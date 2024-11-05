tvOS 18.2, Apple TV'ye yeni görüntü oranları getiriyor

Tam Boyutta Gör Apple, 4 Kasım’da Apple TV için tvOS 18.2 ilk beta sürümü yayınladı. tvOS 18.2 güncellemesiyle Apple TV’ler artık 16:9 ve 21:9 dışında farklı en boy oranını destekleyecek.

tvOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcılar, Apple TV’nin en boy oranını değiştirebilecek. 16:9 ve 21:9 dışında, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, 32:9, DCI 4K gibi farklı görüntü oranları olacak. Neredeyse tüm modern TV’ler 16:9 olsa da Apple TV’yi projektörlere bağlayan kullanıcılar için farklı en boy oranı seçeneklerinin olması güzel olacak. Yeni seçeneğe Apple TV’nin ses ve görüntü ayarlarından erişilebilecek.

Apple tvOS 18 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler 4 ay önce eklendi

tvOS 18 ile Apple TV’ye gelen yenilikler

tvOS 18 ile gelen yeni özelliklerden biri de; Apple TV+ filmi veya dizilerindeki aktörler, karakterler ve hatta müzikler hakkında bilgi gösteren InSight. Apple TV uygulaması tek bir dokunuşla sahne hakkında bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor. Güncelleme ayrıca Diyalog İyileştirme özelliğini iyileştiriyor. Sessiz düğmesine bastığınızda otomatik olarak altyazı açılıyor. tvOS 18, yeniden tasarlanmış Fitness+ uygulaması içeriyor. Son olarak kullanıcıların iPhone'u FaceTime ve başka uygulamalar için bir kamera olarak ayarlamasına olanak tanıyor.

InSight: Apple TV+ film ve dizilerinde oyuncular, karakterler, müzik hakkında bilgiler sunar

Diyalogları İyileştir özelliği: Yapay zeka ve bilişimsel sesten yararlanarak ses netliği sağlama

Ses kapatıldığında otomatik altyazı gösterimi

Projektörlerde film ve dizi oynatmak için 21:9 desteği

Kişiye özel antrenman ve meditasyon önerileri, güçlü arama, ödüllerle yepyeni tasarıma kavuşan Apple Fitness+

Ev uygulamasında güncellemeler

Apple TV 4K’ya portreler gibi yeni etkileyici ekran koruyucuları

tvOS 18 güncellemesi Apple TV 4K ve Apple TV HD modellerine yüklenebiliyor. tvOS 18.2, muhtemelen iOS 18.2 ile aynı tarihte (Aralık ayının ilk haftası) yayınlanacak.

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tvOS 18.2, Apple TV'ye yeni görüntü oranları getiriyor