Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım

    Temel ihtiyaç malzemelerini 10 dakikada motokurye ile ayağınıza getiren Getir uygulaması global yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak 40 milyon dolar yatırım daha garantilendi.
    1 hf.
    2,5b
    1
    8
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım

    Müşterilere temel ihtiyaç malzemelerini 10 dakika gibi kısa bir sürede motokurye aracılığı ile ileterek zamandan ve enerjiden tasarruf etmesini sağlayan Getir uygulaması son dönemin en dikkat çeken girişimleri arasında. Öyle ki Silikon Vadisi de buna yabancı kalamadı.

    Dünyada yıldızı parlıyor

    BiTaksi platformunun da sahibi olan Nazım Salur tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Getir girişimi uygulama üzerinden verilen siparişleri depolardan 10 dakika içerisinde motokurye ile ulaştırmayı hedefliyordu.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi

    Markette raf raf dolaşmaktan çok hazzetmeyen ve 25-40 yaş arasında olan genelde beyaz yakalı orta-üst seviye kullanıcılar hedefleyen Getir bunda başarılı oldu. Kullanıcılar GPS üzerinden motokuryenin yerini görerek ne kadar sürede ulaşacağını bile görebiliyordu.

    Lojistik şartlar nedeniyle ilk etapta İstanbul'da başlayan Getir sonrasında Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerine yayıldı. Yine belirli bölgelerde 10 dakika içerisinde kurye sözü veriliyor. Hali hazırda konsept aylık 1.5 milyon sipariş rakamına ulaşmış durumde ve büyüme oranı yüzde 300-500 gibi devasa rakamlarda.

    Getir konsepti global anlamda benzeri ve rakibi olmayan bir mekanizma işlettiği için yabancı yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Geçen yıl Sequoia Capital ortağı Sir Michael İstanbul'a gelmiş ve 25 milyon dolar yatırım yapmıştı. Sonrasında bir 13 milyon dolar daha yatırım ile Getir girişimi 38 milyon dolarlık yatırımı garantilemiş oldu.

    Bu yıl ise Silikon Vadisi yatırımcılarından Michael Moritz toplamda 40 milyon dolarlık bir meblağı serbest bıraktı. Böylece iki yılda Getir uygulamasının toplam yatırım miktarı 80 milyon dolara yaklaşmış oldu.

    Getir girişimi yurt dışına açılma hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta Londra şehrinde sonrasında Sao Paulo, Paris ve Mexico City şehirlerinde Getir ismiyle faaliyetler başlayacak. Toplanan yatırımlar özellikle bu hedef için kullanılacak.



    https://www.ft.com/content/d0a427f6-36e0-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FlyingUnderpants 1 hf. en beğenilen
    Getir get it. İsmi yurt dışı için gayet uyumlu
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WaylandIZMIR 1 hf.
    Normalden biraz daha pahalıya satıyorlar ama hizmet çok iyi ve çok hızlı. 20 Lira indirimli alışveriş yaptım, yine 20 Lira indirim verdi. Kullanıcıyı kazanmayı biliyorlar
    Normalden biraz daha pahalıya satıyorlar ama hizmet çok iyi ve çok hızlı. 20 Lira indirimli alışveriş yaptım, yine 20 Lira indirim verdi. Kullanıcıyı kazanmayı ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bay Robot 1 hf.
    Getir üzerinden yemek siparişi vermiştim. Restoran yanlış ürünler yollamış, Paketi zımbaladıkları iyice sardıkları falan için alırken kuryeyi bekletip kontrol edemiyorsun zaten sıkıntı olursa getire yazın diyip gidiyor neyse...



    Daha sonra bir kez daha deneyeyim bakalım aynı olayı yaşayacak mıyım diye ve bir sonraki siparişimde de parasını verdiğim ürünler eksikti.



    Canlı destekten yazdım durumu böyle böyle yanlış ve eksik getirmişler diye, restoranı uyardık dedi ve chatten ayrıldı. Bakın ben kapatmadım cevap verdi ve ayrıldı chatten. İki kez yaşadım bunu.



    Açıkçası o an uğraşmak istemedim üşendim ve kaldı öyle. Ertesi gün mail yolladım ancak iki haftadır cevap yok. Muadil uygulama örneğin glovo da böyle bir durum yaşadığımda direkt iade veya değişim şansı veriyorlar yada eksik olan ürünün ücretini iade ediyorlar üstüne özür diliyorlar ve restoranı gerçekten uyarıyorlar. Bundan dolayı getir kullanmıyorum bu da böyle bir anımdır...
    Getir üzerinden yemek siparişi vermiştim. Restoran yanlış ürünler yollamış, Paketi zımbaladıkları iyice sardıkları falan için alırken kuryeyi bekletip kontrol ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    symbiat 6 gün
    hızlı sozu tamamen zaman ve loaksyona baglı, klasık turk sırketı sıparıs verıyorsun yogunuz dıyor, 8dk sonra sıparısın yola cıkar 5 dk ya gelır dıyor, sonra 35 dk oluyor hıc bır sekılde bılgıedırme yok.... arıyorsunuz ya ıste yogunuz sıze sıra gelmedı daha ıste bıraz daha beklersenız sıparısınzı yola cıkar... ne kadar bıraz dıyorum fıkır yok tabı.... velhasıl bır faydaları varmı var ama musterıye durust olmayan kalıtesız hızmet verdıklerı de dogru mu ?..dogru.. klasık esnaf kafası iste bırseyıde a-z ye dogru yapıpn yapamadıgınız yerdede musterıye durust olun bırakın sıze sadık olup olmamayı musterı tartsın.... ama nerde.... bız yanlıs yaptık biz eksigiz demek bizim dna mızda yok arkadas
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 6 gün
    getir gerçekten çok iyi kaç kere sipariş verdim hem hızlı hemde kampanyalarla çok güzel fiyatlara alabiliyorsunuz.

    asıl bence yazın kazanıyorlar çünkü kendim ve çevremde birçok kez dondurma siparişi verdik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 6 gün
    Market uygulaması için yıllardır Migros Sanal Market var. Seçenek sonsuz ve fiyat ucuz sadece belli saatleri seçiyorsun ve geliyor o saatte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bay Robot 1 hf.
    Getir üzerinden yemek siparişi vermiştim. Restoran yanlış ürünler yollamış, Paketi zımbaladıkları iyice sardıkları falan için alırken kuryeyi bekletip kontrol edemiyorsun zaten sıkıntı olursa getire yazın diyip gidiyor neyse...



    Daha sonra bir kez daha deneyeyim bakalım aynı olayı yaşayacak mıyım diye ve bir sonraki siparişimde de parasını verdiğim ürünler eksikti.



    Canlı destekten yazdım durumu böyle böyle yanlış ve eksik getirmişler diye, restoranı uyardık dedi ve chatten ayrıldı. Bakın ben kapatmadım cevap verdi ve ayrıldı chatten. İki kez yaşadım bunu.



    Açıkçası o an uğraşmak istemedim üşendim ve kaldı öyle. Ertesi gün mail yolladım ancak iki haftadır cevap yok. Muadil uygulama örneğin glovo da böyle bir durum yaşadığımda direkt iade veya değişim şansı veriyorlar yada eksik olan ürünün ücretini iade ediyorlar üstüne özür diliyorlar ve restoranı gerçekten uyarıyorlar. Bundan dolayı getir kullanmıyorum bu da böyle bir anımdır...
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Asilyus10 4 gün Bay Robot
    Ben de benzer durum yaşadığımda aksine yardımcı oldular çek tanimladilar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    swat882 1 hf.
    Çok başarılı bir girişim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FlyingUnderpants 1 hf. en beğenilen
    Getir get it. İsmi yurt dışı için gayet uyumlu
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WaylandIZMIR 1 hf.
    Normalden biraz daha pahalıya satıyorlar ama hizmet çok iyi ve çok hızlı. 20 Lira indirimli alışveriş yaptım, yine 20 Lira indirim verdi. Kullanıcıyı kazanmayı biliyorlar
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 6 gün Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım Sonraki Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek 1 hf. Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim