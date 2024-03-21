Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042 için güzel bir haber paylaşıldı. Popüler FPS oyunu, kısa süreliğine tüm platformlarda oynaması ücretsiz oluyor. İşte erişime açılacağı tarih ve platformlar...

Battlefield 2042 kısa süreliğine oynaması ücretsiz

Kaçıranlar için 2021 yılında çıkış yapan Battlefield 2042, hikaye modunun olmaması ve performans sorunları nedeniyle hayli eleştirilmiş ve oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun 7.sezonu olan Turning Point ise, sürpriz bir etkinilikte geliyor. Etkinliğin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.

Peki Battfield 2042 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla Playstation ve Xbox kullanıcıları 20-25 Mart, PC (Steam) kullanıcıları ise 21 Mart (TSİ 20:00) ve 24 Mart tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Battfield 2042 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Battfield 2042 Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Play Battfield 2042" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K. İşlemciAMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790.

Bellek: 8 GB

Depolama: 100 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

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Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz! Nasıl oynanır?