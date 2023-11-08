Anker yeni ev tipi güç kaynağını duyurdu

Anker Solix F2600 özellikleri ve fiyatı
Anker Solix F2600 güç kaynağı 2560Wh kapasiteye ve 3600W çıkışa sahip. Entegre bir feneri var ve tekerlekleri ile kolay bir şekilde taşınabiliyor. Güç kaynağı ile akıllı telefonları 162 kere şarj edebilirken bir mikro dalga fırını da 3.3 saat çalıştırabiliyor. Ek modül ile kapasite 4608Wh seviyesine kadar çıkıyor.
Solar paneller ile 2 saatte yüzde 80 doldurulabilen güç kaynağında 2400W AC priz ve araç şarjı için çıkış yer alıyor. Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen cihaz kullanıcısına kişiselleştirilmiş kullanım istatistikleri de verebiliyor. Anker Solix F2600 güç kaynağı 2199$ fiyat etiketi ile satılacak. 3 yıllık koruma planı ise 170$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.