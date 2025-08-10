Huawei Mate 80 RS: Çift katmanlı OLED ve titanyum çerçeveyle geliyor

İşte Huawei Mate 80 RS'nin beklenen özellikleri:
Ekran teknolojisinin yanı sıra Huawei tasarım tarafında da üst seviye malzemelerden ödün vermiyor. Sızıntılara göre Mate 80 RS’nin mühendislik prototipi, titanyum alaşımlı orta çerçeveye sahip. Geçen yılki modelde yer alan parlak titanyum bazalt yapıdan farklı olarak, bu yıl dayanıklılığın artırılması hedefleniyor. Cihazın arka kısmında ise seramik dokulu özel cam kaplama kullanılması bekleniyor.
Donanım tarafında, Mate 80 RS’nin Pro varyantlarıyla benzer kamera özelliklerini taşıması bekleniyor. Söylentilere göre cihaz, 50 MP çözünürlüğünde, 1/1,28 inç boyutunda ve 1,2 mikrometre piksel büyüklüğüne sahip bir ana sensörle gelecek. Bu sensör, Huawei’nin Pura 80 Pro ve Ultra modellerindeki 1 inçlik sensörden daha küçük olsa da, gelişmiş 22 nm üretim süreci sayesinde yüksek görüntü kalitesi sunacak.
Huawei Mate 80 serisinin Ekim 2025'te tanıtılması planlanıyor. Lansmanla birlikte Mate 80 RS, Pro ve Pro+ modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Çift katmanlı OLED ekran, titanyum gövde ve güçlü kamera sistemleriyle Mate 80 RS, hem tasarım hem de performans açısından yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor.
