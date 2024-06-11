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    Apple tvOS 18: İşte tüm yenilikler

    Apple, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde tvOS 18 ve Apple TV 4K için sunulacak yenilikleri duyurdu. İşte akıllı TV platformuna gelen yenilikler...
    Apple tvOS 18 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen WWDC 2024 etkinliği kapsamında iOS 18macOS 15 ve Apple Intelligence dahil olmak üzere heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan biri ise bu sonbaharda kullanıma sunulacak tvOS 18 oldu diyebiliriz. İşte TvOS 18 ile sunulacak tüm yeni özellikler...

    tvOS 18 yenilikler 📺

    WWDC 24'ün en büyük duyuruları iOS 18 ve Apple Intelligence olurken, Apple tvOS, HomePod ve AirPods'u da unutmadı. Yeniliklere gelirsek, Apple TV+, tvOS 18 ile "InSight" özelliğine kavuşuyor. Ekranda hangi oyuncuların olduğunu ve hangi şarkının çaldığını görüntülemenizi sağlayan bu özellik, aynı zamanda Apple Music gibi diğer hizmetlerle birlikte çalışacak.

    Apple tvOS 18 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Böylece beğendiğiniz şarkıları çalma listelerine hızlı bir biçimde ekleyebileceksiniz. Ayrıca iPhone’unuz uzaktan kumanda olarak bağlıyken de kullanılabilecek. 

    Apple tvOS 18 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    TvOS 18 ile kullanıma sunulacak bir diğer özellik ise, Enhanced Dialog (Gelişmiş Diyalog). HomePod, AirPods ve üçüncü taraf hoparlörler ile uyumlu olan bu özellik, makine öğrenimi sayesinde zor duyulan diyalogları daha anlaşılır hale getiriyor. Bunun yanında Apple TV+ artık 21:9 projektörler için de destek sunacak.

    Ayrıca tvOS'larda bundan sonra seçtiğimiz fotoğraflarımızı ekran koruyucu olarak seçebileceğiz. Son olarak TvOS 18, yeni ekran koruyucu seçenekleri ve yeniden tasarlanmış Apple Fitness+ uygulamasıyla geliyor. 

    HomePod ve HomePod mini Güncellemeleri

    Apple, TvOS 18'e ek olarak HomePod ve HomePod mini için de bir yazılım güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme, SharePlay kullanarak hoparlörler üzerindeki kontrolü paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca aktif bir Apple Music aboneliğine de ihtiyaç duymacak.

    tvOS 18 çıkış tarihi 📅

    WWDC24 etkinliğinde tvOS 18 ile ilgili paylaşılan yenilikler bunlarla sınırlı. Peki tvOS 18 ne zaman çıkıyor? Apple, tvOS 18’i bu sonbaharda Apple TV HD ve üç nesil Apple TV 4K'ya getiriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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