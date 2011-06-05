be quiet! 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ProP10'u tanıttı

Komponent üreticisi be quiet! yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynağı ProP10'u tanıttı. 80Plus Platinum sertifikasına sahip olan yani farklı yük durumlarında verimliliği %94'e kadar ulaşan güç kaynağının yapısında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Ağırlıklı olarak oyuncular ve performans tutkunları için hazırlandığı ifade edilen güç kaynağı, dörtlü 12v rail tasarımına sahip olmakla birlikte maksimum performans için tekli 12v rail moduna geçiş yapabiliyor.

850 Watt kapasiteli olan ProP10'a, Silent Wings adı verilen soğutma teknolojisi eşlik ediyor. Bu teknoloji kapsamında güç kaynağındaki 135mm çapındaki fan, sistem en az 150 Watt güç tüketmeden devreye girmiyor ve bu sayede sürekli çalışan fan tasarımlarına göre daha fazla sessizlik sağlandığı belirtilirken, güç kaynağının dahili yapısının da bu sisteme göre şekillendirildiği ve uzun operasyon ömründen taviz verilmediğine de vurgu yapılıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için AMD CrossFire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan güç kaynağına, 9 adet PCIe bağlantısı yapılabiliyor. be quiet! tarafından Computex 2011 Fuarı'nda sergilenen ProP10'un ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.