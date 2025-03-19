CLEAResult, veri merkezlerinin enerji verimliliği için yeni standart belirledi

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyası için kritik bir role sahip olan veri merkezleri, önümüzdeki dönemde daha da önemli hâle gelecek. Çünkü hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerinin gerek geliştirilmesi, gerekse kullanıma sunulması için veri merkezlerine olan ihtiyaç artacak. ABD ve Çin gibi ülkeler tam da bu sebepten ötürü bu alana ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hatırlarsanız Trump'ın göreve geldikten sonra duyurduğu ilk projelerden biri, ABD'de yeni veri merkezleri kurulmasını öngören 500 milyar dolarlık Stargate Projesi olmuştu.

Veri merkezlerine olan ihtiyacın giderek artacak olması, hâlihazırda yüksek enerji tüketimi olan bu merkezlerin önümüzdeki dönemde daha da fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. ABD'de şu anda elektrik tüketiminin yüzde 0.4'ünden sorumlu olan veri merkezlerinin toplam tüketimdeki oranı 2028'de %6.7 ila %12 arasında olacak. Böylesine büyük bir artışın çevre üzerinde yaratacağı etki endişe yaratıyor. Bu yüzden veri merkezlerinde enerji verimliliğinin optimum seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor.

CLEAResult, Yüksek Verimlilik Sertifikası 80 PLUS Ruby'yi Tanıttı

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çözümleri konusunda Kuzey Amerikalı şirketlerin bir numaralı referans noktası olan CLEAResult, yaşanan bu değişimi göz önüne alarak veri merkezleri için yeni bir enerji verimliliği standardı belirledi. Şirket, sunucu güç kaynakları (PSU) için bugüne kadar belirlenmiş en yüksek verimlilik sertifikası olan 80 PLUS Ruby’yi tanıttı.

CLEAResult'ın 80 PLUS programında belirlediği standartlar bu alanda faaliyet gösteren pek çok şirket tarafından referans alındığı için, belirlenen bu yeni standardın da enerji verimliliği konusunda sektörün yeni hedef noktası hâline geleceği düşünülüyor. Yıllardır bu programın parçası olan Delta Electronics Thailand'ın yöneticisi Atthapon Sermkarndee, “Üç sertifika aldık ve 80 PLUS Ruby sertifikalarının değerini görüyoruz. Bu, tüm sektörün güvenebileceği bir verimlilik standardı sağlıyor.” diyor.

80 PLUS Ruby sertifikası, küresel veri merkezi standartlarına uygun olarak %50 yükte 230V, 277V, 480V AC-DC ve 380V DC voltajlarında yüzde 96,5 verimlilik sağlayan PSU’lara verilecek. Sertifikayı alabilmek için ayrıca %5, %10, %20, %50 ve %100 yük seviyelerinde en az yüzde 90 verimlilik sağlanmasını şart koşuluyor.

Yapay zeka internet sitelerinin sonunu getirebilir 2 gün önce eklendi

80 PLUS programı, PSU’ların düşük yüklerdeki verimliliğini de dikkate alıyor. Bu bağlamda %5 yükte yüzde 90 verimlilik gereksinimi getiriliyor. Böylece düşük güç seviyelerinde bile yüksek verimlilik sağlanması hedefleniyor. Bunun özellikle yedekli çalışan sunucularda ve kapasitelerinin üzerinde seçilmiş güç kaynaklarında gereksiz enerji israfını azaltacağı ve operasyonel verimliliği artıracağı belirtiliyor.

80 PLUS programında belirlenen standartları yakalamak, sadece enerji maliyetlerini düşürmek için değil yasal düzenlemelerle belirlenen çerçevelere uymak için de büyük önem taşıyor. Çünkü veri merkezlerinin enerji tüketimi arttıkça, bu merkezlere yönelik düzenlemelerinin de daha sıkılaşacağı düşünülüyor; Özellikle de Avrupa Bilgisi gibi bölgelerde. Nitekim şu anda da bu yönde adımlar atıldığını görüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Veri merkezlerinin enerji verimliliği için standart belirlendi