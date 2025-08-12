Giriş
    Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi: İşte sonuçlar

    Snapdragon 8 Elite Gen 2, Galaxy S26 Edge üzerinde yapılan ilk testlerde etkileyici sonuçlara imza attı. İşte Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisinden gelen skorlar.

    Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2, artık benchmark testlerinde boy göstermeye başladı. Yonga setinin her yıl olduğu gibi Eylül ayında düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Şimdi bu tarih öncesinde, Snapdragon 8 Elite Gen 2'ye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Yeni rakamlar, işlemcinin ne kadar iddialı olacağını bir kez daha kanıtlıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 2 performans testinde

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Elite Gen 2, kısa süre önce AnTuTu’da 3,8 milyon puan elderek halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'i yaklaşık yüzde 40,7 oranında geride bırakmıştı. Şimdi de Samsung Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen işlemci, tek çekirdekte 3.393 ve çoklu çekirdekte 11.515 puana ulaştı.

    Kıyaslamak adına, Snapdragon 8 Elite'in sırasıyla ortalama 3.100 ve 9.900, MediaTek Dimensity 9400'ün 3.000 ve 9.100, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.200 ve 6.800 puana sahip olduğunu söyleyelim. Detaylara gelirsek, Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin performans çekirdeklerinin 4,00 GHz hızında çalıştırıldığı belirtiliyor.

    Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 2 tıpkı selefinde olduğu gibi "2+6" çekirdek dizilimine sahip. Ancak bu kez performans çekirdekleri 4,74 GHz'e, verimlilik çekirdekleri ise 3,63 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu artış, Qualcomm'un TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci "N3P"yi tercih etmesi sayesinde sağlanmış durumda. Dolayısıyla, tam güçte yapılacak bir denemede skorların daha da yüksek olacağını söyleyelim. 

    Samsung'un geçmişte benzer Snapdragon işlemcilerle rakiplerine kıyasla biraz daha düşük skorlar aldığı biliniyor. Ancak bu kez, özellikle Galaxy S26 Ultra'nın sahneye çıkmasıyla birlikte, çok daha yüksek sonuçlar görebiliriz. Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin resmi tanıtımı ise 23 Eylül'de yapılacak.

