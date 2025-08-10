Giriş
    Huawei Mate 80 RS: Çift katmanlı OLED ve titanyum çerçeveyle geliyor

    Huawei Mate 80 RS, çift katmanlı OLED ekran, titanyum çerçeve ve gelişmiş kamera özellikleriyle geliyor. İşte Ekim ayında tanıtılması beklenen Huawei'in yeni telefonunun detayları:

    Huawei Mate 80 RS: Çift katmanlı OLED ve titanyum gücüyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi Mate 80 RS, teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre cihaz, geçen yılki Mate 70 RS modelinde kullanılan 6,9 inç çift katmanlı OLED ekran teknolojisine sahip olacak. Bu ekran, iki ışık yayan OLED katmanının üst üste yerleştirilmesiyle oluşturuluyor ve geleneksel panellere kıyasla daha yüksek parlaklık, daha düşük güç tüketimi ve uzun ömür sunuyor.

    İşte Huawei Mate 80 RS'nin beklenen özellikleri:

    Ekran teknolojisinin yanı sıra Huawei tasarım tarafında da üst seviye malzemelerden ödün vermiyor. Sızıntılara göre Mate 80 RS’nin mühendislik prototipi, titanyum alaşımlı orta çerçeveye sahip. Geçen yılki modelde yer alan parlak titanyum bazalt yapıdan farklı olarak, bu yıl dayanıklılığın artırılması hedefleniyor. Cihazın arka kısmında ise seramik dokulu özel cam kaplama kullanılması bekleniyor.

    Donanım tarafında, Mate 80 RS’nin Pro varyantlarıyla benzer kamera özelliklerini taşıması bekleniyor. Söylentilere göre cihaz, 50 MP çözünürlüğünde, 1/1,28 inç boyutunda ve 1,2 mikrometre piksel büyüklüğüne sahip bir ana sensörle gelecek. Bu sensör, Huawei’nin Pura 80 Pro ve Ultra modellerindeki 1 inçlik sensörden daha küçük olsa da, gelişmiş 22 nm üretim süreci sayesinde yüksek görüntü kalitesi sunacak. 

    Huawei Mate 80 serisinin Ekim 2025’te tanıtılması planlanıyor. Lansmanla birlikte Mate 80 RS, Pro ve Pro+ modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Çift katmanlı OLED ekran, titanyum gövde ve güçlü kamera sistemleriyle Mate 80 RS, hem tasarım hem de performans açısından yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor.

