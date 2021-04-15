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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum”

    Kripto paraların caiz olup olmadığı yıllardır tartışılıyor. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programında kripto paralar hakkında soru soruldu. Hatipoğlu yanıt verdi.
    15 Nisan 2021, 18:30 (17 sa.)
    2,5b
    5
    55
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum”
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    Her yıl Ramazan ayında seyircilerinden sorular alıp cevaplayan ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine kripto paralar üzerinde açıklamalarda bulundu.

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    Seyircisinden gelen, “Kripto parayla hacca ve umreye gitmek haram mı?” sorusuna Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu “Uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum” yanıtını verdi.

    Nihat Hatipoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

    “Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var. Borsada bir sakınca yok ama kripto para, Bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para ortalıkta, mal var ortada, her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor.”



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Allah yeni ayet indirmeyecegine göre din adamlarının görüşleri önemli oluyor
    Yorumu gör »     Rachsuchtig
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men (Heisenberg ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunun haber değeri nedir ? Bu adam mı karar veriyor neyin haram neyin helal olduğuna.
    1 Yanıt Yanıtla +49
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    çürükdiş (Burak Demir) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bankada ki parada aslında yok. Sayıdan ibaret hocam😂
    Yanıtla +24
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    Rachsuchtig 16 sa. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi 12 Angry Men
    Allah yeni ayet indirmeyecegine göre din adamlarının görüşleri önemli oluyor
    3 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tüm islam alemini kripto para almaya davet ediyoruz o zaman
    Yanıtla
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    M meLek122 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haram olup olmadığına bu adam mı karar veriyor ?
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    A aysensS 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bari şu işe karışmayın
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    smart1978 (X Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu da sormak lazim caiz midir diye ?

    https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-deprem-yardimlarini-6-ay-saklayip-ramazan-kolisi-yapti-341435


    https://www.birgun.net/haber/merkez-bankasi-ndan-kripto-para-karari-341457

    Kripto Para ile odeme yapilmiyorsa kazanc elde edenlerin karda iken harcama veya bozdurma yapamayacaklarsa Turkiye icin Kripto paralarda TUZAK vardir derim ...

    Nihat Hatipoglu isin kilifimi oldu bilemiyorum ...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber editörünün haber diye koyduğu şeye bak ya komedi. Sakız Orucu bozar mı konusunu da açın bari. Haber diye onu da paylaşırsınız belli olmaz sizin işiniz.

    @theJuDGe_41
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    E ethan 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki bunun dediğini de dikkate alıcam
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    emrekaradag (emre karadağ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    şöyle tiplerin ''DONANIM HABER'' sitesinde ne işi var gözünüzü seveyim. oldu olacak sitenin kenarına bir yere şehir şehir iftar saatini de iliştirin tam olsun
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    joven ( joven) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adeta bir kumar ortada birşeyler dönüyor elde tutulur birşeyler yok ne olduğu belirsiz zaten kumarda böyle değilmi
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    K kasap11 (eyüp behsat beşir) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatırım tavsiyesi değildir de geç
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    The Alim (Alim ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İslam'ın ve diğer semavi dinlerin insan elinden çıktığını gösteren başka bir cevapsız konu. Hadi bakalım buna ne kılıf uydurucaklar.
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    2528 kez okundu.
    32 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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    bitcoin, kripto para helal mi ve
    3 etiket daha kripto para haram mı caiz Bilim ve Teknoloji
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