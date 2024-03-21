Battlefield 2042 kısa süreliğine oynaması ücretsiz
Kaçıranlar için 2021 yılında çıkış yapan Battlefield 2042, hikaye modunun olmaması ve performans sorunları nedeniyle hayli eleştirilmiş ve oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun 7.sezonu olan Turning Point ise, sürpriz bir etkinilikte geliyor. Etkinliğin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.
Peki Battfield 2042 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla Playstation ve Xbox kullanıcıları 20-25 Mart, PC (Steam) kullanıcıları ise 21 Mart (TSİ 20:00) ve 24 Mart tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Battfield 2042 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Battfield 2042 Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Play Battfield 2042" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Battlefield 2042 sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K. İşlemciAMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790.
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 100 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.