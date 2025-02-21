The Gorge, Apple TV+'ın en iyi çıkış yapan filmi oldu

Apple TV+ tarihindeki en büyük film açılışı
Scott Derrickson’ın yönettiği, başrollerinde Anya Taylor Joy ve Miles Teller’ın oynadığı The Gorge, Apple TV+ tarihine geçti. Tüm zamanların en büyük açılışını yaparak, geçen yıl George Clooney-Brad Pitt’in oynadığı Wolfs'un elinde tuttuğu rekoru geçti.
Apple, The Gorge’un Apple TV+ tarihindeki en büyük film prömiyeri olduğunu, platform için küreselde çift haneli büyüme sağladığını ve 14 Şubat Cuma günü ilk kez yayınlanmasının ardından hafta sonu %80 oranında yeni izleyici artışı sağladığını paylaştı.
The Gorge konusu
“Yüksek eğitimli iki ajan (Anya Taylor-Joy ve Miles Teller), gizemli bir vadinin iki tarafını korumak için gönderildikten sonra yakınlaşırlar. Vadideki kötülük ortaya çıktığında sağ kurtulmak için birlikte çalışmak zorundadırlar.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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