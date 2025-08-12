Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi: İşte sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2, artık benchmark testlerinde boy göstermeye başladı. Yonga setinin her yıl olduğu gibi Eylül ayında düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Şimdi bu tarih öncesinde, Snapdragon 8 Elite Gen 2'ye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Yeni rakamlar, işlemcinin ne kadar iddialı olacağını bir kez daha kanıtlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 performans testinde

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Elite Gen 2, kısa süre önce AnTuTu’da 3,8 milyon puan elderek halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'i yaklaşık yüzde 40,7 oranında geride bırakmıştı. Şimdi de Samsung Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen işlemci, tek çekirdekte 3.393 ve çoklu çekirdekte 11.515 puana ulaştı.

Kıyaslamak adına, Snapdragon 8 Elite'in sırasıyla ortalama 3.100 ve 9.900, MediaTek Dimensity 9400'ün 3.000 ve 9.100, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.200 ve 6.800 puana sahip olduğunu söyleyelim. Detaylara gelirsek, Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin performans çekirdeklerinin 4,00 GHz hızında çalıştırıldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 2 tıpkı selefinde olduğu gibi "2+6" çekirdek dizilimine sahip. Ancak bu kez performans çekirdekleri 4,74 GHz'e, verimlilik çekirdekleri ise 3,63 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu artış, Qualcomm'un TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci "N3P"yi tercih etmesi sayesinde sağlanmış durumda. Dolayısıyla, tam güçte yapılacak bir denemede skorların daha da yüksek olacağını söyleyelim.

Qualcomm’dan yeni hamle: Elite serisine alternatif geliyor 1 hf. önce eklendi

Samsung'un geçmişte benzer Snapdragon işlemcilerle rakiplerine kıyasla biraz daha düşük skorlar aldığı biliniyor. Ancak bu kez, özellikle Galaxy S26 Ultra'nın sahneye çıkmasıyla birlikte, çok daha yüksek sonuçlar görebiliriz. Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin resmi tanıtımı ise 23 Eylül'de yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: