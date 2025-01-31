Apple, sadece bir yılda 100 milyar dolarlık servis geliri elde etti

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, 2024 yılına ait mali raporlarını açıkladı ve rakamlar, şirketin servis sektöründeki başarısını gözler önüne serdi. iPhone satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen, Apple’ın servisler bölümü – App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ ve diğer abonelik hizmetlerini kapsayan birim – gelir rekoru kırmaya devam ediyor.

Apple, abonelikler ile 100 milyar dolar kazandı

Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2024’ün son çeyreğinde bu servislerden elde edilen gelirin 26.3 milyar dolara ulaştığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14’lük bir artış anlamına geldiğini duyurdu. Yıllık bazda bakıldığında ise Apple’ın buradan elde ettiği gelir ise neredeyse 100 milyar doları buldu. Ayrıca, şirketin toplam abone sayısının 1 milyarı aştığı açıklandı. Bu rakama, App Store’daki üçüncü taraf uygulamaların abonelikleri de dahil.

Apple, düşen iPhone satışlarına rağmen rekor gelir açıkladı 8 sa. önce eklendi

Şirket, ücretli hesaplar ve aboneliklerin çift haneli büyüme oranları ile arttığını belirterek, müşteri etkileşiminde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıldığını vurguladı. Apple Arcade sürekli yeni oyunlar ekleyerek büyümeye devam ederken, Fitness+ platformu da yeni programlarla genişliyor. Ayrıca, Apple’ın "Tap to Pay" ödeme sistemi şu anda 20 farklı pazarda aktif durumda.

Apple’ın büyümesini sürdüren abonelik hizmetleri, düzenleyici kurumların da dikkatini çekiyor. Apple, uzun süredir ABD ve diğer ülkelerde tekelcilik karşıtı davalarla mücadele ediyor. Özellikle App Store’un aldığı komisyon oranları, geliştiriciler ve düzenleyici kurumlar tarafından eleştiriliyor.

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Apple, sadece bir yılda 100 milyar dolarlık servis geliri elde et