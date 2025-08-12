Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi: İşte sonuçlar

Snapdragon 8 Elite Gen 2 performans testinde
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Elite Gen 2, kısa süre önce AnTuTu’da 3,8 milyon puan elderek halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'i yaklaşık yüzde 40,7 oranında geride bırakmıştı. Şimdi de Samsung Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen işlemci, tek çekirdekte 3.393 ve çoklu çekirdekte 11.515 puana ulaştı.
Kıyaslamak adına, Snapdragon 8 Elite'in sırasıyla ortalama 3.100 ve 9.900, MediaTek Dimensity 9400'ün 3.000 ve 9.100, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.200 ve 6.800 puana sahip olduğunu söyleyelim. Detaylara gelirsek, Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin performans çekirdeklerinin 4,00 GHz hızında çalıştırıldığı belirtiliyor.
Samsung'un geçmişte benzer Snapdragon işlemcilerle rakiplerine kıyasla biraz daha düşük skorlar aldığı biliniyor. Ancak bu kez, özellikle Galaxy S26 Ultra'nın sahneye çıkmasıyla birlikte, çok daha yüksek sonuçlar görebiliriz. Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin resmi tanıtımı ise 23 Eylül'de yapılacak.
