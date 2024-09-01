Apple, ucuz bir TV stick piyasaya sürebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda piyasada çok sayıda TV stick bulunuyor ve bu cihazlar uygun fiyatıyla insanların televizyonlarına akıllı TV özelliklerini eklemesine izin veriyor. Apple TV ise 7000 TL'ye varan fiyatıyla çoğu kişi için makul bir seçenek sunmuyor. Ancak yakında durum değişebilir.

Apple'ın ucuz TV stick planları pazarlama ekibi tarafından engellendi

Apple TV, donanım açısından çok daha güçlü olsa da, işlevsellik açısından ucuz TV sticklerle aynı şeyleri sunuyor. Bu nedenle, Apple'ın önceden ucuz bir medya oynatıcı piyasaya sürme planları olduğu, ancak şirketin pazarlama ekibinin premium donanıma odaklanma isteği nedeniyle planların iptal edildiği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında, tüketicilerin belirli bir donanıma sahip olmaktan ziyade içerik aboneliklerine yöneldiği için bu kararın yanlış bir hareket olduğu görülüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, X'teki bir gönderisinde, firmanın pazarlama ekibinin böyle bir cihazın düşük kaliteli olarak kabul edileceğine ve birinci sınıf donanım piyasaya sürme felsefesiyle uyuşmayacağına inandığını yazdı.

Napoleon filminin uzun versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı 1 gün önce eklendi

Mevcut nesil Apple TV 4K, A15 Bionic işlemciye sahip ve Apple'ın plastik kasaya sahip bir TV çubuğunu piyasaya sürmesi durumunda soğutma sorunları akla geliyor. Ancak Apple, maliyetleri ve kalınlığı bir miktar arttırsa da, soğutma bloğu olarak işlev görebilecek alüminyum kasaya sahip TV stick ile bu sorunun üstesinden gelebilir.

Gurman, Apple'ın ürün stratejisini gözden geçirerek böyle bir ürünü piyasaya sürebileceğine inanıyor. Streaming platformlarının hakim olduğu günümüzde, böyle bir cihazın Apple TV+'ın yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple TV Haberleri

Apple, ucuz bir TV stick piyasaya sürebilir