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İşte Battlefield 5'in Gamescom tanıtım videosu "Battle Royale göründü"

Gamescom henüz başlamamış olmasına rağmen EA şimdiden Battlefield V'in tanıtım videosunu yayınladı. Videoda oyunun merakla beklenen battle royale modunu ilk kez görüyoruz.
9 ay
2,3b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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EA, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in Gamescom tanıtım videosunu yayınladı. Klasik bir Battlefield videosundan beklendiği gibi oldukça etkileyici oyun içi görüntülerin yer aldığı videoda ayrıca birçok ilginç detay da bulunuyor.



"Rotterdam'ın Yıkımı" başlık tanıtım videosunda Avrupa ve Kuzey Afrika gibi birçok farklı konumdan görüntüler görüyoruz. Ardenler Taarruzu sırasında bombalanan Rotterdam'da başlayan video, Battlefield V'in merakla beklenen battle royale moduna ait ilk görüntülerle sonlanıyor.

Battle Royale modu videoda çok kısa bir süreliğine görünse de bazı ilginç bilgiler yer alıyor. Buna göre Battlefield V'in battle royale modunda daralan çember ateşten bir halka olacak. Ayrıca diğer battle royale oyunlarından farklı olarak tank gibi zırhlı araçların da kullanılabileğini görüyoruz.

Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.

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grafman09 9 ay
1 Senedir internet baağlamıyor türk telekom. Biz nedelim :(
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berkayjan 9 ay
Bu sene tam bir fiyasko. Adamlar Battlefield 1'i almış reskin yapmışlar.
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Tommy Shelby 9 ay berkayjan
Görüntü aldatmasın oynanış battlefield 1'den farklı ve bir sürü yenilik getirdi adamlar.
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Tommy Shelby 9 ay
Bayttle royale modunu hiç sevemedim belki Battlefield sevdirir.
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soneday 9 ay
türkçe gelmiyor
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