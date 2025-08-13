Vivo V60 tanıtıldı: Güçlü kamera ve pil performansı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, Şubat ayında piyasaya sürülen V50'nin devamı niteliğindeki V60'ı tanıttı. Kamera performansı ve büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Vivo V60'ın öne çıkan özelliklerinden biri, OIS ve 3x optik zum özellikli 50 MP Sony IMX882 sensör içeren ZEISS destekli üçlü arka kamera kurulumu. Bu kamera, Vivo X200'de bulunan telefoto kamerayla aynı. Kamera kurulumunda ayrıca OIS destekli 50 MP ana Sony IMX766 kamera ve 8 MP ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Cihazda Aura Ring LED flaş, AI Dört Mevsim Portre özelliği ve yalnızca Hindistan'a özel bir Düğün vLog modu bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 92 derece görüş açılı 50 MP'lik bir kamera daha bulunuyor.

Devasa 6.500 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen Vivo, V60'ın bu batarya boyutuna sahip en ince telefon olduğunu söylüyor. Telefon, sadece 7,53 mm kalınlığında ve 192 g ağırlığında. Telefon ayrıca 90 W hızlı şarj desteğini de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefona Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti güç veriyor. Ön tarafta, 5.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen 6,77 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran bulunuyor. Dört taraftan mikro kavisli olan ekranın alt tarafında bir adet parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Vivo V60, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor.

Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile test edildi! 12 sa. önce eklendi

Vivo V60 fiyatı

Vivo V60, Hindistan'da Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold renk seçenekleriyle 19 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak. Fiyatlar ise şöyle:

8 GB/128 GB: 425 dolar

8 GB/256 GB: 445 dolar

12 GB/256 GB: 470 dolar

16 GB/512 GB: 525 dolar

Vivo V60 özellikleri

Ekran : 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED

: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 5000 nit (pik), AMOLED İşlemci : Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

: Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) Bellek : 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM

: 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM Depolama : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Arka kamera : 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.9 (ana) + 50 MP, f/2.7, 3x zum (periskop) + 8 MP, f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 50 MP, f/2.2

: 50 MP, f/2.2 Batarya : 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj

: 6500 mAh, 90W şarj, ters şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi Yazılım : Android 15, Funtouch OS 15

: Android 15, Funtouch OS 15 Boyut ve ağırlık : 163.5 x 77 x 7.53 mm / 7.8 mm, 192 gr / 201 gr

: 163.5 x 77 x 7.53 mm / 7.8 mm, 192 gr / 201 gr Diğer: IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekrna altı parmak izi okuyucu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: