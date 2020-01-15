Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım

Müşterilere temel ihtiyaç malzemelerini 10 dakika gibi kısa bir sürede motokurye aracılığı ile ileterek zamandan ve enerjiden tasarruf etmesini sağlayan Getir uygulaması son dönemin en dikkat çeken girişimleri arasında. Öyle ki Silikon Vadisi de buna yabancı kalamadı.

Dünyada yıldızı parlıyor

BiTaksi platformunun da sahibi olan Nazım Salur tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Getir girişimi uygulama üzerinden verilen siparişleri depolardan 10 dakika içerisinde motokurye ile ulaştırmayı hedefliyordu.

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Markette raf raf dolaşmaktan çok hazzetmeyen ve 25-40 yaş arasında olan genelde beyaz yakalı orta-üst seviye kullanıcılar hedefleyen Getir bunda başarılı oldu. Kullanıcılar GPS üzerinden motokuryenin yerini görerek ne kadar sürede ulaşacağını bile görebiliyordu.

Lojistik şartlar nedeniyle ilk etapta İstanbul'da başlayan Getir sonrasında Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerine yayıldı. Yine belirli bölgelerde 10 dakika içerisinde kurye sözü veriliyor. Hali hazırda konsept aylık 1.5 milyon sipariş rakamına ulaşmış durumde ve büyüme oranı yüzde 300-500 gibi devasa rakamlarda.

Getir konsepti global anlamda benzeri ve rakibi olmayan bir mekanizma işlettiği için yabancı yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Geçen yıl Sequoia Capital ortağı Sir Michael İstanbul'a gelmiş ve 25 milyon dolar yatırım yapmıştı. Sonrasında bir 13 milyon dolar daha yatırım ile Getir girişimi 38 milyon dolarlık yatırımı garantilemiş oldu.

Bu yıl ise Silikon Vadisi yatırımcılarından Michael Moritz toplamda 40 milyon dolarlık bir meblağı serbest bıraktı. Böylece iki yılda Getir uygulamasının toplam yatırım miktarı 80 milyon dolara yaklaşmış oldu.

Getir girişimi yurt dışına açılma hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta Londra şehrinde sonrasında Sao Paulo, Paris ve Mexico City şehirlerinde Getir ismiyle faaliyetler başlayacak. Toplanan yatırımlar özellikle bu hedef için kullanılacak.

https://www.ft.com/content/d0a427f6-36e0-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4

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