğrenimi sayesinde zor duyulan diyalogları daha anlaşılır hale getiriyor. Bunun yanında Apple TV+ artık 21:9 projektörler için de destek sunacak.

Ayrıca tvOS'larda bundan sonra seçtiğimiz fotoğraflarımızı ekran koruyucu olarak seçebileceğiz. Son olarak TvOS 18, yeni ekran koruyucu seçenekleri ve yeniden tasarlanmış Apple Fitness+ uygulamasıyla geliyor.

HomePod ve HomePod mini Güncellemeleri

Apple, TvOS 18'e ek olarak HomePod ve HomePod mini için de bir yazılım güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme, SharePlay kullanarak hoparlörler üzerindeki kontrolü paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca aktif bir Apple Music aboneliğine de ihtiyaç duymacak.

tvOS 18 çıkış tarihi 📅

WWDC24 etkinliğinde tvOS 18 ile ilgili paylaşılan yenilikler bunlarla sınırlı. Peki tvOS 18 ne zaman çıkıyor? Apple, tvOS 18’i bu sonbaharda Apple TV HD ve üç nesil Apple TV 4K'ya getiriyor.

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Apple tvOS 18 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler