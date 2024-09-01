Apple, ucuz bir TV stick piyasaya sürebilir

Apple'ın ucuz TV stick planları pazarlama ekibi tarafından engellendi
Apple TV, donanım açısından çok daha güçlü olsa da, işlevsellik açısından ucuz TV sticklerle aynı şeyleri sunuyor. Bu nedenle, Apple'ın önceden ucuz bir medya oynatıcı piyasaya sürme planları olduğu, ancak şirketin pazarlama ekibinin premium donanıma odaklanma isteği nedeniyle planların iptal edildiği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında, tüketicilerin belirli bir donanıma sahip olmaktan ziyade içerik aboneliklerine yöneldiği için bu kararın yanlış bir hareket olduğu görülüyor.
Bloomberg'den Mark Gurman, X'teki bir gönderisinde, firmanın pazarlama ekibinin böyle bir cihazın düşük kaliteli olarak kabul edileceğine ve birinci sınıf donanım piyasaya sürme felsefesiyle uyuşmayacağına inandığını yazdı.
Mevcut nesil Apple TV 4K, A15 Bionic işlemciye sahip ve Apple'ın plastik kasaya sahip bir TV çubuğunu piyasaya sürmesi durumunda soğutma sorunları akla geliyor. Ancak Apple, maliyetleri ve kalınlığı bir miktar arttırsa da, soğutma bloğu olarak işlev görebilecek alüminyum kasaya sahip TV stick ile bu sorunun üstesinden gelebilir.
Gurman, Apple'ın ürün stratejisini gözden geçirerek böyle bir ürünü piyasaya sürebileceğine inanıyor. Streaming platformlarının hakim olduğu günümüzde, böyle bir cihazın Apple TV+'ın yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.