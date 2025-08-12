Samsung Galaxy S25 FE yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Galaxy S25 FE yeni görüntüleri ortaya çıktı
Paylaşılan yeni render görüntüleri, Galaxy S25 FE'nin tasarım çizgilerinin Galaxy S25 ailesiyle benzer olacağını gösteriyor. Özellikle Galaxy S25 Plus'ı andıran model, yalnızca biraz daha kalın çerçevelere sahip. EPREL veri tabanındaki kayıtlar ise, telefonun IP68 sertifikalı toz ve suya dayanıklılık özelliğine sahip olacağını doğruladı. Renk seçenekleri arasında "Jet Black" ve "Icy Blue" bulunacak.
Galaxy S25 FE neler sunacak?
Galaxy S25 FE, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Panelin Full HD+ çözünürlük sunması ve 1–120 Hz aralığında değişken yenileme hızı desteğine sahip olması bekleniyor. Gücünü Exynos 2400 veya 2400e işlemciden alacak modelin, 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunması bekleniyor.
Kamera tarafında üçlü arka kurulum yer alıyor: 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto kamera (3x optik zoom). Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüklü kamera bulunacak. 4.900 mAh bataryadan beslenen Galaxy S25 FE, 45W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Kablosuz şarj hızı ise 15W seviyesinde olacak. Yazılım tarafında kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çıkacak.
