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    Battlefield 2042 kısa süreliğine oynaması ücretsiz

    En popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 2042, Xbox, Playstation ve PC kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz erişime açılacak. İşte tarih... 
    Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz! Nasıl oynanır? Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042 için güzel bir haber paylaşıldı. Popüler FPS oyunu, kısa süreliğine tüm platformlarda oynaması ücretsiz oluyor. İşte erişime açılacağı tarih ve platformlar...

    Battlefield 2042 kısa süreliğine oynaması ücretsiz

    Kaçıranlar için 2021 yılında çıkış yapan Battlefield 2042, hikaye modunun olmaması ve performans sorunları nedeniyle hayli eleştirilmiş ve oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun 7.sezonu olan Turning Point ise, sürpriz bir etkinilikte geliyor. Etkinliğin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.

    Peki Battfield 2042 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla Playstation ve Xbox kullanıcıları 20-25 Mart, PC (Steam) kullanıcıları ise 21 Mart (TSİ 20:00) ve 24 Mart tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Battfield 2042 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Battfield 2042 Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Play Battfield 2042" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Battlefield 2042 sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K. İşlemciAMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790.
    • Bellek: 8 GB
    • Depolama: 100 GB
    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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