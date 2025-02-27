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    Bütçe dostu Realme C75 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz yılın sonlarında sessizce tanıtılan bütçe dostu Realme C75, şimdi Türkiye’de satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, dayanıklılık noktasında ön plana çıkıyor.
    Bütçe dostu Realme C75 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın kasım ayında sessizce tanıtılan bütçe dostu Realme C75, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yaptı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, dayanıklılık ve pil ömrü ile kendisini ön plana çıkarırken tasarım noktasında da sadece bir dil kullanımı tercih ediyor.

    Realme C75 Türkiye fiyatı

    Realme C75 Türkiye fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama varyantı için 12.499 TL olarak açıklandı. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan modelin fiyatı ise 13.999 TL olarak belirlendi. Cihaz halihazırda çeşitli perakende mağazalarında satışa sunulmuş vaziyette.

    Yüksek basınçlı su altında veya yüksek sıcaklıklarda koruma sağlayan segmentinde bir ilk olarak IP69 sertifikasına sahip olan Realme C75, ayrıca IP68/66 sertifikalarını da barındırıyor. Helio G91’in geliştirilmiş bir versiyonu olan Helio G92 Max yongasını kullanan cihazda 45W hızlı şarjlı 5828 mAh batarya yer almakta.

    6,72 inçlik 90 Hz FHD+ ekranla gelen Realme C75, 50 MP ana sensörle donatılmış arka kamera kurulumuna sahip. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefonun en büyük eksiği ise sadece 5G bağlantı desteğine sahip olmaması.

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