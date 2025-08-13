Vivo V60 tanıtıldı: Güçlü kamera ve pil performansı

Vivo V60'ın öne çıkan özelliklerinden biri, OIS ve 3x optik zum özellikli 50 MP Sony IMX882 sensör içeren ZEISS destekli üçlü arka kamera kurulumu. Bu kamera, Vivo X200'de bulunan telefoto kamerayla aynı. Kamera kurulumunda ayrıca OIS destekli 50 MP ana Sony IMX766 kamera ve 8 MP ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Cihazda Aura Ring LED flaş, AI Dört Mevsim Portre özelliği ve yalnızca Hindistan'a özel bir Düğün vLog modu bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 92 derece görüş açılı 50 MP'lik bir kamera daha bulunuyor.
Devasa 6.500 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen Vivo, V60'ın bu batarya boyutuna sahip en ince telefon olduğunu söylüyor. Telefon, sadece 7,53 mm kalınlığında ve 192 g ağırlığında. Telefon ayrıca 90 W hızlı şarj desteğini de sunuyor.
Vivo V60, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor.
Vivo V60 fiyatı
Vivo V60, Hindistan'da Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold renk seçenekleriyle 19 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak. Fiyatlar ise şöyle:
- 8 GB/128 GB: 425 dolar
- 8 GB/256 GB: 445 dolar
- 12 GB/256 GB: 470 dolar
- 16 GB/512 GB: 525 dolar
Vivo V60 özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
- Bellek: 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.2
- Batarya: 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 15, Funtouch OS 15
- Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77 x 7.53 mm / 7.8 mm, 192 gr / 201 gr
- Diğer: IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekrna altı parmak izi okuyucu