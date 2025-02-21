Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Gorge, Apple TV+'ın en iyi çıkış yapan filmi oldu

    Miles Teller ve Anya Taylor Joy'un başrolde olduğu Apple orijinal yapımı The Gorge, 14 Şubat'ta yayınlandı. Gerilim filmi, Apple TV+'ın en büyük açılış yapan filmi oldu.
    Apple TV+ en iyi çıkış yapan film The Gorge Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda Severance’ın Apple TV+ platformunda şimdiye kadar en çok izlenen dizi olduğunu duyurmuştu. Aradan fazla geçmedi ki, yeni yayınlanan gerilim filmi The Gorge’un platformda şimdiye kadar en iyi çıkış yapan film olduğu paylaşıldı.

    Apple TV+ tarihindeki en büyük film açılışı

    Scott Derrickson’ın yönettiği, başrollerinde Anya Taylor Joy ve Miles Teller’ın oynadığı The Gorge, Apple TV+ tarihine geçti. Tüm zamanların en büyük açılışını yaparak, geçen yıl George Clooney-Brad Pitt’in oynadığı Wolfs'un elinde tuttuğu rekoru geçti.

    Apple, The Gorge’un Apple TV+ tarihindeki en büyük film prömiyeri olduğunu, platform için küreselde çift haneli büyüme sağladığını ve 14 Şubat Cuma günü ilk kez yayınlanmasının ardından hafta sonu %80 oranında yeni izleyici artışı sağladığını paylaştı.

    The Gorge konusu

    “Yüksek eğitimli iki ajan (Anya Taylor-Joy ve Miles Teller), gizemli bir vadinin iki tarafını korumak için gönderildikten sonra yakınlaşırlar. Vadideki kötülük ortaya çıktığında sağ kurtulmak için birlikte çalışmak zorundadırlar.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5000 bolbol puan kaç tl dr. hakan özkul yorumları zindan adası konusu vestel klima alınır mı yanlışlıkla ters yöne girmenin cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum