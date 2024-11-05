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    tvOS 18.2, Apple TV'ye yeni görüntü oranları getiriyor

    Apple, iPhone, Apple Watch ve Mac'lerin yanı sıra Apple TV için de güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor. tvOS 18.2 betası, Apple TV'ye gelecek yeni görüntü oranlarını ortaya çıkardı.
    tvOS 18.2 apple tv yeni görüntü oranları Tam Boyutta Gör
    Apple, 4 Kasım’da Apple TV için tvOS 18.2 ilk beta sürümü yayınladı. tvOS 18.2 güncellemesiyle Apple TV’ler artık 16:9 ve 21:9 dışında farklı en boy oranını destekleyecek.

    tvOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcılar, Apple TV’nin en boy oranını değiştirebilecek. 16:9 ve 21:9 dışında, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, 32:9, DCI 4K gibi farklı görüntü oranları olacak. Neredeyse tüm modern TV’ler 16:9 olsa da Apple TV’yi projektörlere bağlayan kullanıcılar için farklı en boy oranı seçeneklerinin olması güzel olacak. Yeni seçeneğe Apple TV’nin ses ve görüntü ayarlarından erişilebilecek.

    tvOS 18 ile Apple TV’ye gelen yenilikler

    tvOS 18 ile gelen yeni özelliklerden biri de; Apple TV+ filmi veya dizilerindeki aktörler, karakterler ve hatta müzikler hakkında bilgi gösteren InSight. Apple TV uygulaması tek bir dokunuşla sahne hakkında bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor. Güncelleme ayrıca Diyalog İyileştirme özelliğini iyileştiriyor. Sessiz düğmesine bastığınızda otomatik olarak altyazı açılıyor. tvOS 18, yeniden tasarlanmış Fitness+ uygulaması içeriyor. Son olarak kullanıcıların iPhone'u FaceTime ve başka uygulamalar için bir kamera olarak ayarlamasına olanak tanıyor.

    • InSight: Apple TV+ film ve dizilerinde oyuncular, karakterler, müzik hakkında bilgiler sunar
    • Diyalogları İyileştir özelliği: Yapay zeka ve bilişimsel sesten yararlanarak ses netliği sağlama
    • Ses kapatıldığında otomatik altyazı gösterimi
    • Projektörlerde film ve dizi oynatmak için 21:9 desteği
    • Kişiye özel antrenman ve meditasyon önerileri, güçlü arama, ödüllerle yepyeni tasarıma kavuşan Apple Fitness+
    • Ev uygulamasında güncellemeler
    • Apple TV 4K’ya portreler gibi yeni etkileyici ekran koruyucuları

    tvOS 18 güncellemesi Apple TV 4K ve Apple TV HD modellerine yüklenebiliyor. tvOS 18.2, muhtemelen iOS 18.2 ile aynı tarihte (Aralık ayının ilk haftası) yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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