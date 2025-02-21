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Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda Severance’ın Apple TV+ platformunda şimdiye kadar en çok izlenen dizi olduğunu duyurmuştu. Aradan fazla geçmedi ki, yeni yayınlanan gerilim filmi The Gorge’un platformda şimdiye kadar en iyi çıkış yapan film olduğu paylaşıldı.

Severance, Apple TV+'ın en çok izlenen dizisi oldu 20 sa. önce eklendi

Apple TV+ tarihindeki en büyük film açılışı

Scott Derrickson’ın yönettiği, başrollerinde Anya Taylor Joy ve Miles Teller’ın oynadığı The Gorge, Apple TV+ tarihine geçti. Tüm zamanların en büyük açılışını yaparak, geçen yıl George Clooney-Brad Pitt’in oynadığı Wolfs'un elinde tuttuğu rekoru geçti.

Apple, The Gorge’un Apple TV+ tarihindeki en büyük film prömiyeri olduğunu, platform için küreselde çift haneli büyüme sağladığını ve 14 Şubat Cuma günü ilk kez yayınlanmasının ardından hafta sonu %80 oranında yeni izleyici artışı sağladığını paylaştı.

The Gorge konusu

“Yüksek eğitimli iki ajan (Anya Taylor-Joy ve Miles Teller), gizemli bir vadinin iki tarafını korumak için gönderildikten sonra yakınlaşırlar. Vadideki kötülük ortaya çıktığında sağ kurtulmak için birlikte çalışmak zorundadırlar.”

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The Gorge, Apple TV+'ın en iyi çıkış yapan filmi oldu