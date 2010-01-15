BenQ 27-inç boyutundaki yeni monitörü M2700HD'nin satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör

BenQ ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı M2700HD model isimli 27-inç monitörünü satışa sunuyor 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD formundaki yeni monitör, 5ms tepki süresine, 50,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. 10 Watt gücünde EmbracingSound çevresel ses sistemiyle donatılan yeni monitörün kutu içeriğinde uzaktan kumandaya da yer veriliyor.

Daha yüksek görsel deneyim için görüntüleri optimize eden Seseye Human Vision teknolojisiyle desteklenen monitörde, iki adet HDMI 1.3, DVI, kompnent, kompozit ve SPDIF konnektörlerine yer veriliyor. BenQ'nun 435$ seviyesindeki etiket fiyatıyla ilk olarak Japonya'da satışa sunacağı 27-inç boyutundaki M2700HD modelini diğer satış bölgelerinde ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunacağı ise henüz bilinmiyor.