be quiet!, L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Almanya merkezli komponent üreticisi be quiet!, Pure Power çatısı altında hazırladığı L8 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Modüler tasarım anlayışının bir ürünü olan ve 80Plus Bronze sertifikasıyla gelen yani farklı yük durumlarında &88'e varan verimlilik sunabilen güç kaynakları, ATX 12V V2.31 ve EPS 12V V2.92 standartlarına destek sunuyorlar.

Aktif PFC özelliği ile gelen L8 serisi yeni güç kaynaklarında çift 12v rail kanalı bulunuyor. Hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olan ve 120mm çapında fanla serinletilen güç kaynakları modeline göre 430 Watt, 530 Watt, 630 Watt ve 730Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, satış fiyatları ise 69.90-109.90 Avro arasında değişmekte.