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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

be quiet! 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ProP10'u tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi be quiet! yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynağı ProP10'u tanıttı. 80Plus Platinum sertifikasına sahip olan yani farklı yük durumlarında verimliliği %94'e kadar ulaşan güç kaynağının yapısında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Ağırlıklı olarak oyuncular ve performans tutkunları için hazırlandığı ifade edilen güç kaynağı, dörtlü 12v rail tasarımına sahip olmakla birlikte maksimum performans için tekli 12v rail moduna geçiş yapabiliyor.

850 Watt kapasiteli olan ProP10'a, Silent Wings adı verilen soğutma teknolojisi eşlik ediyor. Bu teknoloji kapsamında güç kaynağındaki 135mm çapındaki fan, sistem en az 150 Watt güç tüketmeden devreye girmiyor ve bu sayede sürekli çalışan fan tasarımlarına göre daha fazla sessizlik sağlandığı belirtilirken, güç kaynağının dahili yapısının da bu sisteme göre şekillendirildiği ve uzun operasyon ömründen taviz verilmediğine de vurgu yapılıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için AMD CrossFire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan güç kaynağına, 9 adet PCIe bağlantısı yapılabiliyor. be quiet! tarafından Computex 2011 Fuarı'nda sergilenen ProP10'un ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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devrimdoga 8 yıl
Bence bir güç kaynağında olması gerek en önemli 2 şey sessizlik ve verimliliktir.Benim için sessizlik önde gelir bunu başarabiliyorsa çok alıcısı olur diye düşünüyorum.
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captanico 8 yıl
yaklasık olarak 4 seneye yakın bir zamandır be quiet dark power serisi 450 w kullanıyorum performansı cok cok iyi.sessiz calısması zamanla sesli çalısmaya baslasada hala benim için vazgecilmez bir marka.pc yi kapattıktan sonra 5 dak. daha sogutmayı sürdürüyor.ne eksik ne fazla :)tavsiyemdir
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Tolgá 8 yıl
Platinium devri başladı
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
bequite dark power pro 850w kullanıyorum ve memnunum bişey hariç fan sesi


yazın 2000rpm lere kadar çıkabiliyor yük altında
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spaydix 8 yıl
be quite = enermax eşit sayılır ikiside en üst kalite :D
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Recharged 8 yıl
Güzel bir PSU'ya benziyor.Fiyat olarak bilinen markaların ne kadar üstünde,aşağısında olacağıda muhtemelen ilerleyen günlerde belli olur.
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Colonel GUILE 8 yıl
Oldukça kaliteli bir marka,ancak maliyeti yüzünden getiren olmuyor bu güzel markayı...
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