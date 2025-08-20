Giriş
    Dünyada ilk! Bodrum’da deniz suyunu arıtan yenilikçi yüzer platform devrede

    Bodrum Belediyesi’nin Blue Hybrid Solutions ile hayata geçirdiği yüzer deniz suyu arıtma platformu, günde 20 ton temiz su üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca yılda 7 bin ton da su tasarrufu sağlıyor.

    Bodrum’da deniz suyunu arıtan yenilikçi yüzer platform devrede Tam Boyutta Gör
    Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Blue Hybrid Solutions iş birliğiyle geliştirdiği “Yenilikçi Yüzer Deniz Suyu Arıtma Platformu”nu kamuoyuna tanıttı. Proje, bu ayın başında hizmete girdi. Yüzer platform, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiyi kullanarak deniz suyunu kullanma ve içme suyuna dönüştürüyor.

    Günde 20 ton temiz su üretiyor

    Bitez Limanı’na kurulan platform, deniz suyunu arıtarak günde 20 ton temiz kullanma suyu üretiyor. Enerji ihtiyacını tamamen güneş panelleri ve iki rüzgar türbini karşılıyor. Arıtılan su, gıda taşımaya uygun hortumlarla kıyıdaki 20 tonluk depoya aktarılıyor. Burada depolanan su, park ve refüj sulamalarında, acil durumlarda ve gerektiğinde vatandaşların kullanımında değerlendirilecek.

    Proje, yalnızca su üretmekle kalmıyor; aynı zamanda yılda yaklaşık 500 ton karbon emisyonunun azaltılmasını ve 7 bin ton su tasarrufu sağlanmasını hedefliyor.

    Bodrum’da deniz suyunu arıtan yenilikçi yüzer platform devrede Tam Boyutta Gör
    Konu hakkında açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İklim değişikliği artık tüm dünyanın genel sorunu. Bizler de vatandaşımızın yaşamış olduğu su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördük. 25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, son derece verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin, tam bağımsız bir şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim.”

    Mandalinci ayrıca, önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinin inceleme yapacağını, onayların ardından sistemin resmi olarak su üretimine başlayacağını açıkladı.

    Blue Hybrid Solutions Enerji AŞ kurucu ortağı Muhammet Çoplan ise projenin hem ülkemizde hem de dünyada bir ilk olduğunu vurgularken şunları söyledi: “Bu platform tamamen yenilebilir enerjiyle çalışarak deniz suyundan tatlı su üretmeyi sağlayan doğa dostu, sürdürülebilir bir çözümdür. Bu platform sadece bir teknoloji değil, gücünü doğadan alıp sürdürülebilir yaşama olanak sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Türkiye’de ve dünyada ilk örneğini gerçekleştirdiğimiz platformumuz, bir fikirden daha büyük emekleri hayata geçiren bir girişimciliğin örneğidir.”

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

