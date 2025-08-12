Galaxy S25 Ultra kullanıcıları "Mor Ay" fotoğrafları paylaşmaya başladı

One UI 8 beta yüklü cihazlarda karşılaşılıyor
Bazı Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, yeni yayınlanan One UI 8 betayı yükledikten sonra kameranın Ay'ın rengini otomatik olarak mora çevirdiğini fark etti. Renk farkı seviyesi çok fazla.
Mor Ay fotoğraflarını gönderen kullanıcılar, sahne optimizasyonunu devre dışı bırakmanın işe yaramadığını paylaştı.
Birçok kişinin karşılaştığı bu sorun, Samsung'un Galaxy S25 serisine sunduğu en son beta sürümünden kaynaklanan bir hata gibi görünüyor. Üçüncü beta sürümüne kadar kamera işlevselliğinde herhangi bir hata yoktu. Geliştiricilerin dijital yakınlaştırmada kamera netliğini iyileştirmiş olabileceği, bunun da en kısa sürede düzeltilmesi gereken garip bir soruna dönüşmüş olabileceği anlaşılıyor.
Sorun, bazı cihazlarda görülüyor. Çünkü, betada olmalarına rağmen böyle bir sorun yaşamadıklarını, 100x yakınlaştırmada bile Ay’ın renginin gözle görüldüğü gibi olduğunu bildirdi.
Samsung, henüz sorunu kabul etmedi.
