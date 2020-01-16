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    Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu

    Beoplay E8 3rd Gen tam kablosuz kulaklık modeli şarjlı kılıfı ile birlikte toplamda 35 saate varan rekor bir kullanım süresine ulaşıyor. Beoplay E8 3rd Gen özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    5 gün
    3,2b
    1
    11
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu
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    Ses teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Danimarkalı Bang & Olufsen, yıllar önce AirPods rakibi olarak piyasaya sürdüğü Beoplay E8 adındaki tam kablosuz kulaklık modelini üçüncü nesle terfi ettirdi. 

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    Beoplay E8 3rd Gen özellikleri ve fiyatı

    Beoplay E8 3rd Gen adındaki yeni modeli etkileyici batarya performansı ile dikkat çekiyor. Tek şarj ile 7 saat kullanım süresi sunan Beoplay E8 3rd Gen modeli kablosuz şarjlı kılıf da devreye girince bu rakamı 35 saate çıkarıyor. Beoplay E8 3rd Gen sınıfında rakipsiz diyebiliriz. 

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    Üstelik bir önceki nesle göre dış tasarımında biraz daha kompakt ve hafif bir yaklaşım benimseyen modelin batarya konusunda aldığı mesafe takdire şayan. Zaten modelin en dikkat çekici pazarlama yönü bu olacak. 

    Bunun haricinde üst seviye ses kalitesini koruyan kulaklık ne yazık ki aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermemiş. Berrak ses için 4 mikrofona yer verse de bunları gürültü engelleme için kullanmıyor. Bu bakımdan önemli bir rekabet silahından mahrum kalıyor. 350$ fiyat etiketi dezavantajını biraz daha arttıracak gibi. 



    https://www.phonearena.com/news/bang-olufsen-beoplay-e8-3rd-gen-true-wireless-earbuds-price-battery-life_id121557 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    face1tr 5 gün en beğenilen
    Yanlış Başlık;
    Batarya canavarı demek, yani pili hemen tüketiyor anlamı taşır.
    1 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    surfer 5 gün face1tr
    Aynen ben de o şekilde algıladım. İfade hatalı olmuş. Düzeltilse daha iyi olur. Örneğin Dev Bataryalı gibi.
    Yanıtla +6
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    Philipp_Plein 4 gün
    Ya yemişim gürültü engellemeyi 35 saat batarya performansı ile rakipsiz olmuş adamlar. Bende E8 Gen1 kullanıyorum çok memnunum.
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    hazarRS 4 gün
    Haberde gürültü engelleme için "Bu bakımdan önemli bir rekabet silahından mahrum kalıyor" ifadesi yer alıyor. Buna benzer yazıları birkaç kere daha görmüştüm. Böyle yapılarak bilinçli veya bilinçsiz şekilde airpods en popüler ürün haline getiriliyor.
    Gürültü engelleme tabi ki faydalı ancak şu an kullandığım kulaklıkların biri hariç hiçbirinde gürültü engelleme yok. Açıkçası eksikliğini de hissetmiyorum. Bu sektörde en önemli şey olan ses kalitesi, başka özelliklerin arkasına geçmeye başlamış. "Bu kadar paraya gürültü engelleme yoksa alınmaz" demek ve ona göre sınıflandırmak doğru değil bence.
    Yanıtla +1
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    TheJudgé 5 gün
    o paraya gider airpods PRO alırım çıldırmış bunlar
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    DH Misafiri 5 gün
    350$ ve gürültü engelleme yok. B&O bu gidişle high-end’in Beats by Dre’si olacak.
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    Kerim5100 5 gün DH Misafiri
    Seni gidi şakacı seni :D
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    venom.X 5 gün
    Bu kulaklıklarla bir türlü rahat edemedim, kablolu kulaklıklara devam.
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    face1tr 5 gün en beğenilen
    Yanlış Başlık;
    Batarya canavarı demek, yani pili hemen tüketiyor anlamı taşır.
    1 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    surfer 5 gün face1tr
    Aynen ben de o şekilde algıladım. İfade hatalı olmuş. Düzeltilse daha iyi olur. Örneğin Dev Bataryalı gibi.
    Yanıtla +6
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    SC0RPI0N 5 gün
    Eğer müzik için düşünüyorsanız sınıfının en iyi kulaklığı.. Ben 1. neslini kullanıyorum gayet başarılı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ezimuse 5 gün SC0RPI0N
    Mikrofon kalitesi fln nasıl hocam ? Tam modeli nedir
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    3232 kez okundu.
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