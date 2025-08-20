Dünyada ilk! Bodrum’da deniz suyunu arıtan yenilikçi yüzer platform devrede

Günde 20 ton temiz su üretiyor
Bitez Limanı’na kurulan platform, deniz suyunu arıtarak günde 20 ton temiz kullanma suyu üretiyor. Enerji ihtiyacını tamamen güneş panelleri ve iki rüzgar türbini karşılıyor. Arıtılan su, gıda taşımaya uygun hortumlarla kıyıdaki 20 tonluk depoya aktarılıyor. Burada depolanan su, park ve refüj sulamalarında, acil durumlarda ve gerektiğinde vatandaşların kullanımında değerlendirilecek.
Proje, yalnızca su üretmekle kalmıyor; aynı zamanda yılda yaklaşık 500 ton karbon emisyonunun azaltılmasını ve 7 bin ton su tasarrufu sağlanmasını hedefliyor.
Mandalinci ayrıca, önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinin inceleme yapacağını, onayların ardından sistemin resmi olarak su üretimine başlayacağını açıkladı.
Blue Hybrid Solutions Enerji AŞ kurucu ortağı Muhammet Çoplan ise projenin hem ülkemizde hem de dünyada bir ilk olduğunu vurgularken şunları söyledi: "Bu platform tamamen yenilebilir enerjiyle çalışarak deniz suyundan tatlı su üretmeyi sağlayan doğa dostu, sürdürülebilir bir çözümdür. Bu platform sadece bir teknoloji değil, gücünü doğadan alıp sürdürülebilir yaşama olanak sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Türkiye'de ve dünyada ilk örneğini gerçekleştirdiğimiz platformumuz, bir fikirden daha büyük emekleri hayata geçiren bir girişimciliğin örneğidir."
