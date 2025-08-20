Giriş
    Türk Telekom’un yenilenebilir enerji projeleri neler?

    Türk Telekom, karbon salınımını azaltmak ve enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için kolları sıvadı. Şirket üç farklı güneş enerjisi santrali kuruyor.

    Türk Telekom’un yenilenebilir enerji projeleri neler? Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, şirketin yenilenebilir enerji projeleri hakkında açıklama yaptı. Hayata geçirilen ve gelecek yıllarda kullanıma sunulacak sistemler açıklandı.

    530 MW'lık GES kuruluyor

    Türk Telekom, enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları yapıyor. Sivas, Malatya ve Ağrı’ya GES kuruluyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Sivas’ta 1.300 dönümlük arazi üzerinde 128 MW’lık üretim kapasitesine sahip Sivas GES’in bu yılın sonunda tamamlanarak üretime başlaması planlanıyor.

    Sivas’ın ardından Malatya GES ve Ağrı GES projeleri hayata geçirilecek. Bu üç santral toplam 530 MW’lık kurulu güce sahip olacak ve Türk Telekom’un mevcut tüketiminin yüzde 65’ini karşılayacak. Yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacak. Şirket büyük oranda temiz enerjiye geçiş yapmış olacak.

    Türk Telekom, baz istasyonlarına güneş enerjisi sistemleri kurmaya devam ediyor. 2024’te başlayan proje kapsamında bugüne kadar 370 adet baz istasyonuna toplam 1,2 MW gücünde güneş enerjisi sistemi entegre edildi.

    Türk Telekom’un girişimleri destekleme şirketi olan TT Ventures tarafından E4 Şarj isimli elektrikli araç şarj istasyonu projesi hayata geçirildi. Türkiye’nin 11 ilinde 40 farklı lokasyonda 114 ünite ile elektrikli araç şarj hizmeti sunuluyor. 2025 sonunda 33 ilde 90’ı aşkın lokasyonda 200’ün üzerinde üniteye ulaşılacak.

    GES yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak karbon salımını azaltan Türk Telekom, veri merkezlerinde de en yeni çevreci sistemleri entegre ediyor. CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek global A Listesi’nde yer alan Türk Telekom, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır’a ulaşmayı planlıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

