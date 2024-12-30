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    Anlık Bildirim

    Apple TV+, 2025'in ilk hafta sonunda ücretsiz olacak!

    Apple, TV yayın hizmetinin bu hafta sonu tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Apple TV+ orijinal yapımları tüm cihazlardan abone olmadan izlenebilecek.           
    Apple TV+ dizileri filmleri hafta sonu ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Birkaç gündür yayınlanan fragmanların ardından, Apple TV+ yayın hizmetinin bu hafta sonu boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu. Film ve dizi severler, 3 Ocak - 5 Ocak arasında tüm Apple Originals içeriklerini abone olmadan izleyebilecek.

    Bilim kurgu dizisi Severance'ın 2. sezonu, kara mizah Bad Sisters’ın ikinci sezonu, Billy Crystal'ın başrol oynadığı korku gerilim filmi Before, sevilen bilim kurgu dizisi Silo 2. sezonu ve yeni filmler Blitz, Fly Me to the Moon gibi Apple TV+’da izlenebilecek güzel içerikler var.

    1 Kasım 2019'da hizmete açılan Apple TV+, Apple'ın orijinal TV dizilerine, filmlerine ve belgesellerine ev sahipliği yapıyor. Apple cihazlar, akıllı TV’ler ve oyun konsollarından Apple TV+ filmleri ve dizilerine erişilebiliyor. Bugüne kadar, Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri 535 ödül aldı, 2.450 ödüle aday gösterildi.

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