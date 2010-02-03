be quiet! Dark Power P8 serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı

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Komponent üreticisi be quiet!, Dark Power Pro P8 serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor. 750 Watt, 900 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt olmak üzere kapasitesini göre ayrılan dört yeni model de ATX 12V v2.3 ve EPS 12V v2.9 standartlarına destek sunuyorlar.

Aktif PFC özelliğiyle donatılan ve 80Plus Silver sertifikası ile %92'ye varan oranda güç verimliliği sağlayabilen yeni güç kaynaklarını, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar. 6 güvenlik mekanizmasına ve modeline dörde dörtlü 12v rail tasarımına sahip olan Dark Power Pro P8 serisi yeni güç kaynaklarında soğutma içinse, 120mm çapında SilentWings fan kullanılıyor.

Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak güç kaynakları için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarının kapasitesine göre sırasıyla 169.90, 199.90, 219.90 ve 259.90 Avro olarak belirlenmiş.

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