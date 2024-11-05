tvOS 18.2, Apple TV'ye yeni görüntü oranları getiriyor

tvOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcılar, Apple TV’nin en boy oranını değiştirebilecek. 16:9 ve 21:9 dışında, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, 32:9, DCI 4K gibi farklı görüntü oranları olacak. Neredeyse tüm modern TV’ler 16:9 olsa da Apple TV’yi projektörlere bağlayan kullanıcılar için farklı en boy oranı seçeneklerinin olması güzel olacak. Yeni seçeneğe Apple TV’nin ses ve görüntü ayarlarından erişilebilecek.
tvOS 18 ile Apple TV’ye gelen yenilikler
tvOS 18 ile gelen yeni özelliklerden biri de; Apple TV+ filmi veya dizilerindeki aktörler, karakterler ve hatta müzikler hakkında bilgi gösteren InSight. Apple TV uygulaması tek bir dokunuşla sahne hakkında bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor. Güncelleme ayrıca Diyalog İyileştirme özelliğini iyileştiriyor. Sessiz düğmesine bastığınızda otomatik olarak altyazı açılıyor. tvOS 18, yeniden tasarlanmış Fitness+ uygulaması içeriyor. Son olarak kullanıcıların iPhone'u FaceTime ve başka uygulamalar için bir kamera olarak ayarlamasına olanak tanıyor.
- InSight: Apple TV+ film ve dizilerinde oyuncular, karakterler, müzik hakkında bilgiler sunar
- Diyalogları İyileştir özelliği: Yapay zeka ve bilişimsel sesten yararlanarak ses netliği sağlama
- Ses kapatıldığında otomatik altyazı gösterimi
- Projektörlerde film ve dizi oynatmak için 21:9 desteği
- Kişiye özel antrenman ve meditasyon önerileri, güçlü arama, ödüllerle yepyeni tasarıma kavuşan Apple Fitness+
- Ev uygulamasında güncellemeler
- Apple TV 4K’ya portreler gibi yeni etkileyici ekran koruyucuları
tvOS 18 güncellemesi Apple TV 4K ve Apple TV HD modellerine yüklenebiliyor. tvOS 18.2, muhtemelen iOS 18.2 ile aynı tarihte (Aralık ayının ilk haftası) yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über