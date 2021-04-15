Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum”

Her yıl Ramazan ayında seyircilerinden sorular alıp cevaplayan ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine kripto paralar üzerinde açıklamalarda bulundu.İlginizi Çekebilir Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı
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Seyircisinden gelen, “Kripto parayla hacca ve umreye gitmek haram mı?” sorusuna Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu “Uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum” yanıtını verdi.
Nihat Hatipoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var. Borsada bir sakınca yok ama kripto para, Bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para ortalıkta, mal var ortada, her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor.”
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Kripto Para ile odeme yapilmiyorsa kazanc elde edenlerin karda iken harcama veya bozdurma yapamayacaklarsa Turkiye icin Kripto paralarda TUZAK vardir derim ...
Nihat Hatipoglu isin kilifimi oldu bilemiyorum ...
@theJuDGe_41
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