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    Apple, ucuz bir TV stick piyasaya sürebilir

    Apple, Apple TV'nin daha fazla kişiye erişmesi için ucuz bir TV çubuğu piyasaya sürebilir. Şirketin geçmişte böyle bir planı olduğu ancak pazarlama ekibinin karşı çıktığı iddia ediliyor.
    Apple, ucuz bir TV stick piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Şu anda piyasada çok sayıda TV stick bulunuyor ve bu cihazlar uygun fiyatıyla insanların televizyonlarına akıllı TV özelliklerini eklemesine izin veriyor. Apple TV ise 7000 TL'ye varan fiyatıyla çoğu kişi için makul bir seçenek sunmuyor. Ancak yakında durum değişebilir.

    Apple'ın ucuz TV stick planları pazarlama ekibi tarafından engellendi

    Apple TV, donanım açısından çok daha güçlü olsa da, işlevsellik açısından ucuz TV sticklerle aynı şeyleri sunuyor. Bu nedenle, Apple'ın önceden ucuz bir medya oynatıcı piyasaya sürme planları olduğu, ancak şirketin pazarlama ekibinin premium donanıma odaklanma isteği nedeniyle planların iptal edildiği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında, tüketicilerin belirli bir donanıma sahip olmaktan ziyade içerik aboneliklerine yöneldiği için bu kararın yanlış bir hareket olduğu görülüyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman, X'teki bir gönderisinde, firmanın pazarlama ekibinin böyle bir cihazın düşük kaliteli olarak kabul edileceğine ve birinci sınıf donanım piyasaya sürme felsefesiyle uyuşmayacağına inandığını yazdı.

    Mevcut nesil Apple TV 4K, A15 Bionic işlemciye sahip ve Apple'ın plastik kasaya sahip bir TV çubuğunu piyasaya sürmesi durumunda soğutma sorunları akla geliyor. Ancak Apple, maliyetleri ve kalınlığı bir miktar arttırsa da, soğutma bloğu olarak işlev görebilecek alüminyum kasaya sahip TV stick ile bu sorunun üstesinden gelebilir.

    Gurman, Apple'ın ürün stratejisini gözden geçirerek böyle bir ürünü piyasaya sürebileceğine inanıyor. Streaming platformlarının hakim olduğu günümüzde, böyle bir cihazın Apple TV+'ın yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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