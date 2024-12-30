Apple TV+, 2025'in ilk hafta sonunda ücretsiz olacak!

Bilim kurgu dizisi Severance'ın 2. sezonu, kara mizah Bad Sisters’ın ikinci sezonu, Billy Crystal'ın başrol oynadığı korku gerilim filmi Before, sevilen bilim kurgu dizisi Silo 2. sezonu ve yeni filmler Blitz, Fly Me to the Moon gibi Apple TV+’da izlenebilecek güzel içerikler var.
1 Kasım 2019'da hizmete açılan Apple TV+, Apple'ın orijinal TV dizilerine, filmlerine ve belgesellerine ev sahipliği yapıyor. Apple cihazlar, akıllı TV’ler ve oyun konsollarından Apple TV+ filmleri ve dizilerine erişilebiliyor. Bugüne kadar, Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri 535 ödül aldı, 2.450 ödüle aday gösterildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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