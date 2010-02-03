Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

be quiet! Dark Power P8 serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

be quiet! Dark Power P8 serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Komponent üreticisi be quiet!, Dark Power Pro P8 serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor. 750 Watt, 900 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt olmak üzere kapasitesini göre ayrılan dört yeni model de ATX 12V v2.3 ve EPS 12V v2.9 standartlarına destek sunuyorlar.

Aktif PFC özelliğiyle donatılan ve 80Plus Silver sertifikası ile %92'ye varan oranda güç verimliliği sağlayabilen yeni güç kaynaklarını, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar. 6 güvenlik mekanizmasına ve modeline dörde dörtlü 12v rail tasarımına sahip olan Dark Power Pro P8 serisi yeni güç kaynaklarında soğutma içinse, 120mm çapında SilentWings fan kullanılıyor.

Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak güç kaynakları için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarının kapasitesine göre sırasıyla 169.90, 199.90, 219.90 ve 259.90 Avro olarak belirlenmiş.

be quiet! Dark Power P8 serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darklight 6 yıl
2005 yilinda Firebal'dan aldigim 650W Dark Power Pro PSU alindigi gunden beri kesintisiz calisiyor. Tik demedi ve tas gibi. PSU alacak olsam yine ilk tercihim Be Quite! olur.

Eger PSU patladiysa ve baska komponentler de hasar gorduyse bunun birinci nedeni sebeke gerilimindeki anormal dalgalanmadir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harpooner 6 yıl
Askeri malzeme gibi valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dopac34 6 yıl
Bu power kaliteli olduğu üzerine hem yazılar yazılmış hemde kullanıcılar yorum yapmışlar ama powerın üzerindeki amper volt yazılarını hesaplıyorum hesaplıyorum hesaplıyorum bir türlü yazdığı rakam çıkmıyor.20 A +20 A 12 V çıkışı demiş sonra bunları toplamış 28 A yazmış. Eğer 28 A veriyorsa 12 V1 =20 A - 12 V2 = 20 A diye neden yazmış? sonra bütün yazdığı rakamlar böyle. Orada yazanlara bakarsam 800 WATT üzeri bir power çıkıyor ama gel gelelim sattıklarını iddia ettikleri power 430 Watt nasıl oluyor bu işler yardım lütfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhbjk 9 yıl
BQT e5-500W modelini kullanmış biri olarak (daha doğrusu kullanamamış) sessizlik, görüntü vs vs gibi özelliklerine katılmakla beraber ömürlük veya çok kaliteli yorumlarına katılmıyorum. Daha ilk senesinde servise gönderilip tamir gördükten sonra garantisi biter bitmez tekrardan arızalanıp beraberinde anakartı da götürdü. Kendisinden geçtim anakartıma acıyorum. Şu an sadece etrafa yanık kokusu yayan ve sigorta attıran bir çöp durumunda. Bu serileri mutlaka ki kalitelidir, zamanında verdiğim parayı düşününce fiyat/performans olarak bence kesinlikle kötü ürünler. Forumdan da kimsenin çıkıp bendeki Be-Quiet 5 yıldır çalışıyor diyebileceğini zannetmiyorum. Aynı fiyata çok daha kaliteli ürünler alabileceksiniz bundan hiç şüphem yok. Babamın kullandığı pc deki noname psu um, neredeyse 6. yılını dolduracak hala çalışıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 9 yıl
@orhbjk

Bu söz ettiğiniz sıkıntı her üründe ve markada olabilecek birşey, buna bakarsak eğer forumda patlayan TAGAN powerların sayısını bulabilirsiniz bu durum TAGAN'ı kalitesiz yapmaz...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
KALİTE NUMBER ONE
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 9 yıl
epeydir ortada yoktu be quiet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
harika görünüyor psular
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl
Güzel psular ama pahalı 750W olan 169.50 TR'ye en az 200 avroya gelir biz bunu 450 TL civarına anca buluruz tabi TR'ye gelirse !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
tasarımı çok güzel küçük olmuş :) hele şu modülerlik yokmu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semih22 9 yıl
bunlarda fiyatlandırmayı türkiyeden öğrenmişler 19.90 59.90 vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
the dark days is comeing in the green feels :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
%92'ye varan oranda güç verimliliği sağlayabilen yeni güç kaynaklarını, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar.
daha nolsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10400 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
psu, fiyat ve
3 etiket daha model kapasite Güç Kaynağı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim