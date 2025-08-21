Group14, elektrikli araçlar için silikon anot üretimini büyütüyor

Elektrikli araç talebinde bazı yavaşlama haberleri gündeme gelse de, küresel lityum-iyon batarya pazarı güçlü seyrini koruyor. Precedence Research’e göre önümüzdeki on yıl boyunca pazarın yıllık yüzde 15’in üzerinde büyüyerek beş katına çıkması bekleniyor. Otomobil üreticileri ve yatırımcılar ise elektrikli araçları daha verimli ve uygun maliyetli hale getirecek teknoloji geliştiren şirketleri yakından takip ediyor.
Yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğu vadediyor
Group14, kendi çözümü sadece elektrikli araçlar değil, diğer elektronik cihazlar ile havacılıkta da kullanmayı istiyor. Aynı zamanda şirket, anotlarının katı hal bataryalar dahil olmak üzere LFP ve NMC gibi diğer batarya türlerine de uygulanabileceğini söylüyor.
Son olarak, yeni yatırım turuna batarya üreticisi SK öncülük ederken, ATL, Lightrock, Microsoft, Porsche ve OMERS gibi isimlerin de katılım gösterdiğini belirtelim.
