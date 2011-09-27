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be quiet!, L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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be quiet!, L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Almanya merkezli komponent üreticisi be quiet!, Pure Power çatısı altında hazırladığı L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Modüler tasarım anlayışının bir ürünü olan ve 80Plus Bronze sertifikasıyla gelen yani farklı yük durumlarında &88'e varan verimlilik sunabilen güç kaynakları,  ATX 12V V2.31 ve EPS 12V V2.92 standartlarına destek sunuyorlar. 
Aktif PFC özelliği ile gelen L8 serisi yeni güç kaynaklarında çift 12v rail kanalı bulunuyor. Hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olan ve 120mm çapında fanla serinletilen güç kaynakları modeline göre 430 Watt, 530 Watt, 630 Watt ve 730Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, satış fiyatları ise 69.90-109.90 Avro arasında değişmekte.
be quiet!, L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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**DODO** 8 yıl
şşş sessiz beyler!
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Python 8 yıl
be-quiet.net/... bu markanın birçok ürünü mevcut sadece psu üretmiyorlar işlemci soğutucusu kasa fanı extra kasa sessizleştirme aparatları gibi oldukça geniş bir ürün yelpazeleri var türkiye de malesef ürünleri pek bulunmuyor.
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MxFxOx 8 yıl
Türk malı kasa ve güç kaynağı göremeden masaüstü pc tarih olacak anlaşılan
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Chris Brown 8 yıl
Türk malı kasa var bir süre satışta kaldı ama üretimi durdurdular bildigim kadarı ile.

Türk malı Psu yok bildiğim
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spaydix 8 yıl
bir zamanların tagan ve enermax ile efsane olan markası yıllardan sonra yine psu işine el atmış hadi bakalım
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Erasmus78 8 yıl spaydix
spaydix

bir zamanların tagan ve enermax ile efsane olan markası yıllardan sonra yine psu işine el atmış hadi bakalım



Be Quite yıllardır PSU işini bırakmış mıydı? TR ye getirilmediğinden dolayı siz öyle sanıyor olmayasınız?
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Erasmus78 8 yıl
Be Quite resmen Türkiye'ye ithal ediliyor mu?
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mebrar 8 yıl
Fena gozukmuyor. Tabii ulkemize gelir mi orasi mechul
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