İşte Battlefield 5'in Gamescom tanıtım videosu "Battle Royale göründü"

EA, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in Gamescom tanıtım videosunu yayınladı. Klasik bir Battlefield videosundan beklendiği gibi oldukça etkileyici oyun içi görüntülerin yer aldığı videoda ayrıca birçok ilginç detay da bulunuyor.

Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

"Rotterdam'ın Yıkımı" başlık tanıtım videosunda Avrupa ve Kuzey Afrika gibi birçok farklı konumdan görüntüler görüyoruz. Ardenler Taarruzu sırasında bombalanan Rotterdam'da başlayan video, Battlefield V'in merakla beklenen battle royale moduna ait ilk görüntülerle sonlanıyor.Battle Royale modu videoda çok kısa bir süreliğine görünse de bazı ilginç bilgiler yer alıyor. Buna göre Battlefield V'in battle royale modunda daralan çember ateşten bir halka olacak. Ayrıca diğer battle royale oyunlarından farklı olarak tank gibi zırhlı araçların da kullanılabileğini görüyoruz.