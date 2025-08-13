Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo V60 tanıtıldı: Güçlü kamera ve pil performansı

    Vivo, yeni orta seviye modeli V60'ı tanıttı. ZEISS işbirliğiyle geliştirilen kameraları ve 6.500 mAh dev bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefonun fiyatı ve özellikleri neler?

    Vivo V60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, Şubat ayında piyasaya sürülen V50'nin devamı niteliğindeki V60'ı tanıttı. Kamera performansı ve büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Vivo V60'ın öne çıkan özelliklerinden biri, OIS ve 3x optik zum özellikli 50 MP Sony IMX882 sensör içeren ZEISS destekli üçlü arka kamera kurulumu. Bu kamera, Vivo X200'de bulunan telefoto kamerayla aynı. Kamera kurulumunda ayrıca OIS destekli 50 MP ana Sony IMX766 kamera ve 8 MP ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Cihazda Aura Ring LED flaş, AI Dört Mevsim Portre özelliği ve yalnızca Hindistan'a özel bir Düğün vLog modu bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 92 derece görüş açılı 50 MP'lik bir kamera daha bulunuyor.

    Devasa 6.500 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen Vivo, V60'ın bu batarya boyutuna sahip en ince telefon olduğunu söylüyor. Telefon, sadece 7,53 mm kalınlığında ve 192 g ağırlığında. Telefon ayrıca 90 W hızlı şarj desteğini de sunuyor.

    Vivo V60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefona Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti güç veriyor. Ön tarafta, 5.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen 6,77 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran bulunuyor. Dört taraftan mikro kavisli olan ekranın alt tarafında bir adet parmak izi okuyucu da yer alıyor.

    Vivo V60, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor.

    Vivo V60 fiyatı

    Vivo V60, Hindistan'da Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold renk seçenekleriyle 19 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak. Fiyatlar ise şöyle:

    • 8 GB/128 GB: 425 dolar
    • 8 GB/256 GB: 445 dolar
    • 12 GB/256 GB: 470 dolar
    • 16 GB/512 GB: 525 dolar

     Vivo V60 özellikleri

    • Ekran: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
    • Bellek: 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.2
    • Batarya: 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 15, Funtouch OS 15
    • Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77 x 7.53 mm / 7.8 mm, 192 gr / 201 gr
    • Diğer: IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekrna altı parmak izi okuyucu
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/vivo_v60_debuts_with_6500_mah_battery_zeissbacked_triple_rear_camera_setup-news-69007.php https://www.gsmarena.com/vivo_v60_5g-14021.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kamu araçları satış merkezi demirdöküm şofben f4 arızası yüksek hızda frene basınca titreme klima havasını başka odaya knight online pvp server tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum