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BenQ 27-inç boyutundaki yeni monitörü M2700HD'nin satışına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BenQ 27-inç boyutundaki yeni monitörü M2700HD'nin satışına başlıyor
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BenQ ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı M2700HD model isimli 27-inç monitörünü satışa sunuyor 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD formundaki yeni monitör, 5ms tepki süresine, 50,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. 10 Watt gücünde EmbracingSound çevresel ses sistemiyle donatılan yeni monitörün kutu içeriğinde uzaktan kumandaya da yer veriliyor.

Daha yüksek görsel deneyim için görüntüleri optimize eden Seseye Human Vision teknolojisiyle desteklenen monitörde, iki adet HDMI 1.3, DVI, kompnent, kompozit ve SPDIF konnektörlerine yer veriliyor. BenQ'nun 435$ seviyesindeki etiket fiyatıyla ilk olarak Japonya'da satışa sunacağı 27-inç boyutundaki M2700HD modelini diğer satış bölgelerinde ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunacağı ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
benq.com/...
süper bence...
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sotoxs 9 yıl
bilgiler ilginç.
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eagle66 9 yıl
55 ekrana denk geliyor 3x4 formatında. aslında daha yuksek çözünürlüklü olması lazım büyük monitorlerin. yoksa git tv al. tv özellikli monitorun olur:)
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albani 9 yıl
AUO/Taiwan >>>"TN" Modül tabiki
fiyatından belli+

Artık yeni nesil/model Monitörler tamamen Multimedia ya odaklandığı için 24"-30" arasında çok fazla Monitör gelecektir yakında!!

22" lik Monitörler,artık standart 24" den başlayacaktır!!

1920x1080pixel zaten olmazmı-olmazı oldu bu işin


"TN" hala bu alemde "Kral" RT değeri olarak!!dolayısıyla Gamer ların "hala" gideceği başka adreste yoktur


Her ne kadar IPS varyantlar ve yeni nesil Samy nin S_PVA ları çıktı vede fiyatlarıda oldukça düştüysede RT değerinde
"hala" yaya kalıyorlar "TN" lerin yanında!!!

Ayrıca özellikle AUO/CMOs/Innolux oldukça kaliteli TN Modül üretmeye başladılar,eski dandik/yanlış renkli paneller yerine
daha iyi renk üreten TN ler geldi!! kaldıki TN yi alan adam Gamer ise bu renklerin doğruluğu hiç bir şey ifade etmiyor


Aynen TN ye devam


++
Sn.FX ayrıca bilgi için teşekkürler+
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Turkforce 9 yıl
Monitör falan demesinler artık 21" üstüne. Bildiğin 70 ekran tv resmen. 19" ve sonrası zaten rahatsızlık yaratmaya başlıyor. Yenilik olarak ne yapacağını şaşıran firmanın aklına herhalde bir tek ekran boyutunu büyütmek gelmiş.
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nurettin1961 9 yıl
paneli tn mi
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Denorath 9 yıl
Kaç Hz bu monitör eğer 3D desteklemyorsa o kadar para vermenin bir anlamı yok :)
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sorceress 9 yıl
Çok pahalı bence.
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homebird 9 yıl
Şu kocaman monitörleri nasıl kullanabiliyorlar anlamıyorum.Bazen 22 inch bile fazla geliyor bana.Belki film izlerken iyi olabilir.
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morqos 9 yıl
Benq gene yapmış yapacağını bence daha güzel bir tasarım olabilirdi...
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