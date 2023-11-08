Anker yeni ev tipi güç kaynağını duyurdu

Enerji depolama ürünleri ile yakından tanıdığımız Anker, ardı ardına ev tipi güç istasyonları tanıtmaya devam ediyor. Bu kez çok daha güçlü ve yüksek kapasiteli ev aletlerini çalıştırabilen bir güç kaynağı geliyor.

Anker Solix F2600 özellikleri ve fiyatı

Anker Solix F2600 güç kaynağı 2560Wh kapasiteye ve 3600W çıkışa sahip. Entegre bir feneri var ve tekerlekleri ile kolay bir şekilde taşınabiliyor. Güç kaynağı ile akıllı telefonları 162 kere şarj edebilirken bir mikro dalga fırını da 3.3 saat çalıştırabiliyor. Ek modül ile kapasite 4608Wh seviyesine kadar çıkıyor.

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Solar paneller ile 2 saatte yüzde 80 doldurulabilen güç kaynağında 2400W AC priz ve araç şarjı için çıkış yer alıyor. Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen cihaz kullanıcısına kişiselleştirilmiş kullanım istatistikleri de verebiliyor. Anker Solix F2600 güç kaynağı 2199$ fiyat etiketi ile satılacak. 3 yıllık koruma planı ise 170$.

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Anker Solix F2600 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı