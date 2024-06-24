Isı pompaları, 10 senede doğalgaz kombilerini geride bırakıyor: İşte araştırmanın sonuçları

- 10 yılda doğalgaz ile başabaş hale geliyor
- Isı pompası nedir?
- Karbondioksit emisyonları çok daha düşük
- Türkiye'de durum nasıl?
- Yorumlar
Araştırmacılar çeşitli yerleri, ev tiplerini ve hane profillerini incelediler ve iklim dostu teknolojilerin satın alma ve işletme maliyetlerinin doğalgazlı ısıtma sistemleriyle başa baş maliyete geldiği süreyi ortaya koydular. Bunun yanında karbondioksit emisyonlarının ne kadar düşeceğini de hesapladılar.
10 yılda doğalgaz ile başabaş hale geliyor
Araştırmacılar, Almanya'nın Essen kentinde 1990 yılında inşa edilen teraslı bir evin en hızlı başa baş noktasına geldiği buldu. Bu eve yerleştrilien bır ısı pompasının 10 yıl sonra doğalgazdan daha ucuza geldiği tespit edildi. Güneş enerjisi sisteme eklendiğinde 11 yıl, batarya depolama sistemi ilave edildiğinde ise 12 yıl geçmesi gerektiği ortaya kondu.
1980 yılında inşa edilen tek aileli bir evde ise güneş enerjisi sistemi başabaş süresini kısalttığı tespit edildi. Dikkate alınan tüm senaryolarda, ısı pompası ve güneş enerjisi kombinasyonu, gazlı ısıtma sistemini 12 yıl sonra geride bırakıyor. Güneş enerjisi desteği olmadan bu süre 14 ila 15 yıl, ek pil depolama sistemiyle ise 13 yılı buluyor.
2005 yılında inşa edilen tek aileli bir evde bile ısı pompası, güneş enerjisi sistemiyle birleştirildiğinde başabaş hale gelme süresi 13 ila 14 yıl arasında gerçekleşiyor. Güneş sistemi olmadan bu süre 15 ila 16 yıl, pil depolamayla 13 ila 14 yıl sürüyor.
Isı pompası nedir?
Isı pompası, klima ve buzdolaplarıyla aynı prensiple çalışan (carnot çevrimi) bir sistem olarak ısının bir yerden başka bir yere taşınması mantığıyla çalışıyor. Bu sayede çok daha az enerji harcayarak, aynı ısıtma performansı sağlanabiliyor. Isı pompalarının birçok çeşidi olsa da en çok tercih edileni havadan suya ısı pompaları. Evin dışına yerleştirilen dış üniteyle emilen sıcaklık, iç üniteye taşınarak suyu ısıtıyor, daha sonra sıcak su normal kalorifer tesisatıyla peteklere dağıtılıyor. Özetle klimadan farklı olarak havadan havaya ısıtma/soğutma yerine, havadan suya ısıtma/soğutma gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sudan veya topraktan ısı emerek çalışan ısı pompaları da mevcut.
1990'dan kalma teraslı evde ortalama maliyetler, 2.870 euro (gazlı ısıtma), 2.068 euro (ısı pompası), 1.171 euro (ısı pompası + PV) ve 904 euro (ek depolama) olarak ölçüldü. 2005 yılında inşa edilen evde ise maliyetler, 2.947 euro (gazlı ısıtma), 2.126 Euro (ısı pompası), 1.045 euro (ısı pompası + PV) ve 815 euro (ek depolama) oldu.
Karbondioksit emisyonları çok daha düşük
20 yıllık süre içerisinde CO2 emisyon miktarı da ısı pompalı sistemlerde çok daha düşük oldu. 1980 yapımı evde ortalama 162 ton (gazlı ısıtma), 36 ton (ısı pompası), 30 ton (ısı pompası + PV) ve 26 ton (ek depolama) CO2 salınımı yapılacağı tespit edildi. 1990 yapımı için bu değerler, 64 ton (gazlı ısıtma), 17 ton (ısı pompası), 12 ton (ısı pompası + PV) ve 10 ton (ek depolama) olarak ölçüldü. 2005 yapımı ev için ise uzmanlar, 66 ton (gazlı ısıtma), 17 ton (ısı pompası), 12 ton (ısı pompası + PV) ve 9 ton (ek depolama) değerlerini buldu.
Araştırmacılar ayrıca balkon güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik verimliliğini de inceledi. Çoğu durumda sistemlerin, kurulum açısına ve yönelimine bağlı olarak birkaç yıl içinde kendilerini amorti ettiği sonucuna vardılar. Güneye bakan ve optimum açıda olan panellerin ortalama 3 yıl 3 ayda kendini amorti ettiğini hesapladılar.
Eon Enerji Almanya CEO'su Filip Thon şunları söylüyor: "Birçok kişi, enerji çözümlerinin mali açıdan ne kadar çabuk kendini amorti ettiğini hafife alıyor ve aynı zamanda halk arasında da bu konu hakkında çoğunlukla bilgisizlik var. İnsanları kişisel enerji geçişleri hakkında düşünmeye teşvik etmek istiyoruz ve bu nedenle çalışmamızla güvenilir gerçek bilgiler sunmak istiyoruz."
Türkiye'de durum nasıl?
Ülkemiz için konuşursak, daha ılıman iklim ve daha yüksek güneş enerjisi potansiyeli sebebiyle, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinin kendini daha çabuk amorti edeceğini söyleyebiliriz. Ancak ısı pompalarının oldukça pahalı olması ve devletin doğalgaz fiyatlarını ev kullanıcıları için piyasa fiyatından düşük tutması, ısı pompalarının çekiciliğini azalıyor. Şuanda ülkemizde ısı pompası kullanımı çok düşük olsa da, gelecekte ismini daha fazla duyacağımız kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.