Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu

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Ses teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Danimarkalı Bang & Olufsen, yıllar önce AirPods rakibi olarak piyasaya sürdüğü Beoplay E8 adındaki tam kablosuz kulaklık modelini üçüncü nesle terfi ettirdi.

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Beoplay E8 3rd Gen özellikleri ve fiyatı

Beoplay E8 3rd Gen adındaki yeni modeli etkileyici batarya performansı ile dikkat çekiyor. Tek şarj ile 7 saat kullanım süresi sunan Beoplay E8 3rd Gen modeli kablosuz şarjlı kılıf da devreye girince bu rakamı 35 saate çıkarıyor. Beoplay E8 3rd Gen sınıfında rakipsiz diyebiliriz.

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Üstelik bir önceki nesle göre dış tasarımında biraz daha kompakt ve hafif bir yaklaşım benimseyen modelin batarya konusunda aldığı mesafe takdire şayan. Zaten modelin en dikkat çekici pazarlama yönü bu olacak.

Bunun haricinde üst seviye ses kalitesini koruyan kulaklık ne yazık ki aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermemiş. Berrak ses için 4 mikrofona yer verse de bunları gürültü engelleme için kullanmıyor. Bu bakımdan önemli bir rekabet silahından mahrum kalıyor. 350$ fiyat etiketi dezavantajını biraz daha arttıracak gibi.

https://www.phonearena.com/news/bang-olufsen-beoplay-e8-3rd-gen-true-wireless-earbuds-price-battery-life_id121557

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