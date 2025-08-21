Giriş
    Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini büyütüyor

    Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini genişletmek üzere 463 milyon dolar yatırım aldı. Malzeme, enerji yoğunluğunu yüzde 50 artırıp hızlı şarjı 10 dakikanın altına indirebiliyor.

    Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini büyütüyor
    Elektrikli araç teknolojilerine odaklanan batarya malzemeleri girişimi Group14, üretim kapasitesini artırmak amacıyla 463 milyon dolarlık yatırım turunu başarıyla kapattığını duyurdu. Group14, lityum-iyon bataryaların depolama kapasitesini önemli ölçüde artıran silikon anot malzemeleri üretiyor. Şirketin halihazırda ABD’de iki ve Güney Kore’de bir olmak üzere üç fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalarda silikon-karbon kompozit malzeme veya SCC55 üretiliyor.

    Elektrikli araç talebinde bazı yavaşlama haberleri gündeme gelse de, küresel lityum-iyon batarya pazarı güçlü seyrini koruyor. Precedence Research’e göre önümüzdeki on yıl boyunca pazarın yıllık yüzde 15’in üzerinde büyüyerek beş katına çıkması bekleniyor. Otomobil üreticileri ve yatırımcılar ise elektrikli araçları daha verimli ve uygun maliyetli hale getirecek teknoloji geliştiren şirketleri yakından takip ediyor.

    Yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğu vadediyor

    Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini büyütüyor
    Silikon, günümüzde anotlarda kullanılan grafitin yerini alabilecek malzeme olarak uzun süredir gündemde. Silikon, grafite göre 10 kat daha fazla elektron depolayabiliyor. Ancak saf silikon anotlar, her şarj-deşarj döngüsünde genleşip büzülerek kolayca parçalanabiliyor, grafit ise bu konuda daha dayanıklı. Group14 ve rakibi Sila gibi girişimler, silikonun genleşme eğilimini anotun bütünlüğünü koruyacak yapılar oluşturarak yönetiyor. Group14’ün malzemesi, içinde boşluklar barındıran bir iskelet yapısına sahip. Bu sayede silikona genleşme alanı sağlanmış oluyor.
    Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini büyütüyor
    Öte yandan malzemeyi grafik ile karıştırmak veya tamamen yerine koymak mümkün. Şirkete göre silikon oranı arttıkça, tek bir hücrenin depolayabileceği enerji miktarı da yükseliyor. Group14, geliştirdikleri malzemenin enerji yoğunluğunu yüzde 50’ye kadar artırabileceğini ve hızlı şarj sürelerini 10 dakikanın altına indirebileceğini belirtiyor.

    Group14, kendi çözümü sadece elektrikli araçlar değil, diğer elektronik cihazlar ile havacılıkta da kullanmayı istiyor. Aynı zamanda şirket, anotlarının katı hal bataryalar dahil olmak üzere LFP ve NMC gibi diğer batarya türlerine de uygulanabileceğini söylüyor.

    Son olarak, yeni yatırım turuna batarya üreticisi SK öncülük ederken, ATL, Lightrock, Microsoft, Porsche ve OMERS gibi isimlerin de katılım gösterdiğini belirtelim.

